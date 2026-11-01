সীমিত পরিকাঠামোয় অসাধ্য সাধন বাঁকুড়া মেডিক্যালের, দেড় মাসের কোমা থেকে ফিরলেন রোগী

সীমিত পরিকাঠামোয় অসাধ্য সাধন বাঁকুড়া মেডিক্যালের, দেড় মাসের কোমা থেকে ফিরলেন রোগী
Bankura Medical College and Hospital Neuro Infrastructure: বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র আমান রাজ ৷
Published : November 1, 2026 at 7:50 PM IST
বাঁকুড়া, 1 নভেম্বর: এ যেন মৃত্যুকে হারিয়ে নতুন জীবন ৷ প্রায় দেড়মাসের কোমার গভীর অন্ধকার কাটিয়ে অবশেষে চোখ মেললেন প্রথম বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া আমান রাজ ৷ আর এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখালেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকেরা ৷ প্রান্তিক অঞ্চলের সীমিত চিকিৎসা পরিকাঠামোর মধ্যেই চিকিৎসকদের এই সাফল্য ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন আশার আলো ৷
বিহারের বাঁকা জেলার বাসিন্দা আমান রাজ ৷ তাঁর স্বপ্ন চিকিৎসক হওয়ার ৷ সেই স্বপ্ন নিয়েই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়া শুরু করেছিলেন আমান ৷ ডাক্তারির প্রথমবর্ষে পড়াশোনাও চলছিল ভালোভাবে ৷ কিন্তু, গত 17 সেপ্টেম্বর আচমকাই ঘটে ছন্দপতন ৷ কলেজের বয়েজ হস্টেলের কাছে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন আমান ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করা হয় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷ কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হয় জীবন-মৃত্যুর কঠিন লড়াই ৷
হাসপাতালে ভর্তির পর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও জ্ঞান ফেরেনি তাঁর ৷ সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন আমান ৷ নিউরো সার্জারি বিভাগে সিটি স্ক্যান-সহ একাধিক পরীক্ষা করেও প্রথমদিকে সমস্যার স্পষ্ট কারণ চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে ৷ পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠলেও হাল ছাড়েননি চিকিৎসকরা ৷
সাধারণত উন্নত ট্রমা কেয়ার ও আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয় এমন জটিল পরিস্থিতিতে ৷ বাঁকুড়ার মতো প্রান্তিক অঞ্চলে সেই পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা নিয়েও নানা সময়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ কিন্তু, সেই সীমাবদ্ধতাকেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর টিম ৷ শুরু হয় লড়াই ৷ প্রতিটি মুহূর্তে নজরদারি, নিরলস প্রচেষ্টা এবং চিকিৎসকদের সম্মিলিত উদ্যোগের ফলেই ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে পরিস্থিতি ৷
অবশেষে আসে সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত ৷ প্রায় দেড় মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে চোখ মেলে তাকান আমান রাজ ৷ পরিবারের পাশাপাশি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন চিকিৎসকরাও ৷ মৃত্যুর আশঙ্কা যেখানে ক্রমাগত তাড়া করছিল, সেখানে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে এই তরুণ পড়ুয়া ৷ বর্তমানে আগের তুলনায় অনেকটাই সুস্থ আমান ৷ তবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে এখনও প্রয়োজন নিয়মিত ফিজিওথেরাপি ও পর্যবেক্ষণ ৷ চিকিৎসকরা আশাবাদী, ধীরে ধীরে পুরনো ছন্দে ফিরতে পারবেন তিনি ৷
এই সাফল্যের পর ফের সামনে এসেছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের মতো প্রান্তিক হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি ৷ হাসপাতালের সুপার, প্রিন্সিপাল ও চিকিৎসক মহলের বক্তব্য, আধুনিক ট্রমা কেয়ার ইউনিট এবং উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকলে আরও বেশি আশঙ্কাজনক রোগীদের দ্রুত ও উন্নত পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে ৷
এই বিষয়ে নিউরো সার্জেন চিরন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আমাদের কলেজের ছাত্রকে সুস্থ করতে পেরেছি ৷ এটা আমাদের কাছে অনেক বড় পাওয়া ৷ বর্তমানে সে অনেকটাই সুস্থ হয়েছে ৷ পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে ৷"
এ বিষয়ে চিকিৎসক তিয়াসা রায় বলেন, "প্রথমে আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না ৷ কিন্তু আমরা অনুমান করে ফেলেছিলাম মস্তিষ্কে গভীর ক্ষত রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ৷ সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এই ধরনের রোগীকে সুস্থ করে তোলা আমাদের কাছে বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ৷ সকলের যৌথ প্রচেষ্টায় আমরা রোগীকে সুস্থ করতে পেরেছি ৷"
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের সুপার চিকিৎসক অর্ণব গোস্বামী বলেন, "ডাক্তাররা যে অসাধ্য সাধন করেছেন, তাতে আমি খুবই গর্বিত ৷ পুরো টিম নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছে ৷ তাতেই রোগীকে সুস্থ করা গিয়েছে ৷ আগামী দিনে নিউরো সার্জারি বিভাগের জন্য আলাদা একটি সেটআপ করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের ৷ পাশাপাশি নিউরো সার্জারি বিভাগের ওটি-র জন্য সপ্তাহে আরও কয়েকটা দিন বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ৷"