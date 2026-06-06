'বন্দেমাতরম' মহীরুহের ছায়ায় ঢাকা পড়েছে আসমুদ্র হিমাচল, শিকড় গাঁথা মালদাতেই

'বন্দেমাতরম' মহীরুহের ছায়ায় ঢাকা পড়েছে আসমুদ্র হিমাচল, শিকড় গাঁথা মালদাতেই
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতরম' এখন গাওয়া হচ্ছে রাজ্যের স্কুলে স্কুলে ৷ এই সৃষ্টির পিছনের অজানা ইতিহাসের খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পার্থ দাস ৷
Published : June 6, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 7:56 PM IST
মালদা, 6 জুন: একসময় ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মন্ত্র ৷ 150 বছর পেরিয়ে সেই বন্দেমাতরম মন্ত্রে এখন আলোড়িত আসমুদ্রহিমাচল ৷ একসময় এই মন্ত্র জাতীয় স্ত্রোত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল ৷ এখন তা জাতীয় গান ৷ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি সরকার নির্দেশ জারি করেছে, প্রতিটি স্কুলে 'বন্দেমাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক ৷ সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে স্কুলে যাওয়ার পর পড়ুয়ারা গলা মেলাচ্ছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই সৃষ্টিতে ৷ কিন্তু ক'জনই বা জানেন, এই বন্দেমাতরম মন্ত্রের শিকড় গেঁথে রয়েছে মালদা জেলায় ৷
শুধু বন্দেমাতরমই নয়, সাহিত্য সম্রাট তাঁর অমর সৃষ্টি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের আকরও এই জেলায় থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন ৷ অনেকের অজানা সেই ইতিহাসের খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করল ইটিভি ভারত ৷
বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মালদার সম্পর্ক ও তার ইতিহাস
1871 সালে বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল শুল্ক আইন, যা বেঙ্গল রোড সেস অ্যাক্ট নামে পরিচিত ৷ রাস্তা নির্মাণ ও খাল কাটার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য লেফটনেন্ট গভর্নর স্যার জর্জ ড্যাম্বেল এই আইন প্রচলন করেন ৷ 1874 সালে জর্জ ড্যাম্বেল অবসরগ্রহণ করেন ৷ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন স্যার রিচার্ড টেম্পেল ক্যাম্বেল ৷ সাঁওতাল পরগনা, সিংভূম, পার্বত্য এলাকা বাদ দিয়ে চট্টগ্রাম এবং দার্জিলিং ছাড়া বাকি বঙ্গদেশে এই পথ শুল্ক আইন জারি রাখেন তিনি ৷
এই আইন কার্যকর করার জন্য তিনি প্রতি জেলায় একজন করে ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগ করেন ৷ সেই ডেপুটি কালেক্টরের দায়িত্ব নিয়ে 1874 সালের 25 অক্টোবর মালদা জেলায় আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ 1875 সালের 23 জুন পর্যন্ত মালদায় ছিলেন তিনি ৷ এই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাই 1875 সালের 24 জুন তিনি জেলা ছাড়েন ৷ টানা আট মাস 26 দিন তিনি ছুটিতে ছিলেন ৷ মালদায় থাকার সময়কালেই তিনি 'আনন্দমঠ' লেখার যাবতীয় আকর সংগ্রহ করেন বলে মনে করেন গবেষকরা ৷
'আনন্দমঠ' রচনার চিন্তা
গবেষকরা মনে করেন, সেই সময় গোটা উত্তরবঙ্গে সামন্ততন্ত্র কায়েম ছিল ৷ এই শিকলে জড়িয়ে পড়া কৃষিজীবীদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল ৷ সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি 1879 সালে 'সাম্য' প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ৷ কর্মসূত্রে মালদায় থাকলেও তিনি এই জেলা লাগোয়া উত্তরবঙ্গ ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন ৷ সেই সময়ের আর্থ-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর তথ্য সংগ্রহ করতেন ৷
তিনি মালদা কালেক্টরটের মহাফেজখানা থেকেও প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ৷ সেই সময়ই তাঁর নজরে আসে 1763 থেকে 1800 সাল পর্যন্ত চলা উত্তরবঙ্গের দীর্ঘস্থায়ী কৃষক ও কারিগরদের বিদ্রোহের ইতিহাস ৷ সেই কৃষক বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে পরিচিত ছিল ৷ উত্তরবঙ্গের এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমি নিয়েই তিনি রচনা করেন 'আনন্দমঠ' ৷ মালদা থেকে চলে যাওয়ার চার বছর পর 1880 সালে এই উপন্যাস লেখা শুরু করেন তিনি ৷ সেই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল 1882 সালে ৷
'আনন্দমঠ', 'বন্দেমাতরম' এবং মালদা
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রকে দেশভক্ত সন্ন্যাসী বা সন্তানদের জাতীয় সংগীত হিসাবে স্থান দিয়েছিলেন ৷ পরবর্তীতে এই মন্ত্র দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বীজমন্ত্র হয়ে ওঠে ৷ বিখ্যাত প্রাবন্ধিক নির্মলচন্দ্র চৌধুরী তাঁর নিবন্ধে লিখে গিয়েছেন, 1874 সালে বঙ্কিমচন্দ্র মালদার ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন ৷ প্রায় দু'বছর পর তাঁকে হুগলি জেলায় বদলি করা হয় ৷ 'আনন্দমঠ' লেখা শুরুর আগেই তিনি 'বন্দেমাতরম' গানটি রচনা করেছিলেন ৷ মালদায় থাকার সময়ই এই গানটি রচনা করা হয়েছে ৷
একই কথা লিখেছিলেন আরেক প্রখ্যাত ভাষাবিদ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি লিখেছেন, "কিঞ্চিত পরিণত বয়সে 'আনন্দমঠ' লিখিলেন ৷ 'বন্দেমাতরম' গীতটি উহার বহুদিন পূর্বেই রচিত হইয়াছিল ৷" শ্রী অরবিন্দও লিখে গিয়েছেন, 1875 সালে 'বন্দেমাতরম' গান রচিত হয়েছে ৷ ওই সময় বঙ্কিমচন্দ্র মালদা জেলার ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন ৷
'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম' নিয়ে মালদা গবেষকদের বক্তব্য
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক তথা মালদার গবেষক সুস্মিতা সোম বলছেন, "'বন্দেমাতরম' গানটির মধ্যে একটা অন্য ধরনের প্রাণশক্তি রয়েছে ৷ দেশরক্ষায় আমাদের বিপ্লবীরা এই গানটিকেই জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছিলেন ৷ এই গান মুখে নিয়েই তাঁরা হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়েছেন, আন্দামানে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগ করেছেন ৷ 'আনন্দমঠে' একটি কথা আছে, মা কী ছিল, মা কী হইয়াছেন, মা কী হইবেন ৷ বাংলাদেশ তখন শষ্যশ্যামলাই ছিল ৷ ক্রমাগত শোষণের চরম উদাহরণ ছিয়াত্বরের মণ্বন্তর ৷"
তাঁর কথায়, "1874 সালে বঙ্কিমচন্দ্র মালদায় এসেছিলেন ৷ মালদা শহরের মকদুমপুরে তিনি একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন ৷ তিনি ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর ৷ তাঁর মকদুমপুরের বাড়ির অদূরেই ছিল জাহাজবাড়ি নামে পরিচিত আরেকটি বাড়ি ৷ ওই বাড়িটি ছিল প্রখ্যাত বলদেবানন্দ গিরির ৷ সেখানে বহু মানুষ যেতেন ৷ এই বলদেবানন্দ গিরি ছিলেন তৎকালীন উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম পুরুষ ৷ বঙ্কিমচন্দ্র অসুস্থতার জন্য হুগলিতে ফিরে যাওয়ার পর 'বন্দেমাতরম' গানটি লিখেছিলেন ৷ অনেক পরে গানটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যুক্ত হয় ৷ তিনি 'বন্দেমাতরম' মালদায় বসে লিখেছিলেন কি না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে ৷ আমি যা পেয়েছি তাতে তিনি মালদায় বসে এই গান লেখেননি ৷ তবে মালদায় কর্মরত অবস্থায় লিখেছিলেন ৷"
বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' গানটি লিখলেন কেন?
সুস্মিতা সোম বলেন, "মালদায় কর্মরত থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র মালদা ও তৎকালীন দিনাজপুরের মহাফেজখানা থেকে সেই সময় মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ৷ তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচার, সামন্ততন্ত্র সম্পর্কিত অনেক তথ্য তিনি এখান থেকেই পেয়েছিলেন ৷ কিন্তু তখন তিনি ব্রিটিশ কর্মচারী ৷ তাই হয়তো সেই সময় এসব বিষয়ে কিছু লিখবেন কি না তা নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন ৷ আমার ধারণা, তিনি সেই সময়ই লেখায় হাত দিয়েছিলেন ৷ তিনি ভেবেছিলেন, এই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে মানুষকে বের করে আনতে এমন কিছু লিখতে হবে যা প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তিকে জাগ্রত করবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "'আনন্দমঠে' তিনি সেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথাই লিখেছেন ৷ সন্ন্যাসী অর্থাৎ সন্তানদল যে মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে সেটিই বন্দেমাতরম ৷ পরবর্তীতে যখন অনুশীলন সমিতি গঠিত হল, দেশভক্তরা মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার পণ করলেন তখন এই 'বন্দেমাতরম' সংগীতের বিকল্প কেউ খুঁজে পাননি ৷ এই 'বন্দেমাতরম'-এর অন্তর্নিহিত শক্তি আজও বিদ্যমান ৷ কেউ এই গান গাইলে তার অন্তঃস্থলে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হবেই ৷ 150 বছর পেরিয়ে গেলেও 'বন্দেমাতরম'-এর শক্তি এতটুকুও ম্লান হয়নি ৷"
মালদায় থাকাকালীন 'বন্দেমাতরম' রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের ?
জেলার আরেক ইতিহাস গবেষক তথা শিক্ষাবিদ মহম্মদ আতাউল্লাহ বলেন, "কর্মসূত্রে মালদায় থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র শুধু রাজকাজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি ৷ তিনি এই এলাকার ভৌমিক পরিমণ্ডলের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন ৷ প্রথমত, উত্তরবঙ্গের একটি জেলা হিসাবে এবং দ্বিতীয়ত, এই এলাকার অতীতের সংগ্রামী ইতিহাস জানার মধ্যে দিয়ে ৷ তিনি সেই ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ৷ মালদা জেলার মহাফেজখানা তাঁর হাতেই ছিল ৷ পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, এমনকি বিহারের অনেক জায়গা থেকেও তিনি প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ৷ তিনি খুব বেশি কথা বলতেন না ৷ কিন্তু 'আনন্দমঠ' রচনার উপকরণ সংগ্রহে তিনি সেই সময়কার বিভিন্ন জ্ঞানী মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন ৷ 'আনন্দমঠ'-এর সলতে পাকানোর কাজ তিনি মালদা থেকেই শুরু করেন ৷"
আতাউল্লাহ আরও বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র মালদায় থাকাকালীন 'বন্দেমাতরম' রচনা করেছিলেন কি না তার কোনও প্রামাণ্য নথি এখনও পাওয়া যায়নি ৷ তবে একটি কথা মালদার এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শুনেছিলাম ৷ কোনও এক সরকারি আলোচনাচক্রে তিনি বলেছিলেন, মালদার মহাফেজখানায় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জমা রয়েছে ৷ আগামীতে হয়তো সেসব তথ্য উন্মোচিত হবে ৷ এই জেলায় থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বন্দেমাতরম গানের খসড়া লিখেছিলেন ৷ ওই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কী কারণে এমন কথা বলেছিলেন তা আমার জানা নেই ৷ আমার মনে হয়েছে, হয়তো তিনি এর কোনও প্রমাণ পেয়েছেন ৷ যা আমরা এখনও পাইনি ৷"
মালদায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাড়াবাড়ি ও সেটির বর্তমান অবস্থা
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন মালদা শহরের মকদুমপুরে প্রখ্যাত চিকিৎসক শ্রীনাথ সাহার বাড়ি ভাড়ায় নেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷ শ্রীনাথের বাবার কাছ থেকে সেই বাড়ি ভাড়া নেন তিনি ৷ শ্রীনাথের দুই ছেলে নীলরতন সাহা ও নীলাদ্রি সাহাও এই জেলার প্রখ্যাত চিকিৎসক ৷ বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসক সন্তানরা সেই বাড়িতেই রোগী দেখেন ৷ তবে পুরোনো বাড়ির কোনও চিহ্ন এখন আর নেই ৷ এখন সেখানে চারতলা নতুন বাড়ি ৷ শুধুমাত্র বাইরে থেকে গিয়েছে সেই আমলের তিনটি স্তম্ভ ৷ বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত কোনও জিনিসপত্রও এখন আর নেই ৷ এই বাড়ির সামনেই সাহিত্য সম্রাটের নামে বঙ্কিমচন্দ্র পুর বাজার নির্মাণ করেছে ইংরেজবাজার পুরসভা ৷
সার্ধ শতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দেমাতরম' ও 'আনন্দমঠ'-এর মালদাভিত্তিক আরও তথ্য বেরিয়ে আসুক, সেটাই চাইছে জেলাবাসী ৷