শহর কলকাতায় 'যুবসাথী' ক্যাম্পের ঠিকানা, কখন করা যাবে অনলাইনে আবেদন ?

শহর কলকাতায় 'যুবসাথী' ক্যাম্পের ঠিকানা, কখন করা যাবে অনলাইনে আবেদন ?
যুবসাথী প্রকল্পে অনলাইনেও করা যাচ্ছে আবেদন ৷ তবে নির্দিষ্ট সময়ে ৷ পোর্টালে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করলে জানা যাবে বিস্তারিত ৷
Published : February 20, 2026 at 8:26 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যুবসাথী' প্রকল্প ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে ক্যাম্প শুরু হয়েছে ৷ কলকাতাও বাদ যায়নি। হাতে সপ্তাহখানেকও সময় নেই। এখনও আবেদন না-করে থাকলে যেতে পারেন নিকটবর্তী শিবিরে ৷ জেনে নিন, আপনার এলাকায় শিবিরের ঠিকানা ৷
গত 15 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে যুবসাথী প্রকল্পের আবেদনপত্র পূরণ। এই প্রকল্পে 21 থেকে 40 বছর বয়সি মাধ্যমিক পাশ যুবক-যুবতীরা আবেদন করতে পারবেন। কর্মসংস্থান না-হওয়া পর্যন্ত অথবা সর্বাধিক পাঁচ বছর মাসে 1,500 টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে ৷
অফলাইনে চাপ কমাতে 16 ফেব্রুয়ারি রাত 12টা থেকে অনলাইনেও আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে ৷ আবেদনকারীরা এই পোর্টালে https://apas.wb.gov.in-এ নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারছেন ৷ তবে তার জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে ৷ কারণ অনলাইনে আবেদন করার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৷ সন্ধ্যা 7টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাচ্ছে ৷ পোর্টালে গিয়ে লিঙ্কে ক্লিক করলে সময়সীমা দেখানোর পাশাপাশি আগামী 26 তারিখ পর্যন্ত সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত 'স্বনির্ভর বাংলা ক্যাম্প'-এ যেতে বলা হচ্ছে ৷
তবে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত আবেদনপত্র পূরণ করতে হাতে-কলমের বিকল্প হয় না। আর তাও যদি এক্কেবারে সরকারি কর্মী আধিকারিকদের সহায়তা মেলে, তাহলে ফর্মপূরণে কোনও ত্রুটি থাকে না ৷
জেলার মতো কলকাতাতেও বিভিন্ন জায়গায় যুবসাথী প্রকল্পের ক্যাম্প করা হয়েছে ৷ কলকাতা পুরনিগমে মেয়র পারিষদের বৈঠকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই প্রকল্পের আবেদনপত্র পূরণের শিবির হবে 16-25 ফেব্রুয়ারি ৷ প্রতিটি বরো অফিসে এই শিবির হওয়ার কথা ছিল। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিধানসভাভিত্তিক যুবসাথী ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷
কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে 'যুবসাথী' শিবির:
- বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে দু'টি জায়গায় চলছে এই শিবির । একটি 64 নম্বর ওয়ার্ডের পার্ক সার্কাস ময়দান ৷ অন্যটি 7 নম্বর বরো অফিস, 11/3 বীরেশ গুহ সরণিতে ৷
- বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে শিবির হচ্ছে 130 নম্বর ওয়ার্ডের ম্যান্টন এলাকায় ৷ দ্বিতীয়টি, ডায়মন্ড হারবার রোডের 14 নম্বর বরো অফিসে।
- বেহালা পূর্ব বিধানসভায় একটি শিবির হচ্ছে 123 নম্বর ওয়ার্ডে আবাহন কমিউনিটি হলে। আর দ্বিতীয়টি, ডায়মন্ড পার্ক জোকায় 16 নম্বর বরো দফতরে ৷
- বেলেঘাটা বিধানসভায় 35 নম্বর ওয়ার্ডে অতিথি কমিনিইউনিটি হলে হচ্ছে একটি ক্যাম্প । অপরটি হচ্ছে মৌলানা আবদুল কালাম আজাদ রোডে অবস্থিত 3 নম্বর বরো অফিসে।
- ভবানীপুর বিধানসভায় একটি শিবির হচ্ছে 70 নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মপুকুর এলাকায় কল্যাণ চক্র ক্লাবে। দ্বিতীয়টি, 82 নম্বর ওয়ার্ডের চেতলার ওয়ার্ড অফিসে । তৃতীয়টি, 73 নম্বর ওয়ার্ডে হাজরা মোড়ে । চতুর্থ শিবিরের ঠিকানা, বেলভেদিয়া রোডে 9 নম্বর বরো অফিস।
- চৌরঙ্গী বিধানসভা এলাকায় যুবসাথী শিবির হচ্ছে 51 নম্বর ওয়ার্ডের আরএসএম স্কোয়ারে ৷ দ্বিতীয়টি, হগ স্ট্রিটে 6 নম্বর বরোর অফিসে ৷
- এন্টালি কেন্দ্রে একটি ক্যাম্প চলছে 58 নম্বর ওয়ার্ডের সিল লেন ময়দানে। অপরটি, 7 নম্বর বরো অফিসে।
- যাদবপুর কেন্দ্রে যুবসাথীর ক্যাম্প হয়েছে 96 নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামাপল্লীর মাঠে । অন্যটি, বাঘাযতীন মার্কেট কমপ্লেক্সে 11 নম্বর বরোর অফিসে।
- জোড়াসাঁকো বিধানসভায় একটি শিবির হচ্ছে বড়বাজার এলাকায় তারাসুন্দরী পার্কে। দ্বিতীয় ক্যাম্পটি সূর্য সেন স্ট্রিটে 5 নম্বর বরো অফিসে।
- কসবা বিধানসভা এলাকায় গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে চলছে একটি ক্যাম্প। আরেকটি 12 নম্বর বরো অফিস, গরফা মেনে রোডে।
- কাশীপুর বেলগাছিয়া বিধানসভায় এই প্রকল্পের আবেদনপত্র পূরণ করার জন্য ক্যাম্প চলছে 5 নম্বর ওয়ার্ডের মোহিত মঞ্চ রাজা মনীন্দ্র রোডে ৷ আরেকটি ক্যাম্প, বিটি রোডের উপরে 1 নম্বর বরো অফিসে।
- কলকাতা বন্দর বিধানসভায় যুবসাথী ক্যাম্প চলছে 77 নম্বর ওয়ার্ডে। কার্ল মার্ক্স সরণি, অপরটি আছে বেল ভেদিয়া রোডে 9 নম্বর বরোর অফিসে ৷
- মানিকতলা বিধানসভায় একটি শিবির হচ্ছে 32 নম্বর ওয়ার্ডে সিআইটি রোডে । দ্বিতীয়টি, বিধান সরণিতে 2 নম্বর বরোর অফিসে।
- মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্রে এই প্রকল্পের শিবির হয়েছে আকরা রোডের বরতলা আইনুল উলুম মাদ্রাসায়। আরেকটি ক্যাম্প হয়েছে গার্ডেনরিচ রোডে 15 নম্বর বরো অফিসে।
- রাসবিহারী কেন্দ্রে শিবির হয়েছে একটি সাদার্ন অ্যাভিনিউ ৷ আরেকটি ক্যাম্প হচ্ছে রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে 8 নম্বর বরো অফিসে।
- শ্যামপুকুর বিধানসভা এলাকায় যুবসাথী ক্যাম্প হয়েছে 17 নম্বর ওয়ার্ডের কাশীবোস লেনে। আরেকটি ক্যাম্প চলছে সিআর অ্যাভিনিউতে 4 নম্বর বরো অফিসে।
- টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ঋষি অরবিন্দ পার্কে একটি যুবসাথী ক্যাম্প করা হয়েছে ৷ আরেকটি হয়েছে রাজা এসসি মল্লিক রোডে 10 নম্বর বরো অফিসে।