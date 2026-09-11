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দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে বন্ধ এটিএম, পরিষেবা ব্যাহতে দুর্ভোগ গ্রাহকদের

Bank Strike News: দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবিবার (পূর্ণাঙ্গ দু'দিন) ছুটির দাবিতে এই ধর্মঘট বলে জানিয়েছে সংগঠনগুলি ৷

Bank Strike in Paschim Bardhaman
ব্যাঙ্ক সংগঠনের কর্মীদের বিক্ষোভের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 2:49 PM IST

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পশ্চিম বর্ধমান, 11 সেপ্টেম্বর: সপ্তাহে পাঁচ দিন কর্ম দিবসের দাবিতে ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংগঠনগুলির (ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস - UFBU) ডাকা সারা ভারত ব্যাঙ্ক ধর্মঘট পালিত হচ্ছে আজ ৷ যার ব্যাপক সাড়া পড়েছে শিল্পাঞ্চলে । আসানসোল শিল্পাঞ্চলের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত এবং প্রাইভেট ব্যাঙ্ক শুক্রবার বন্ধ রইল । বন্ধ করে দেওয়া হয় ATM পরিষেবাও ৷

শুধু তাই নয়, আসানসোলের এসবিআই মেন ব্রাঞ্চ বন্ধ রেখেও ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখালেন । বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকায় গ্রাহকরা সমস্যার মধ্যে পড়েন । আজ শুক্রবার ধর্মঘটের পর, আগামিকাল 12 সেপ্টেম্বর (মাসের দ্বিতীয় শনিবার) এবং 13 সেপ্টেম্বর (রবিবার) সাপ্তাহিক ছুটির কারণে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে । এছাড়া 14 সেপ্টেম্বর (সোমবার) কিছু রাজ্যে গণেশ চতুর্থীর সরকারি ছুটি রয়েছে । ফলে দেশের অনেক জায়গায় একটানা 3 থেকে 4 দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে ৷

পশ্চিম বর্ধমানজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের প্রভাব (ইটিভি ভারত)

দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবিবার (পূর্ণাঙ্গ দু'দিন) ছুটির দাবি জানানো হচ্ছে । এছাড়াও পারফরম্যান্স লিঙ্কড ইনসেনটিভ (PLI) স্কিমের পর্যালোচনা এবং পেনশন আপডেশন-সহ একাধিক অমীমাংসিত বিষয়ের দ্রুত সমাধান চাওয়া হয়েছে ।

ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে দাবি পূরণ না হলে আগামী 28 থেকে 30 সেপ্টেম্বর টানা তিন দিনের দেশব্যাপী ধর্মঘট এবং তারপরও সমাধান না হলে 26 অক্টোবর থেকে লাগাতার অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হতে পারে ।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দাবি বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে কিংবা আরবিআইতেও পাঁচদিনের কর্ম দিবস রয়েছে প্রতি সপ্তাহে । কিন্তু সরকারের কাছ থেকে বারবার প্রতিশ্রুতি মিললেও ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ছ'দিন কাজ করতে হয় মাসে দু'টি সপ্তাহে । আসানসোলে এসবিআই মেইন ব্রাঞ্চের বাইরে ব্যাঙ্ক কর্মী সংগঠনের সদস্যরা ও ধর্মঘটকারীরা স্লোগান দেন ও বিক্ষোভে শামিল হন ।

ব্যাঙ্ক কর্মচারী কৌস্তভ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা বহুদিন ধরে দাবি করছি যে আমাদের সপ্তাহে পাঁচ দিন কর্ম দিবস করা হোক । কিন্তু সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি মিললেও আমাদেরকে পাঁচ দিনের কর্মদিবস দেওয়া হয়নি এখনও পর্যন্ত । আমরা প্রতি মাসে দু'টি সপ্তাহ ছ'দিনের কর্ম দিবস হিসেবে কাজ করি । কোনও কোনও মাসে আবার তিনটি সপ্তাহ হয়ে যায় । এটাই আমাদের মূল দাবি । এই দাবি না মানা হলে আগামী দিন আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব আমরা ।"

আরেক ব্যাঙ্ক কর্মী সুজয় কুমার সরকারের কথায়, "বর্তমানে ব্রিকস সম্মেলন চলছে এবং বিভিন্ন দেশের যে প্রতিনিধিরা আসছে সেই সমস্ত আটটি দেশে পাঁচ দিনের ব্যাঙ্কিং চালু আছে । আমাদের দেশেও বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স সেক্টর, আরবিআইতেও 'ফাইভ ডে ব্যাঙ্কিং' চালু আছে । শুধুমাত্র আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে আমাদেরকে মাসে দুটি সপ্তাহে ছ'দিনের ব্যাঙ্কিং করতে হচ্ছে । আমরা এই দাবি নিয়ে লড়াই করছি 28 থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্মঘট হবে । তারপরেও আমাদের দাবি মেনে না নেওয়া হয় তাহলে অক্টোবর মাসের 26 তারিখ থেকে লাগাতার অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাঙ্ক ধর্মঘট হবে ।"

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