আর্তের পাশে ! অসহায় মেয়েদের ভবিষ্যৎ গড়ছেন বাঁকুড়ার 'কেবল বাবা'
Shelter for helpless girls: শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, শিক্ষার আলোয় মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য । শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 16, 2026 at 5:43 PM IST
রাজকুমারডাঙা (বাঁকুড়া), 16 নভেম্বর: কারও জীবনের শুরুতেই হারিয়েছে বাবা-মায়ের স্নেহের ছায়া । কারও পরিবারে নেই আর্থিক সচ্ছলতা, আবার কারও কাছে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াটাই মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ । এমন সব প্রতিকূলতাকে হারিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে বাঁকুড়ার একটি আশ্রম । যেখানে অসহায় ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেয়েদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া এবং পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে । শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, শিক্ষার আলোয় তাদের ভবিষ্যৎকে আলোকিত করে স্বনির্ভর করে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ।
বাঁকুড়া শহরের অদূরে জগদল্লা-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজকুমারডাঙায় অবস্থিত 'গীতা ভাগবত মিলন আশ্রম' । 2010 সালে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে বর্তমানে প্রায় 60 জন ছাত্রী রয়েছে । শিশুবয়স থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে তারা। সমাজের অবহেলিত ও অসহায় মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে প্রতিষ্ঠান । তবে প্রায় 60 জন ছাত্রীর থাকা, খাওয়া এবং পড়াশোনার খরচ জোগানো মোটেও সহজ কাজ নয় ।
আশ্রমের দায়িত্বে রয়েছেন শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দ দাস বাবাজি, যিনি সকলের কাছে 'কেবল বাবা' নামেই পরিচিত । ছোটবেলায় তাঁকে বাবা-মা ডাকতেন এই নামেই ৷ সেই থেকে ওই নামটিই হয়ে গিয়েছে তাঁর পরিচিতি ৷ গোবিন্দনগরে কেবল বাবার একটি আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারি রয়েছে । সেই চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে উপার্জিত অর্থের একটি বড় অংশ দিয়েই আশ্রমের খরচ চালানোর চেষ্টা করেন তিনি ।
এখানে শুধু পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ছাত্রীদের জীবন । প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা, নিয়মিত পড়াশোনা এবং গীতা ও ভাগবতের আদর্শ মেনে চলতে শেখানো হয় তাদের । শৃঙ্খলা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং আত্মনির্ভরতার শিক্ষার মধ্য দিয়ে ছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে তোলার চেষ্টা চলছে ।
কেবল বাবা জানালেন, এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে তাঁর গুরু শ্রীমৎ স্বামী নিত্যানন্দ দাস বাবাজির স্বপ্ন ও ভাবনা । অসহায় মেয়েদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় এবং শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতেই তিনি এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন । আজ নানা আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও সেই স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন । নাচগান থেকে শুরু করে চাষবাস ও গো-পালন সব ধরনের শিক্ষাই পায় ছাত্রীরা ৷ জীবনে চলার পথে পড়াশোনার পাশাপাশি হাতেকলমে কাজ শিখে বাস্তব দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত হয় মেয়েরা ৷
কীভাবে শুরু হয়েছিল এই আশ্রম ? শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দ দাস বাবাজি বলেন, "ছেলেবেলা থেকেই আধ্যাত্মিক জীবনের পথে আগ্রহ ছিল আমার । সেই মতোই সংসার ত্যাগ করি । ঈশ্বরের সেবার পাশাপাশি মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্যেই এই শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজ করি । দিদির স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই আশ্রমের নামকরণ করা হয়েছে । বর্তমানে এই আশ্রমের 60 জন (6-18 বছর বয়সি) ছাত্রী রয়েছে । এদের থাকা খাওয়ার সমস্ত কিছুর দায়িত্ব আমাদের । আমি একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক । নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে এই শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার চেষ্টা করি । এই আশ্রমে থাকার জন্য শিশুদের কাছ থেকে কোনও অর্থ নেওয়া হয় না । যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া, যাদের পরিবার তাদের পাশে দাঁড়ায় না, সেই সমস্ত কন্যাসন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছি আমরা ।"
আশ্রমে মেয়েদের পড়াশোনায় সাহায্য করেন শিক্ষিকা মধুমিতা মোদক ৷ তিনি বলেন, "আমি সরকারি দফতরের কর্মী । নিজের কাজ করার পরে বাকি সময়টুকু এই শিশুদের পড়াশোনার জন্য রাখি । শিশুদের পড়ালেখার দায়িত্ব নিয়েছি । আশ্রমের শুরুর লগ্ন থেকেই কাজ করছি । এখানে বহু কন্যাসন্তান রয়েছে যারা নিজের বাবা-মায়ের কাছেই অবহেলিত । তারাও এখানে সযত্নে বড় হয়ে ওঠে । এই আশ্রমে বড় হয়ে যখন মেয়েরা নিজেদের পায়ে দাঁড়ায়, তখন ভীষণই ভালো লাগে । খুবই গর্ববোধ হয় ।"
পরিবার পাশে ছিল না বলে এখানে এসেছিলেন একদিন ৷ আশ্রিতা ইতিকা বাউড়ি বলেন, "পরিবারের কাছে অবহেলা পেয়েছি । স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল জীবন । দুই সন্তান নিয়ে কোথায় যাব কিছু বুঝতে পারছিলাম না । সেই সময় এই আশ্রমের খোঁজ পাই । এই আশ্রম না থাকলে একেবারেই পথে বসতাম । নিজের সন্তানদেরও এখানেই মানুষ করছি । "
এক পড়ুয়া বলেছে, "ছোটবেলা থেকেই এই আশ্রমে রয়েছি । এখানেই পড়ালেখা ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে । তার জন্য কোনও টাকা দিতে হয় না আমাকে । এখানে অনেকেই পড়ালেখা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে । আগামিদিনে আমিও এই লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছি । ডাক্তার হতে চাই ৷"
সমাজে এখনও বহু মেয়ে রয়েছে, যাদের প্রতিভা ও স্বপ্ন শুধুমাত্র আর্থিক অনটন কিংবা পারিবারিক অসহায়তার কারণে থমকে যায় । তাদেরই নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছে বাঁকুড়ার গীতা ভাগবত মিলন আশ্রম । প্রায় 60 জন ছাত্রীর কাছে এই আশ্রম শুধুমাত্র একটি থাকার জায়গা নয়, বরং নতুন করে জীবন শুরু করার ঠিকানা । আর এই উদ্যোগই প্রমাণ করে, একটু সহমর্মিতা, সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা থাকলে বদলে দেওয়া যায় বহু ভবিষ্যৎ ।
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