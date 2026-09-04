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অভীকের পাথরের বাঁশিতে কৃষ্ণের 10 অবতার ! তোলে সুরের মূর্ছনাও, দাম উঠেছে লক্ষাধিক

এই বাঁশির দর উঠেছিল এক লক্ষ 20 হাজার টাকা । তবে নিজের অনন্য সৃষ্টি বেহাত করতে রাজি নন শিল্পী ৷ ইটিভি ভারতের শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন৷

stone flute depicts ten avatars of Krishna
অভীকের পাথরের বাঁশিতে কৃষ্ণের 10 অবতার ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 12:36 PM IST

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গোয়ালডাঙা (বাঁকুড়া), 4 সেপ্টেম্বর: বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়...! পুরাণ মতে, শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশির সুর শুধু রাধিকা নয়, চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত গোটা বৃন্দাবনবাসীকে ৷ তবে শুধু সুর নয়, এই বাংলার এক বাঁশি নিজের রূপের গুণেও সাড়া ফেলে দিয়েছে ৷ এটা শ্যামের বাঁশের বাঁশি নয়, এটি পুরোটাই তৈরি পাথর কেটে ৷ তাতে আবার খোদাই করা শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতারের নিখুঁত কারুকাজ ৷ দেখনদারির পাশাপাশি এটি তোলে সুরের মূর্ছনাও ৷ অভিনব এই পাথরের বাঁশি তৈরি করে চর্চায় বাঁকুড়ার অভীক কর্মকার ।

বাঁশি বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাঠের তৈরি সরু এক বাদ্যযন্ত্র । তবে অভীকের তৈরি সেই বাঁশি পুরোটাই তৈরি পাথর দিয়ে ৷ তার গায়ে আবার রকমারি কারুকাজ ৷ অভিনব এই বাঁশি প্রস্তুতকারী অভীকের ছোটবেলা থেকেই পাথরের কাজের প্রতি দারুণ আকর্ষণ ৷ তাঁর বাড়ি বাঁকুড়ার গোয়ালডাঙায় ৷

অভীকের পাথরের বাঁশিতে কৃষ্ণের 10 অবতার ! (ইটিভি ভারত)

বাড়ির বড়দের পাথরের কাজ করতে দেখে এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় অভীকের । 24 বছর বয়সেই পাথরের কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি । তাঁর তৈরি পাথরের মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম অনেকের কাছেই প্রশংসিত হয়েছে । তাঁর সৃষ্টি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায় । তবে এবার তিনি যে পাথরের বাঁশি তৈরি করেছেন, তা তাঁর খ্যাতি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ৷

stone flute depicts ten avatars of Krishna
এই সেই পাথরের বাঁশি (ইটিভি ভারত)

প্রায় ছয় মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি হয়েছে এই অনন্য বাঁশি । পাথরের গায়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কৃষ্ণের দশ অবতার । প্রতিটি খোদাইয়ে ধরা পড়েছে তাঁর নিপুণ হাতের ছোঁয়া । আর সবথেকে অবাক করার মতো বিষয়, এটি নিছক প্রদর্শনীর সামগ্রী নয়, এই পাথরের বাঁশিতে শোনা যায় সুরও !

stone flute depicts ten avatars of Krishna
পাথরের বাঁশিতে নিপুণ কারুকাজ (ইটিভি ভারত)

অভীকের তৈরি এই বাঁশি ইতিমধ্যেই পেয়েছে জেলাভিত্তিক এবং রাজ্যভিত্তিক পুরস্কার । তাঁর এই সৃষ্টি দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন মানুষ । এমনকি এক সময় এই বাঁশির দর উঠেছিল প্রায় এক লক্ষ 20 হাজার টাকা পর্যন্ত । কিন্তু নিজের স্বপ্নের সৃষ্টি বলে সেই প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন এই যুবক ৷ নিজের এই অনন্য কাজ বেহাত করতে রাজি নন শিল্পী ৷

stone flute depicts ten avatars of Krishna
এই বাঁশি তোলে সুরের মূর্ছনাও (ইটিভি ভারত)

যে পাথরকে অনেকেই নিছক কঠিন, প্রাণহীন বস্তু বলে মনে করেন, সেই পাথরেই ছেনি-হাতুড়ির আঘাতে প্রাণের সুর তুলেছেন অভীক । বাঁকুড়ার পাথরশিল্পের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের সৃষ্টিশীলতাকে মিশিয়ে তৈরি করেছেন এক অভিনব নজির । আর সেই কারণেই আজ তাঁর পাথরের বাঁশি শুধু একটি বাদ্যযন্ত্র নয়, হয়ে উঠেছে তাঁর শিল্পীসত্তার পরিচয় ।

stone flute depicts ten avatars of Krishna
পাথরের বাঁশিতে কৃষ্ণের 10 অবতার ! (ইটিভি ভারত)

অভীকের কথায়, "বাঁশি মানেই তো গোবিন্দের ইচ্ছা । তাই তাঁকে স্মরণ করেই এই বাঁশি বানিয়েছি । প্রথমে মেলা থেকে একটি কাঠের বাঁশি কিনে এনেছিলাম । সেই বাঁশিটি দেখে দেখেই পাথরে খোদাই করে এই পাথরের বাঁশি বানিয়েছি । প্রায় ছয় মাস সময় লেগেছে তার জন্য । প্রথমে ভাবতেই পারিনি, এটাতে সফলতা পাব ।" এখন এই বাঁশির জন্যই তিনি সর্বত্র চর্চিত । এটা তাঁর কাছে খুবই ভালো লাগার ।

stone flute depicts ten avatars of Krishna
এই বাঁশির দাম উঠেছিল লক্ষাধিক (ইটিভি ভারত)

এ বিষয়ে তাঁর মা অর্চনা কর্মকার বলেন, "ছেলে ছোটবেলা থেকেই পাথরের বিভিন্ন জিনিসের প্রতি আগ্রহ দেখাতো । বাড়ির বড়দের দেখে দেখেই ও পাথরের জিনিসপত্র বানাত । সকালে স্কুলে যেত, আর ফিরে এসেই পাথর নিয়ে বসে পড়ত । ওর তৈরি বাঁশি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সকলের কাছে । ছেলের জন্য ভীষণই গর্ববোধ হয় ।"

stone flute depicts ten avatars of Krishna
অভিনব পাথরের বাঁশি তৈরি করে চর্চায় বাঁকুড়ার অভীক কর্মকার (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জিত রায় বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে অভীকবাবুকে চিনি । তিনি বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ করেন । ওঁর তৈরি পাথরের বাঁশি খুবই সুন্দর । এইরকম বাঁশি বাঁকুড়াতে আর কোথাও দেখা যায়নি । পাথরের বাঁশি যে হতে পারে তা আমরা কখনও ভাবতেই পারিনি । শুশুনিয়ার শিল্পী বলেই এটা তিনি করে দেখাতে পেরেছেন । বাঁশি সাধারণত বাঁশের তৈরি হয়, কিন্তু এই পাথরের বাঁশি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে । তাই অভীকবাবুকে নিয়ে আমরা গর্বিত ৷"

উল্লেখ্য, বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার পাথর শিল্পীদের হাতের কাজ সর্বজনবিদিত । তাঁদেরই মাঝে অভীক কর্মকারের এই ব্যতিক্রমী বাঁশি সাড়া ফেলেছে বিভিন্ন মহলে ।

TAGGED:

STONE FLUTE
FLUTE DEPICTS TEN KRISHNA AVATARS
পাথরের বাঁশি
বাঁশিতে কৃষ্ণের অবতার
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