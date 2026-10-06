ক্ষুদিরাম-বারীন ঘোষের পদধূলি ধন্য, বাঁকুড়ার রাজবাড়ির পুজোয় জড়িয়ে স্বাধীনতার ইতিহাস

ক্ষুদিরাম-বারীন ঘোষের পদধূলি ধন্য, বাঁকুড়ার রাজবাড়ির পুজোয় জড়িয়ে স্বাধীনতার ইতিহাস
Ambikanagar Rajbari Durga Puja: এই পুজোতে আসতেন ক্ষুদিরাম বসু, বারীন ঘোষের মতো বিপ্লবীরা ৷ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শপথ নিতেন দেশ স্বাধীনের । লিখছেন নির্ভীক চৌধুরী ৷
Published : October 6, 2026 at 4:02 PM IST
অম্বিকানগর(বাঁকুড়া), 6 অক্টোবর: 415 বছরের পুরনো বাঁকুড়ার অম্বিকানগর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ৷ এই পুজোর সঙ্গে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোগসূত্র । পরিবারের দাবি, একসময় ক্ষুদিরাম বসু ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মতো বিপ্লবীরা এই পুজোয় অংশ নিতেন এবং দেবী দুর্গার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁরা ব্রিটিশ শাসন থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার শপথ নিয়েছিলেন । এই পুজোর জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের আড়ালে লুকিয়ে ছিল তাঁদের গোপন বৈঠক, বিপ্লবী কার্যকলাপ এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন । আজ রাজপাট আর নেই, তবে সেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বহন করে হয়ে আসছে এই পুজো ৷
রাজবাড়ির ইতিকথা
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ ব্লকের অম্বিকানগর গ্রাম এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় বহন করে চলেছে । 1610 সালে কংসাবতী এবং কুমারী নদীর সংযোগস্থল এলাকায় অম্বিকানগরের রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন রাজা খড়গেশ্বর ধবলদেব । এই রাজবংশের ষষ্ঠ পুরুষ রাইচরণ ধবলদেব ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম এক নায়ক, যিনি নিজের রাজকীয় সামর্থ্য ও কৌশল কাজে লাগিয়ে বিপ্লবীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । তৎকালীন সময়ে অম্বিকানগরের অদূরে ছেঁদাপাথরের গভীর জঙ্গল ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র । সেখানে পাহাড়ের গুহায় রাজা রাইচরণ ধবলদেবের তত্ত্বাবধানে চলত বিপ্লবীদের গোপন অস্ত্র প্রশিক্ষণ ।
রাজা রাইচরণ ধবলদেব কেবল এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের চরিত্র ছিলেন তাই নয়, বিপ্লবীদের আশ্রয়, অর্থ এবং নানা সরঞ্জাম দিয়ে গোপনে সাহায্য করে যেতেন । ক্ষুদিরাম বসু, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী, নরেন গোস্বামীর মতো প্রথম সারির প্রখ্যাত বিপ্লবীরা ছেঁদাপাথরের এই রহস্যময় ও দুর্গম অরণ্যে এসে প্রশিক্ষণ নিতেন । এই ঐতিহাসিক বিপ্লবের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে অম্বিকানগর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো ।
রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোর শুরু
1611 সালে অম্বিকানগর রাজবাড়ির পুজোর পত্তন হয় । তখন এই অম্বিকানগর রাজবাড়ির পুজো ছিল এলাকাবাসীর কাছে এক গর্বের বিষয় । তৎকালীন সময়ে দুর্গোৎসবের সময় রাজবাড়িতে হাজার হাজার পুণ্যার্থী ও সাধারণ মানুষের সমাগম ঘটত ৷ চলত খাওয়া-দাওয়া । কথিত আছে, সেই জনসমাগমের সুযোগকেই কাজে লাগাতেন বিপ্লবীরা ৷ পুজোকে তাঁরা ছদ্মবেশে চলাচলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন ।
লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার জন্য ক্ষুদিরাম বসু, বারীন ঘোষ, নরেন গোস্বামী-সহ একাধিক বিপ্লবী এই পুজোর দিনগুলিতে রাজবাড়িতে আসতেন এবং উৎসবে অংশগ্রহণ করতেন । ভিড়ের মাঝে তাঁদের চিনতে পারা ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল । রাজবাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে তাঁরা দেবী দুর্গার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন এবং পরাধীন দেশমাতার মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাতেন ।
পুজোর বিশেষত্ব
এই পুজোর বিশেষত্ব হল দেবী দুর্গার সনাতনী একচালার প্রতিমা । পুরনো রাজবাড়ির ঐতিহ্য ও রীতি মেনে আজও দেবী এখানে একচালার মূর্তিতেই অধিষ্ঠান করেন । ষষ্ঠীর হোমযজ্ঞ থেকে অঙ্গারের কাজল তৈরি হয় । সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত চলে বলিদান ৷ অষ্টমীতে গর্জে ওঠে তোপধ্বনি । প্রত্যেকদিন নতুন মাটির হাড়িতে রান্না করে মাকে খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয় । দক্ষিণাপটত শঙ্খের জলে দেবীকে স্নান করানো হয় ৷ নবমীর দিন অম্বিকা মন্দিরে বলি হওয়ার পর সাবেত্রী মন্দিরে যাওয়া হয় ৷
রাজপরিবারের বক্তব্য
এই অম্বিকানগর রাজবাড়ির বর্তমান সদস্য গৌরীশঙ্করনারায়ণ দেব বলেন, " 1610 সালে কুমারী নদীর তীরে বিশাল রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছিলেন খড়গেশ্বর ধবলদেব ৷ আজ রাজবাড়ি নেই ৷ কেবল ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে ৷ এই রাজবংশ প্রথম থেকেই ছিল স্বাধীনচেতা ৷ 1611 সালে এই রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু হয় ৷ তৎকালীন সময়ে দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য ভারত মায়ের বীর সন্তানরা মায়ের চরণে শপথ নিতেন । কালক্রমে রাজবাড়ির পুজোর জৌলুস ফিকে হয়েছে । তবে, রাজবাড়ির পুরনো রীতি মেনেই একচালায় মা পূজিত হন ।"
স্থানীয়দের কথা
সারা বছর কর্মের তাগিদে এলাকাবাসীরা যেখানেই থাকুন না কেন, পুজোতে রাজবাড়িতে অংশগ্রহণ করেন সকলে । স্থানীয় বাসিন্দা দেবীপ্রসাদ সিংহদেব বলেন, "এখানে রাজবাড়িতে খুব জমজমাট করে পুজো হত ৷ এখন অত ধূমধাম করে হয়ত পুজো হয় না, কিন্তু আমরা অংশগ্রহণ করি ৷ পুজোর কয়েকদিন রাজবাড়িতেই কাটাই ৷ খুব আনন্দ হয় ৷ এই পুজোর ইতিহাস নিয়ে আমাদের গর্ব হয় ৷"
কালের নিয়মে কুমারী নদীর তীরে গড়ে ওঠা রাজা খড়গেশ্বর ধবলদেবের রাজপ্রাসাদ মিশেছে মাটিতে । আজও যেটুকু খড়কুটোর মতো পড়ে রয়েছে, তা বহন করে চলেছে ইতিহাস । অতীতের সেই রাজকীয় জাঁকজমক ও সশস্ত্র বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলি ইতিহাসের পাতায় স্থান পেলেও, অম্বিকানগর রাজবাড়ির দুর্গোৎসবে আজও সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি ও বীর বিপ্লবীদের দেশপ্রেমের আবহ জীবন্ত হয়ে ওঠে ।