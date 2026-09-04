অভীকের পাথরের বাঁশিতে কৃষ্ণের 10 অবতার ! তোলে সুরের মূর্ছনাও, দাম উঠেছে লক্ষাধিক
এই বাঁশির দর উঠেছিল এক লক্ষ 20 হাজার টাকা । তবে নিজের অনন্য সৃষ্টি বেহাত করতে রাজি নন শিল্পী ৷ ইটিভি ভারতের শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন৷
Published : September 4, 2026 at 12:36 PM IST
গোয়ালডাঙা (বাঁকুড়া), 4 সেপ্টেম্বর: বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়...! পুরাণ মতে, শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশির সুর শুধু রাধিকা নয়, চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত গোটা বৃন্দাবনবাসীকে ৷ তবে শুধু সুর নয়, এই বাংলার এক বাঁশি নিজের রূপের গুণেও সাড়া ফেলে দিয়েছে ৷ এটা শ্যামের বাঁশের বাঁশি নয়, এটি পুরোটাই তৈরি পাথর কেটে ৷ তাতে আবার খোদাই করা শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতারের নিখুঁত কারুকাজ ৷ দেখনদারির পাশাপাশি এটি তোলে সুরের মূর্ছনাও ৷ অভিনব এই পাথরের বাঁশি তৈরি করে চর্চায় বাঁকুড়ার অভীক কর্মকার ।
বাঁশি বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কাঠের তৈরি সরু এক বাদ্যযন্ত্র । তবে অভীকের তৈরি সেই বাঁশি পুরোটাই তৈরি পাথর দিয়ে ৷ তার গায়ে আবার রকমারি কারুকাজ ৷ অভিনব এই বাঁশি প্রস্তুতকারী অভীকের ছোটবেলা থেকেই পাথরের কাজের প্রতি দারুণ আকর্ষণ ৷ তাঁর বাড়ি বাঁকুড়ার গোয়ালডাঙায় ৷
বাড়ির বড়দের পাথরের কাজ করতে দেখে এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় অভীকের । 24 বছর বয়সেই পাথরের কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি । তাঁর তৈরি পাথরের মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম অনেকের কাছেই প্রশংসিত হয়েছে । তাঁর সৃষ্টি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায় । তবে এবার তিনি যে পাথরের বাঁশি তৈরি করেছেন, তা তাঁর খ্যাতি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ৷
প্রায় ছয় মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি হয়েছে এই অনন্য বাঁশি । পাথরের গায়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কৃষ্ণের দশ অবতার । প্রতিটি খোদাইয়ে ধরা পড়েছে তাঁর নিপুণ হাতের ছোঁয়া । আর সবথেকে অবাক করার মতো বিষয়, এটি নিছক প্রদর্শনীর সামগ্রী নয়, এই পাথরের বাঁশিতে শোনা যায় সুরও !
অভীকের তৈরি এই বাঁশি ইতিমধ্যেই পেয়েছে জেলাভিত্তিক এবং রাজ্যভিত্তিক পুরস্কার । তাঁর এই সৃষ্টি দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন মানুষ । এমনকি এক সময় এই বাঁশির দর উঠেছিল প্রায় এক লক্ষ 20 হাজার টাকা পর্যন্ত । কিন্তু নিজের স্বপ্নের সৃষ্টি বলে সেই প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন এই যুবক ৷ নিজের এই অনন্য কাজ বেহাত করতে রাজি নন শিল্পী ৷
যে পাথরকে অনেকেই নিছক কঠিন, প্রাণহীন বস্তু বলে মনে করেন, সেই পাথরেই ছেনি-হাতুড়ির আঘাতে প্রাণের সুর তুলেছেন অভীক । বাঁকুড়ার পাথরশিল্পের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের সৃষ্টিশীলতাকে মিশিয়ে তৈরি করেছেন এক অভিনব নজির । আর সেই কারণেই আজ তাঁর পাথরের বাঁশি শুধু একটি বাদ্যযন্ত্র নয়, হয়ে উঠেছে তাঁর শিল্পীসত্তার পরিচয় ।
অভীকের কথায়, "বাঁশি মানেই তো গোবিন্দের ইচ্ছা । তাই তাঁকে স্মরণ করেই এই বাঁশি বানিয়েছি । প্রথমে মেলা থেকে একটি কাঠের বাঁশি কিনে এনেছিলাম । সেই বাঁশিটি দেখে দেখেই পাথরে খোদাই করে এই পাথরের বাঁশি বানিয়েছি । প্রায় ছয় মাস সময় লেগেছে তার জন্য । প্রথমে ভাবতেই পারিনি, এটাতে সফলতা পাব ।" এখন এই বাঁশির জন্যই তিনি সর্বত্র চর্চিত । এটা তাঁর কাছে খুবই ভালো লাগার ।
এ বিষয়ে তাঁর মা অর্চনা কর্মকার বলেন, "ছেলে ছোটবেলা থেকেই পাথরের বিভিন্ন জিনিসের প্রতি আগ্রহ দেখাতো । বাড়ির বড়দের দেখে দেখেই ও পাথরের জিনিসপত্র বানাত । সকালে স্কুলে যেত, আর ফিরে এসেই পাথর নিয়ে বসে পড়ত । ওর তৈরি বাঁশি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সকলের কাছে । ছেলের জন্য ভীষণই গর্ববোধ হয় ।"
স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জিত রায় বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে অভীকবাবুকে চিনি । তিনি বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ করেন । ওঁর তৈরি পাথরের বাঁশি খুবই সুন্দর । এইরকম বাঁশি বাঁকুড়াতে আর কোথাও দেখা যায়নি । পাথরের বাঁশি যে হতে পারে তা আমরা কখনও ভাবতেই পারিনি । শুশুনিয়ার শিল্পী বলেই এটা তিনি করে দেখাতে পেরেছেন । বাঁশি সাধারণত বাঁশের তৈরি হয়, কিন্তু এই পাথরের বাঁশি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে । তাই অভীকবাবুকে নিয়ে আমরা গর্বিত ৷"
উল্লেখ্য, বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার পাথর শিল্পীদের হাতের কাজ সর্বজনবিদিত । তাঁদেরই মাঝে অভীক কর্মকারের এই ব্যতিক্রমী বাঁশি সাড়া ফেলেছে বিভিন্ন মহলে ।