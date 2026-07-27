সবরমতীর ধাঁচে সাজছে মহানন্দার পাড়, নিক্কো পার্কের প্রতিনিধিদের নিয়ে পরিদর্শনে মন্ত্রী

সবরমতীর ধাঁচে সাজছে মহানন্দার পাড়, নিক্কো পার্কের প্রতিনিধিদের নিয়ে পরিদর্শনে মন্ত্রী
সূর্য সেন পার্কের আধুনিকীকরণেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ পার্কের উন্নয়ন ও রিভার ফ্রন্ট প্রজেক্টের নীল নকশা তৈরি করতে পরিদর্শনে যান পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ।
Published : July 27, 2026 at 5:06 PM IST
শিলিগুড়ি, 27 জুলাই: এনজিটির নির্দেশিকা মেনে এবার মহানন্দা নদীর পাড়কে গুজরাতের সবরমতী নদীর মতো সাজিয়ে তোলা হবে । পাশাপাশি শহরের অন্যতম প্রধান বিনোদনকেন্দ্র সূর্য সেন পার্কের আমূল আধুনিকীকরণ এবং মহানন্দা নদীর তীরের সৌন্দর্য্যায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করল রাজ্য সরকার । সোমবার পার্কের পরিকাঠামো সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এবং এলাকা পরিদর্শনে উপস্থিত হন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ।
পার্কের সার্বিক উন্নয়ন ও রিভার ফ্রন্ট প্রজেক্টের নীল নকশা তৈরি করতে এদিন তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার নিক্কো পার্কের বিশেষজ্ঞ আধিকারিকরাও । এলাকা পরিদর্শন শেষে পর্যটন সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করার কথা তুলে ধরে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "শিলিগুড়ির পর্যটন সম্ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সূর্য সেন পার্ক ও মহানন্দা নদীর রিভার ফ্রন্টকে আধুনিক ও আকর্ষণীয় করে তোলার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । সাধারণ মানুষের সুবিধা এবং পর্যটকদের আকর্ষণ - দুই দিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।"
প্রসঙ্গত, সূর্যসেন পার্ককে ঢেলে সাজানোর দাবি বহুদিনের । বিগত সরকারের আমলে পার্কে পাহাড়ে ওঠার প্রশিক্ষণ, জয় রাইড চালু করা হয়েছিল । কিন্তু দেখাশোনার অভাবে সেগুলো বেহাল দশায় পড়ে রয়েছে । এবার সেই পার্ককে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিলেন পর্যটনমন্ত্রী । তিনি জানান, মূলত জোড়া প্রকল্পের মাধ্যমে পুরো এলাকাটিকে সাজিয়ে তোলা হবে । প্রথম প্রকল্পে সূর্য সেন পার্কের পরিকাঠামোর ব্যাপক সংস্কারের পাশাপাশি সেখানে দুটি নতুন আধুনিক রাইড চালু করা হবে । মানুষের সুবিধার্থে ক্যাফেটেরিয়া এবং একটি চিলড্রেন বার্থডে পার্টি জোনের পাশাপাশি কেবল কার চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে । একইসঙ্গে পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার জন্য তৈরি করা হবে বিশেষ ছাদ ।
দ্বিতীয় প্রকল্পটি মহানন্দা নদীর তীর ঘিরে রূপায়িত হবে । গুজরাতের সবরমতী নদীর সৌন্দর্যায়নকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল বা এনজিটি-র নির্দেশিকা মেনেই রিভার ফ্রন্টের কাজ হবে । এখানে বয়স্ক নাগরিক এবং শিশুদের জন্য তৈরি করা হবে একটি বিশেষ এনক্লেভ । এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, একটি স্পেশাল এনক্লোজার বা এনক্লেভ থাকবে যেখানে প্রবীণ নাগরিকরা শান্ত পরিবেশে নিজেদের মতো হাঁটাহাঁটি বা গল্পগুজব করতে পারবেন । পাশাপাশি শিশুদের জন্য সুরক্ষিত খেলার ব্যবস্থা থাকবে, যাতে দাদু-দিদিমারা নাতি-নাতনিদের নিয়ে নিশ্চিন্তে সেখানে গিয়ে সময় কাটাতে পারেন ।