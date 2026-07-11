কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা, স্থানান্তরের পথে বাঁকড়া মসজিদ !

কলকাতা বিমানবন্দরের নিরাপত্তা, স্থানান্তরের পথে বাঁকড়া মসজিদ !
মসজিদ কর্তৃপক্ষকে বিমানবন্দরের বাইরে জমি চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে ৷ রাজ্য সরকারের তরফে সাহায্যের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে ৷
Published : July 11, 2026 at 9:36 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: স্থানান্তরিত হতে চলেছে কলকাতা বিমানবন্দর লাগোয়া বাঁকড়া মসজিদ ৷ বিমানের ওঠানামার সময় নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর দমদমের বিজেপি বিধায়ক সৌরভ শিকদার ৷ তাঁর দাবি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরের দ্বিতীয় রানওয়ে সংলগ্ন এই মসজিদ নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ বিমান চলাচলে নিরাপত্তা ও রানওয়ের সুরক্ষার স্বার্থে প্রাচীন এই মসজিদটি বিমানবন্দরের সীমানার বাইরে নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তরিত করা হবে ৷
এই বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক বলেন, "মসজিদটি যেখানে অবস্থিত সেই জায়গাটি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের জায়গা, রাজ্য সরকারের নয় ৷ তাই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষই ৷ এই মসজিদটি রানওয় সংলগ্ন ৷ এর জন্য একদিকে যেমন বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জীবনের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে ৷ কারণ এই মসজিদে যাঁরা ঢুকছেন, বা যাঁরা নমাজ পড়ছেন তাঁদের কোনরকম পাস দেওয়া হয় না ৷ শুধুমাত্র আধার কার্ড দেখিয়ে তাঁরা প্রবেশ করেন ৷ এছাড়াও সিআইএসএফ-এর অনেক জওয়ান এবং একটি বাস ওখানে রাখতে হয় তাদের নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার জন্য ৷"
তিনি আরও বলেন, "মসজিদ থাকার জন্য বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না ৷ আর রানওয়ে সম্প্রসারণ না-করতে পারার জন্য অনেক বড়-বড় এয়ারলাইন্স এখানে অবতরণ করতে পারছে না ৷ বড় এয়ারলাইন্স না-আসার জন্য এখানে রেভিনিউ তৈরি হচ্ছে না ৷ মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে না ৷ অর্থাৎ, সার্বিকভাবে এই বিমানবন্দরের উন্নয়ন আটকে রয়েছে ৷"
নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপরে বারবার চাপ আসছে ৷ এই এয়ারপোর্ট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাতায়াত করেন ৷ তাই নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সিকিউরিটি এজেন্সিরগুলির উপরে বাড়তি চাপ পড়ে ৷ যদি রাষ্ট্রের জন্য এই মসজিদকে স্থানান্তরিত করতে হয়, তাহলে তো কোনও সমস্যা থাকার কথা নয় ৷ রাষ্ট্রের কাজের জন্য যদি কারও বাড়ি সরানো যায়, তাহলে তো একটা মসজিদও সরানো যেতেই পারে ৷"
তিনি জানিয়েছেন, মসজিদকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি রাজ্য সরকার দেবে ৷ মসজিদ কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে, তারা যেন রানওয়ের বাইরে কোনও জমি চিহ্নিত করে ৷ সেই জমিই তাদের দেওয়া হবে এবং মসজিদ পুনরায় তৈরি করতে সাহায্যও করা হবে ৷
বেশ কিছুদিন হল ওই মসজিদে নমাজ পড়া বন্ধ রয়েছে ৷ কারণ হিসাবে সৌরভ শিকদার জানিয়েছেন, সেখানে রাস্তার কাজ চলছে বলেই কিছুদিন নমাজ পড়া বন্ধ রয়েছে ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন, রাজ্যে ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড পাওয়া যাচ্ছে ৷ ফলে শুধুমাত্র আধার কার্ড দেখে কাউকে বিমানবন্দরের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া যায় না ৷
প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন ধরেই এই মসজিদটি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ৷ বিগত বাম আমলের 34 বছর ও তৃণমূল সরকারের 15 বছরের কথা উল্লেখ করে বিধায়ক বলেন, "শুধুমাত্র তোষণের রাজনীতি এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে খুশি রাখার জন্য এতদিন এই সমস্যার সমাধান করা হয়নি ৷ কিন্তু, বিজেপি সরকারের আমলে এসব চলবে না ৷"