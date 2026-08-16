'বন্দে মাতরম' গাইতে বারবার বাধা ! সোনিয়ার নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করলেন বঙ্কিমের বংশধর
স্বাধীনতা দিবসে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম' গাইতে বাধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে ৷ এর জন্য তাঁর থেকে ক্ষমা দাবি করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর ৷
By PTI
Published : August 16, 2026 at 5:15 PM IST
কলকাতা, 16 অগস্ট: দেশের জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' গাইতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির বিরুদ্ধে ৷ 79 বছর বয়সি প্রবীণ নেত্রীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা দাবি করলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের বর্তমান বংশধর বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৷
গতকাল কংগ্রেসের সদর দফতরে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে 'বন্দে মাতরম'-এর ছ'টি স্তবক গাইতে বাধা দেন দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধি ৷ এই অভিযোগে রাজ্য তথা দেশের রাজনীতিতে কংগ্রেস-বিজেপি নতুন তরজা তৈরি হয়েছে ৷ এই ঘটনায় সোনিয়াকে আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি রাজস্থানের চিত্তোরগড়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "ওরা (কংগ্রেস) কত নির্লজ্জ দেখুন ! দলের সদর দফতরে বন্দে মাতরম গাওয়ার সময় কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি কংগ্রেস সভাপতিকে গানটি থামিয়ে দিতে বলেন ৷ আমরা টিভিতে সব দেখছিলাম ৷ সোনিয়াজি, 140 কোটি মানুষ আপনাকে দেখছেন ৷ আপনার এই পাপ দেশের মানুষ কখনও ক্ষমা করবে না ৷ কেউ এভাবে বন্দে মাতরম গান মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না ৷ কংগ্রেসের লোকজনের লজ্জা হওয়া উচিত ৷"
অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 15 অগস্ট সারা দেশে 80তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে ৷ এদিকে কংগ্রেস নেত্রী সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম' গাইতে বারবার বাধা দিয়েছেন ৷ কংগ্রেস সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির এই আচরণ শুধু দুর্ভাগ্যজনকই নয়, ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি ৷
প্রবীণ সোনিয়া গান্ধিকে লেখা চিঠিতে নৈহাটির বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র নিজেকে একজন সাধারণ নাগরিক, একজন দেশপ্রেমী হিসাবে উল্লেখ করেছেন ৷ এর সঙ্গে এও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি 'বন্দে মাতরম'-এর রচয়িতা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর ৷ গানের সম্পূর্ণ সংস্করণ গাইতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ বলে জানিয়েছেন ৷
স্বাধীনতা সংগ্রামে 'বন্দে মাতরম' গানের ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সুমিত্র, ঋষি অরবিন্দের উদ্ধৃতির তুলে ধরেছেন ৷ সোনিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, এই গান ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করেছিল ৷ এদিকে স্বাধীন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই গান গাইতে অনীহা প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেত্রী ৷ এই ঘটনা ক্ষুদিরাম বসুর মতো শহিদের জন্য অপমান, যাঁরা দেশের জন্য নিজের জীবন বলিদান দিয়েছিলেন ৷
সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, 1905 সালে বেনারসে কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' পাঠ করেছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানি ৷ 1909 সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার বিচার পর্বে তাঁর সমর্থকরা এই গান গেয়েছিলেন ৷ 1938 সালে হায়দরাবাদের নিজামের বাধা সত্ত্বেও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী পড়ুয়ারা এই গান গেয়েছিলেন ৷ এছাড়া 1896 সালে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এই গানটি গেয়েছিলেন ৷
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'তথাকথিত দ্বিমুখী নীতি'র অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি লিখেছেন, এর 1937 সালে মহম্মদ আলি জিন্নাহর কাছে মাথা নত করেছিল কংগ্রেস ৷ তাঁর আপত্তিতেই গানটি সংক্ষিপ্ত করা হয় ৷ সেই আপসের ছায়াই আবার দেখা গেল ৷
সুমিত্র আরও উল্লেখ করেছেন, কংগ্রেসের নিজের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের স্লোগান 'মন্ত্র মোদের সঞ্জীবন- বন্দে মাতরম' ৷ তাহলে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের এই গানটি সম্পূর্ণ গাওয়া নিয়ে এই অস্বস্তি কেন ? তিনি লিখেছেন, 'বন্দে মাতরম' কোনও রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সম্পত্তি নয় ৷ বঙ্কিম চন্দ্রের উত্তরাধিকার, যা অমর ৷ এই জাতীয়তাবাদের পবিত্র প্রতীক শহিদদের রক্ত ও আত্মত্যাগের দ্বারা অর্জন করা হয়েছে ৷ এই গানকে সম্মান জানানো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্মান জানানোর সামিল ৷
তিনি সতর্ক করেছেন, ইতহাস কাউকে ক্ষমা করে না ৷ যে নেতৃত্ব স্বাধীনতার এই বীজমন্ত্রকে শ্রদ্ধা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে, ইতিহাস তাঁকে অন্ধকার গুহায় ঠেলে দিয়েছে ৷ এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে গভীরভাবে আঘাত করেছে ৷ 79 বছর বয়সি সোনিয়ার কাছে সুমিত্রর আর্জি, নেত্রী তাঁর দোষ খতিয়ে দেখুন এবং দেশবাসীর কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চান ৷ বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ৷
গতকাল বিজেপি'র মুখপাত্র গোপাল কৃষ্ণ আগরওয়াল সোশাল মিডিয়ায় কংগ্রেসের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের একটি ভিডিয়ো ফুটেজ শেয়ার করেন ৷ ওই পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, ‘‘আজ স্বাধীনতা দিবসে যে দৃশ্য প্রকাশ্যে এসেছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক । ভারতের জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়ার সময় সোনিয়া গান্ধির আপত্তি করেন । কেন এই গান বাজানো হচ্ছে, তা নিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের প্রশ্নও করেন । তাঁর এই আচরণ কংগ্রেস দলের মানসিকতাকেই উন্মোচিত করে ।’’
বিজেপির এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে কংগ্রেস ৷ দেশের প্রাচীনতম দলটির দাবি, জাতীয় গানের সম্পূর্ণ সংস্করণ গাওয়া আটকানোর কোনও চেষ্টাই করা হয়নি । বরং সোনিয়া গান্ধি, কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের জন্য একটি চেয়ার চেয়েছিলেন ৷ কারণ, 84 বছর বয়সি খাড়গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ কিন্তু দলের এই ব্যাখ্যা মানতে রাজি নয় ভারতীয় জনতা পার্টি ৷