'বঙ্কিমদা' বনাম 'মিনি পাকিস্তান'! সজলের কথায় মেজাজ হারিয়ে ইস্তফার চ্যালেঞ্জ ফিরহাদের

'বঙ্কিমদা' বনাম 'মিনি পাকিস্তান'! সজলের কথায় মেজাজ হারিয়ে ইস্তফার চ্যালেঞ্জ ফিরহাদের
সজল ঘোষের হুঁশিয়ারি, মিনি পাকিস্তানের কথা বলেছেন ফিরহাদ হাকিম । আর সেটা তিনি প্রমাণ করে দেবেন ।
Published : December 18, 2025 at 6:28 PM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: কলকাতা পুরনিগমের মাসিক অধিবেশনে 'বঙ্কিমদা' বনাম 'মিনি পাকিস্তান' নিয়ে তরজা ৷ বিজেপি কাউন্সিলার সজল ঘোষের কথায় মেজাজ হারিয়ে সব পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ।
ঘটনার সূত্রপাত
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতারাম' গানকে নিয়ে সংসদে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'বঙ্কিমদা' বলেছিলেন । বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভায় মাসিক অধিবেশনে এ বিষয়ে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করেন তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী । সে বিষয়ে বলতে গিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বিজেপি ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সাভারকরের ভূমিকা উত্থাপন করেন ।
নীতীশ কুমারের হিজাব প্রসঙ্গ
একইসঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের হিজাব বির্তকের কথা উত্থাপন করে ফিরহাদ বলেন, "নীতীশ কুমার যেটা করেছেন, সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস-অসৎ সঙ্গে নরকবাস । যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি, যারা ভারতবর্ষের সম্পদ, তাদের অপমান ভারতের অপমান । বন্দেমাতরম স্লোগান তুলে হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে ।"
'মিনি পাকিস্তান' ইস্যু
মেয়রের বক্তব্য শেষ হতে না-হতেই বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ আরজি কর-কাণ্ড থেকে শুরু করে 'মিনি পাকিস্তান'-এর বক্তব্য তুলে ধরেন । তিনি বলেন, "আপনারা অভয়া নিয়ে কিছু বলেন না । আপনি মিনি পাকিস্তানের কথা বলেন ।" এ কথা শুনে রেগে যান ফিরহাদ হাকিম । সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, "আপনি যদি এটা প্রমাণ করতে পারেন বা ভিডিয়ো দেখাতে পারেন তাহলে আমি আমার সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দেব ।"
ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি । কলকাতা পুরনিগমের অধিবেশন এই নিয়ে সরগরম হয়ে ওঠে । উত্তপ্ত পুর অধিবেশনে বিজেপি ও তৃণমূল কাউন্সিলরদের বাকবিতণ্ডা শুরু হয় । তৃণমূল কাউন্সিলরের দিকে তেড়ে যান বিজেপি কাউন্সিলররা । শেষে চেয়ারপার্সন মালা রায় হস্তক্ষেপ করেন । মেয়র পারিষদ অসীম বসুকে গান শুনিয়ে পুর অধিবেশন শান্ত করার পরামর্শ দেন মালা রায় ।
তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তীর প্রস্তাব
পুর অধিবেশনে তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী প্রস্তাব দেন যে, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপরে এই সাংস্কৃতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে কলকাতা পুরনিগমের সব জনপ্রতিনিধি দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে নিন্দা জানাক এবং এদিনের এই অধিবেশনের মাধ্যমে সেই নিন্দা প্রস্তাবকে নথিভুক্তকরণের আবেদন জানাচ্ছি ।
অরূপ বলেন, "দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সঞ্জীবনী মন্ত্র ছিল বন্দেমাতরম । অথচ সেই স্লোগানেই নেমে এসেছে নিষেধাজ্ঞা । এমনকি বন্দেমাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করে আরেকবার বাঙালির অস্মিতার উপরে আঘাত হানা হচ্ছে । শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে এমনকি রবীন্দ্রনাথকে অবধি কুৎসিতভাবে আক্রমণ করা হয়েছে ।"
সজল ঘোষের বক্তব্য
অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা সম্বোধন করা উচিত নয় । আমি ব্যক্তিগতভাবে সেটাই মনে করি । কিন্তু যিনি বলেছেন তিনি তো আর বাঙালি নন । গোটা দেশের মানুষ জানে বাঙালিরা দাদা বলে সম্বোধন করে । মাস্টারদা, সৌরভদা ইত্যাদি । ঠিক একইরকমভাবে, নীতীশ কুমারের যে হিজাব টেনে নেওয়ার ঘটনা সেটাকেও আমি ব্যক্তিগতভাবে মানি না । উচিত না । কিন্তু মাননীয় মেয়র যে কথা বলছেন তাও গ্রহণযোগ্য নয় । উনি মিথ্যা বলছেন । মিনি পাকিস্তানের কথা উনি বলেছেন । আমি সেটা প্রমাণ করে দেব । গোটা বাঙালিকে অর্ধেক উর্দুভাষী হিসেবে দেখতে চাইতে পারেন না উনি ।"
নাম না-করে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পদত্যাগপত্রের প্রসঙ্গ তুলে সজল ঘোষ বলেন, "ওরা বাঙালি অস্মিতার কথা বলবে ! একথা বলার আগে ওঁর দলের মন্ত্রীর ইস্তফাপত্র দেখে নেওয়া উচিত । তিনি একটা সময় এই পুরনিগমের কাউন্সিলর ছিলেন । মেয়র পারিষদ ছিলেন । কলকাতা পুরনিগমের ইতিহাসে লজ্জা ।"
ফিরহাদ হাকিমের হুঁশিয়ারি
মেয়র ফিরহাদ হাকিম এরপর বলেন, "একটা পার্টি অসভ্য বর্বর । ওদের সঙ্গে মিশেই নীতীশ কুমারের এই হাল । কথায় আছে, সৎ সঙ্গে স্বর্গ বা অসৎ সঙ্গে নরকবাস । কোথাও যদি বাইটে দেখায় আমি মিনি পাকিস্তান কথাটা বলেছি, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব । চ্যালেঞ্জ নিলাম । পাকিস্তানের কাগজে কী বেরিয়েছে তার দায় আমার নয় । পাকিস্তানের কাগজ বিজেপি পার্টি অফিসে আসে । আমাদের কাছে আসে না । আমরা জানি না ।"
যদিও এদিনের ঘটনা নিয়ে কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা সিপিএম নেতা ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য তৃণমূল-বিজেপি উভয়দলকে কটাক্ষ করেন । তিনি বলেন, "এরা ব্যক্তিগত আকচা-আকচি নিয়েই ব্যস্ত । মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে এরা ভাবিত নয় । পুরনিগমের পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছনো উচিত তা নিয়ে এদের কোনও মাথা ব্যাথা নেই । আসলে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির এটাই চরিত্র । আর বিষয়টা তো শুধুমাত্র কলকাতা পুরনিগমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই ৷ রাজ্য বিধানসভা থেকে শুরু করে সংসদেও ওই দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের এই সংস্কৃতি ধরা পড়ছে বারেবারে ।"