মালদার রায়বাড়িতে 350 বছর ধরে পূজিত দেবসেনাপতি 'বাঁকাবিহারী' ! কার্তিকপুজোর মেলা চলে এক সপ্তাহ
Kartik puja in Malda: শোনা যায় প্রাচীনকালে বংশরক্ষার জন্য বাঁকাবিহারী রূপে দেবসেনাপতির পুজো প্রবর্তন করেন পরিবারের সদস্যরা ৷ পার্থ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 17, 2026 at 8:13 PM IST
মালদা, 17 নভেম্বর: কার্তিকপুজো উপলক্ষ্যে এখন মালদা শহরের ফুলবাড়ি এলাকার রায়বাড়িতে সাজো সাজো রব ৷ মঙ্গলবার রাতে দেবসেনাপতির পুজোর সঙ্গে শেষ হবে চলতি বছরের উৎসব মরশুম ৷ সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এই পরিবারে পূজিত হয়ে আসছেন দেবসেনাপতি ৷ 'বাঁকাবিহারী' নামেও তিনি জেলায় পরিচিত ৷ মালদার মানুষ এই পুজোকে মনমোহন সাহার কার্তিকপুজো বলেই চেনে ৷ পুজোকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই মেলা বসতে শুরু করেছে ৷ সাতদিন ধরে চলবে সেই মেলা ৷ বর্তমান সময়ে কোনও শহরাঞ্চলে এতদিন ধরে মেলা চলার বিষয়টিও খানিকটা ব্যতিক্রম ৷
রায় পরিবারের সদস্যদের তরফে জানা গিয়েছে, তাঁদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন রঙ্গবণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ৷ ব্রিটিশ আমলে তাঁরা আম, রেশম-সহ অন্যান্য ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন ৷ কোনও এক সময় তাঁদের পরিবারে সন্তান জন্মের হার কমছিল ৷ সেই সময় বংশরক্ষার জন্য বাঁকাবিহারী রূপে দেবসেনাপতির পুজো প্রবর্তন করেন পরিবারের তৎকালীন সদস্যরা ৷
শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তে বাঁকাবিহারীর উল্লেখ পাওয়া যায় ৷ মামা কংসের হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করতে বিষ্ণুর নির্দেশে মর্তে আসেন দেবসেনাপতি ৷ মথুরার যে কারাগারে দেবকী তাঁর অষ্টম সন্তান প্রসব করেছিলেন, সেই কারাগারে বাঁকাবিহারী নামে প্রহরী ছিলেন তিনি ৷ তিনি কংসের হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করতে বসুদেবকে সহায়তা করেন ৷ তখন থেকে কার্তিকের আর এক নাম হয় বাঁকাবিহারী ৷
রায় পরিবারের পুজোয় বাঁকাবিহারীর চালচিত্রও অন্যান্য কার্তিক মূর্তির থেকে আলাদা ৷ এখানে চালার তিনটি স্তরে মোট 24 জন দেবদেবীর প্রতিমা রয়েছে ৷ উপরের স্তরে রয়েছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন ৷ মাঝের স্তরে রয়েছে বাল্মিকী, গণেশ, গঙ্গা, জয়া, বিজয়া, শ্রীকৃষ্ণ এবং বিশ্বামিত্রের মূর্তি ৷ একেবারে নীচের স্তরে মাঝখানে রাজ সেনাপতির বেশে থাকেন বিশালাকার কার্তিক ৷ তাঁর পাশে থাকে অন্নপূর্ণা, সাবিত্রী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী আর ষষ্ঠীদেবীর মূর্তি ৷ এছাড়াও দু’জন দ্বাররক্ষী এবং একজন সখীর মূর্তি চালায় স্থান পেয়েছে ৷
পুরনো নথিতে পাওয়া যায়, এই কার্তিকের চালায় কোনও একসময় সর্বোচ্চ 37টি প্রতিমা স্থান পেয়েছিল ৷ পরিবারের প্রথম সন্তানের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চালায় একটি করে দেব কিংবা দেবীর মূর্তি যোগ হত ৷ তবে এখন 24টি প্রতিমাই দেব সেনাপতির সঙ্গে পূজিত হন ৷
পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য রুণেন্দু রায় বলেন, “আমার বাবা মনমোহন সাহা এই পুজো করে গেলেও পুজোর প্রবর্তন তার অনেক আগেই হয়েছে ৷ এই পুজো ঠিক কবে থেকে চালু হয়েছে, তা আমরা বলতে পারব না ৷ তবে সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশি সময় আগে এই পুজোর প্রবর্তন হয় ৷ আমাদের কাছে যা নথি রয়েছে তাতে কালু সাহার নাম পেয়েছি ৷ কালু সাহার পর সাতটি প্রজন্ম এই পুজো করে আসছে ৷ তবে এই পুজোর সূচনা কালু সাহারও আগে ৷ কেনই বা এই পুজোর প্রবর্তন, সেটাও আমাদের সঠিকভাবে জানা নেই ৷ আমাদের প্রতিমার চালায় মোট 24টি মূর্তি থাকে ৷ এমন কার্তিক মূর্তি শুধু এই জেলা কিংবা রাজ্য কেন, সারা দেশেও রয়েছে কি না সন্দেহ ৷ এই কার্তিক বাঁকাবিহারী নামেও পরিচিত ৷ পুজোর দিন ছেড়ে আমাদের প্রতিমা রাখা থাকে চারদিন ৷ পুজোকে কেন্দ্র করে সাত দিন ধরে এলাকায় মেলা চলে ৷ দীর্ঘকাল আগে থেকেই পুজোকে কেন্দ্র করে এই মেলা হয়ে আসছে ৷ প্রচুর মানুষ এই মেলার উপর নির্ভরশীল ৷ কাঠ ও লোহার জিনিস এই মেলায় ভালো আমদানি হয় ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, এই মেলাতেই ভ্যাটের খই (শালুক ফুলের বীজের খই) পাওয়া যায় ৷ যা অন্য কোনও সময় পাওয়া যায় না ৷ পাওয়া যায় বিন্নি ধানের খইও ৷”
চন্দনকাঠ, কাঠের ঢোল এবং পাথরের সামগ্রীতে মেলায় পসরা সাজিয়েছেন নবদ্বীপের বাসিন্দা নন্দগোপাল মহন্ত ৷ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ছেলেকেও ৷ তিনি বললেন, “প্রায় 40 বছর ধরে প্রতিবার কার্তিকপুজোর মেলায় আসি ৷ এটা বহুদিনের পুরনো মেলা ৷ যখন এই মেলার কথা জানতে পারি, তখন থেকেই এখানে আসি ৷ এখানে চারদিন প্রতিমা থাকে ৷ কিন্তু আমরা সাত দিন ব্যবসা করি ৷ বিক্রিবাটা ভালোই হয় ৷ বিশেষ করে বিকেল থেকে রাত সাড়ে 10টা পর্যন্ত মেলায় ভালোই ভিড় হয় ৷ এই মেলা শেষ করে আমরা দক্ষিণ দিনাজপুরের বোল্লার কালীপুজোর মেলায় চলে যাব ৷”
কালিয়াচকের জালালপুর থেকে মেলায় বিন্নি ধান আর ভ্যাটের খই নিয়ে এসেছেন শকুন্তলা চৌধুরী ৷ তাঁর কথায়, “আমিও প্রায় 40 বছর ধরে এই মেলায় আসছি ৷ বিন্নি ধান আর ভ্যাটের খই নিয়ে প্রতিবার মেলায় আসি ৷ বিন্নি ধান থেকে খই তৈরি হয় ৷ যা আকারে ছোট, সুস্বাদু ৷ আর ভ্যাটের খই তৈরি হয় শালুক ফুলের বীজ থেকে ৷ মূলত ঝিল থেকে আমরা সেই বীজ সংগ্রহ করি ৷ ভ্যাটের খই কার্তিক পুজোর মেলা ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না ৷ এই খই তৈরির ঝক্কিও অনেক ৷ গাছ জন্মানোর আড়াই মাস পর শালুকের বীজ হয় ৷ সেই বীজ সরষের মতো, কালো রঙের ৷ ওই বীজ ভালো করে ধুয়ে, উপরের কালো খোসা ছাড়িয়ে বালিতে ভাজতে হয় ৷ একবার কিংবা দু’বার নয়, শালুকের বীজকে অন্তত 100 বার ভালো করে ধুতে হবে ৷ তবেই তার খোসা ছাড়বে ৷ খাটুনির জন্য অনেকে এই খই বানানো বন্ধ করে দিয়েছে ৷ এখন ভ্যাটের খই কিলো প্রতি 300 টাকা ৷ বিন্নির খইয়ের দাম প্রতি কিলো 250 টাকা ৷”
নেটযুগে মানুষ ভুলতে বসেছে মেলা, পাঁপড়ভাজা আর জিলিপির গন্ধ ৷ সময় আর মোবাইল ফোনের ধাক্কায় বাংলার সংস্কৃতি আজ বিপন্ন বলে অনেকেই বলে থাকেন ৷ বিশেষত বর্তমান প্রজন্মের বেশির ভাগের কাছেই গ্রামীণ কিংবা শহুরে মেলার তেমন সম্যক ধারণা নেই ৷ এই পরিস্থিতিতে মালদা শহরের কার্তিকপুজোর মেলা এই প্রজন্মের ডেস্টিনেশন হতেই পারে ৷
দেবসেনাপতি কার্তিকের পুজোয় আসবে সংসারের উন্নতি, আজ কাদের কপালে কী রয়েছে ?