এক লাফে 4 টাকা বাড়ল দুধের দাম, ব্যাখ্যা দিল সরকার

এক বছরেরও কম সময়ে ‘সুপ্রিম’ দুধের দাম বাড়ল লিটার প্রতি 10 টাকা। তবে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ঘি, পনির বা অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্যের দাম অপরিবর্তিত।

Published : November 10, 2025 at 4:54 PM IST

কলকাতা, 10 নভেম্বর: রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় দুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বাংলার ডেয়ারি'র দুধের দাম এক ধাক্কায় লিটার প্রতি 4 টাকা। নভেম্বর মাস থেকে নতুন এই দাম কার্যকর হয়েছে । ফলে সাধারণ গ্রাহকের পকেটে চাপ আরও কিছুটা বাড়ল।

বাংলার ডেয়ারির সর্বোচ্চ মানের দুধ ‘সুপ্রিম’-এর প্রতি লিটার দামের বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়েছে । এতদিন এই দুধ বিক্রি হত 56 টাকা লিটার ৷ এখন তার দাম দাঁড়িয়েছে লিটার প্রতি 60 টাকা। অন্যদিকে, ‘তৃপ্তি’ ব্র্যান্ডের দুধ 52 টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে 54 টাকা ৷ এছাড়া ‘স্বাস্থ্যসাথী ডবল টোন’ দুধের দাম 46 টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে 48 টাকা। তবে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ঘি, পনির বা অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্যের দামে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি।

দুধের এই হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যের প্রাণীসম্পদ দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, “পশ্চিমবঙ্গে দুধ উৎপাদন বার্ষিক বৃদ্ধির হার 9.76 শতাংশ হলেও, এ বছরে অতিবৃষ্টির কারণে গোখাদ্যে কিছুটা অভাব দেখা দিয়েছে । ফলে দুধ উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং কাঁচামালের দাম একধাক্কায় অনেকটা বেড়েছে । দুগ্ধ উৎপাদকদের স্বার্থ বজায় রাখতে বাংলার ডেয়ারি গত দু’বছর ধরে সর্বাধিক মূল্যে দুধ ক্রয় করেছে। কিন্তু এ বছর কাঁচামালের বর্ধিত দামের জেরে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় রাখতে (নো প্রফিট নো লস) বিক্রয়মূল্য কিছুটা বাড়াতে হয়েছে ।”

তিনি আরও জানান, বাংলার ডেয়ারির দুধের দাম এখনও বাজারের অন্যান্য সংস্থার তুলনায় কম। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, বাংলার ডেয়ারির 500 মিলিলিটার দুধ বিক্রি হয় 30 টাকায়, যেখানে আমুল, আইটিসি ও থ্যাকার ডেয়ারি-র একই পরিমাণ দুধের দাম 32 টাকা।

রাজ্য সরকারের প্রাণীসম্পদ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে দুধ উৎপাদন গত বছর প্রায় 9.7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে সবুজ ঘাস এবং পশুখাদ্যের ঘাটতি তৈরি হয়েছে । খাদ্যের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঁচামাল ও পরিবহণ খরচও বেড়েছে । ফলে উৎপাদন খরচ সামলাতে দাম বৃদ্ধি প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

গ্রাহকদের একাংশের মতে, এই বৃদ্ধি অপ্রত্যাশিত । তাঁদের বক্তব্য, বছর খানেক আগেও ‘সুপ্রিম’ দুধের দাম ছিল 50 টাকা লিটার, অর্থাৎ এক বছরেরও কম সময়ে দাম বেড়েছে 10 টাকা। মধ্যবিত্তদের মতে, “সব কিছুর দামই বাড়ছে, এখন দুধও সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে ।”

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শুধু বাংলার ডেয়ারিই নয়, দেশের অন্যান্য বড় দুগ্ধ সংস্থাগুলি যেমন আমুল, মেট্রো, হেরিটেজ ইত্যাদিও সম্প্রতি দুধের দাম বাড়িয়েছে । তাঁদের মতে, উৎপাদন ব্যয় ও খাদ্যসঙ্কট অব্যাহত থাকলে শীতের মরশুমেও দুধের দাম আরও বাড়তে পারে।

2019 সালে ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (NDDB)-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে রাজ্যের হাতে আসে মাদার ডেয়ারি। পরের বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নাম বদলে হয় ‘বাংলার ডেয়ারি’। তখন থেকেই সংস্থাটি ‘গরিবের দুধ’ হিসেবে রাজ্যে জনপ্রিয়তা পায়। তবে সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি সেই ভাবমূর্তিতে কিছুটা ধাক্কা দিতে পারে বলে মনে করছেন ক্রেতারা।

