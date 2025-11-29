ETV Bharat / state

SIR মানে ভয় নয়, একপায়েই 'জয়' করে 99 শতাংশ কাজ শেষ বিএলও ম্যাডামের

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোনও বাধা নয় ৷ প্রমাণ দিলেন বিষ্ণুপুরের বিএলও শোভানারা ৷ এক পা-নিয়ে হাজারেরও বেশি ভোটারের এনুমারেশন ফর্মপূরণ করে ফেলেছেন শোভানারা।

SIR IN BENGAL
বিষ্ণুপুর থানার বেলশুলিয়া পঞ্চায়েতের জামশুলি গ্রামে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 29, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
বাঁকুড়া, 29 নভেম্বর: রাজ্যে SIR-এর কাজ শুরু হয়েছে নম্ভেম্বর মাসের গোড়ায় ৷ এখন তা শেষের দিকে ৷ এর মাঝে এসআইআর নিয়ে বিতর্ক কিছু কম হয়নি ৷ কোথাও এসআইআরের কাজের চাপে বিএলও-রা নিজেরাই নিজেদের জীবন শেষ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ কোথাও আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বিএলও ৷ অতিরিক্ত 'কাজের চাপে' হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে ৷ তবে শুধু যে এমনটা দৃৃষ্টান্ত তা নয়, রাজ্যে কম সময়ে এসআইআর-এর কাজ সম্পূর্ণ করায় বিএলও'দের পুরস্কৃতও করা হয়েছে ৷ কিন্তু বিষ্ণুপুর থানার বেলশুলিয়া পঞ্চায়েতের জামশুলি গ্রামে ধরা পড়ল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ছবি।

দায়িত্ববোধ, আত্মনিষ্ঠা ও মনের জোরে এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শোভানারা বায়েন। তবে বাঁকুড়ার এই ছবি রাজ্যের মধ্যে একেবারেই ব্যতিক্রম ৷ বেলশুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জামশুলি গ্রামের শোভানারার জন্ম থেকেই এক পা-নেই ৷ স্নাতকোত্তর ও বিএড ডিগ্রিধারী শোভনারা আইসিডিএস কর্মী ৷ বিশেষভাবে সক্ষম শোভানারা বিএলও'র দায়িত্ব পেতেই শারিরিক প্রতিবন্ধকতার কথা নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এলাকায় অন্য বুথ লেভেল অফিসার না-থাকায় জামশুলি গ্রামের 238 নম্বর বুথের বিএলও হিসেবে কাজ কর‍তে বাধ্য হন তিনি ৷

SIR IN BENGAL
SIR মানে ভয় নয়, এক পায়ে 'জয়' করে বুঝিয়ে দিলেন শোভানারা (ইটিভি ভারত)

এসআইআরে শোভানারা বায়েনের কাঁধে ছিল এই বুথের 1039 জন ভোটারের ফর্ম সংগ্রহ ও ফিলাপ করার দায়িত্ব। অকেজো পা-টা হাঁটুর কাছে বেঁধে রেখে গ্রামের পথ ধরে সমস্ত ভোটারের বাড়ি যান শোভানারা। গত এক মাস ধরে তাঁর রুটিন, সকালে আইসিডিএস সেন্টারে নিজের কর্তব্য পালন করা ৷ তারপর শারিরিক প্রতিবন্ধকতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ভোটারদের দরজায় ঘুরে ঘুরে SIR-এর কাজ করা ৷ বিকেলে ভোটারদের কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করে তা কমিশনের নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করা ৷

এভাবেই দায়িত্ব পাওয়া বুথের ইতিমধ্যেই 99 শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন BLO ম্যাডাম। আশ্চর্যের বিষয় তিনি কোনও ক্রাচও বা কোনও কিছুর সাহায্য ছাড়ায় এক পায়ে হেঁটে বেড়ান ৷ তিনি বলেন, "এসআইআর ফর্ম-ফিলাপ খুবই সহজ । ভয় বা চাপ কোনও কিছুরই কোনও জায়গা নেই। প্রথম দিকে একটু অস্বস্তি হয়েছিল, কিন্তু কাজ শুরু করতেই বুঝলাম সরকার দেশজুড়ে যতটা সুসংগঠিতভাবে এই প্রক্রিয়া চালু করেছে, তাতে চাপের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। দায়িত্ব যেহেতু দেশের স্বার্থে, তাই তা পালন করাই আমার কর্তব্য।"

তাঁর বক্তব্য, "প্রতিবন্ধকতা কখনই কাজের ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না, বরং ইচ্ছাশক্তিই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়।" তাঁর সহকর্মীরাও তাঁর কাজ থেকে অনুপ্রাণিত। বিএলও'র এমন কর্মে খুশি এলাকাবাসীরাও ৷ স্থানীয়রা বলছেন, শোভানারা ম্যাডাম যেন দৃষ্টান্ত ৷ তাঁরা সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, শোভানারাকে যেন তিনচাকার একটি স্কুটি দিয়ে সাহায্য করা হয় ৷

