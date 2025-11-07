বাংলার বাড়ি প্রকল্পেও দুর্নীতি! কাটমানি দিতে না-পারায় নাম বাদ যোগ্য উপভোক্তার

বাংলার বাড়ি প্রকল্পেও দুর্নীতি! কাটমানি দিতে না-পারায় নাম বাদ যোগ্য উপভোক্তার
মালদায় ঘটনাটি ঘটেছে৷ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন৷
মালদা, 7 নভেম্বর: কেন্দ্রের আবাস যোজনা থেকে অর্থ আসা বন্ধ হয়েছে৷ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় রাজ্যে চালু হয়েছে বাংলার বাড়ি প্রকল্প৷ কেন্দ্রের অভিযোগ ছিল, আবাস যোজনার অর্থের সঠিক হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না৷ তাই বাংলার বরাদ্দ স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে৷ সেই প্রকল্পে মালদার প্রায় প্রতিটি কোণ থেকে উঠে এসেছিল দুর্নীতির অভিযোগ৷ বাংলার বাড়িতেও সেই অভিযোগে ভাটা পড়েনি৷
এবারও উপভোক্তারা অভিযোগ তুলেছেন, প্রাথমিক তালিকায় নাম থাকার পর সুপার চেকিং করার সময় তাঁরা দাবিমতো টাকা দিতে পারেননি৷ তাই চূড়ান্ত তালিকায় তাঁদের নাম নেই৷ আবার এক উপভোক্তার কাঁচা বাড়ি দেখিয়ে অন্য একজনের নাম এই প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকায় ওঠার অভিযোগও সামনে এসেছে৷ প্রতিটি ঘটনাই ঘটেছে মালদা উত্তর মহকুমায়৷ সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমাশাসক৷
চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের অলিহণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রাথমিক তালিকায় এই গ্রামের অনেকের নাম ছিল৷ কিন্তু প্রকল্পের অনুমোদন তালিকায় তাঁদের অনেকেরই নাম নেই৷ সুপার চেকিং-এর সময় স্থানীয় নেতা ও প্রশাসনিক কর্মীদের একাংশ উপভোক্তাদের কাছে কাটমানি দাবি করেছিলেন৷ কিন্তু গরিব মানুষগুলোর সেই টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নেই৷ অনুমোদন তালিকা খতিয়ে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা কাটমানি দিতে পারেননি, তাঁদের নামই সেই তালিকায় নেই৷ এই গ্রামের অন্তত 20 জন প্রকৃত উপভোক্তার নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে৷ এঁদের কারও মাটির বাড়ি, আবার কারও পাটকাঠির বেড়া দেওয়া ঘর৷ রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে কোনোরকমে মাথা গুঁজে রয়েছেন তাঁরা৷
দেবীগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা কাশেম আলি বলছেন, “আমি খেটে খাই৷ দিনমজুরি করি৷ জমি-জায়গা কিছু নেই৷ সরকারি ঘরের তালিকায় আমার নাম ছিল৷ সবকিছু ঠিকই ছিল৷ কিন্তু ইনকোয়্যারির সময় আমার কাছে দু’হাজার টাকা চাওয়া হয়৷ আমি টাকা দিতে পারিনি৷ তাই আমার নাম তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে৷ আমি অত টাকা কোথায় পাব? আমার বাড়ি বলতে কিছু নেই৷ বেড়ার ঘরে বাস করি৷ এখন খাটতে পারছি না৷ তবু আমার নাম সরকারি বাড়ির তালিকায় উঠল না৷”
ওই গ্রামের আরেক বাসিন্দা মাজেদ আলি বলেন, “বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় আমার নাম ছিল৷ গতকাল ব্লক অফিস থেকে আমাদের গ্রামে ইনকোয়্যারি করতে এসেছিল৷ আজ সকালে জানতে পারি, ওই তালিকায় আমার নাম আর নেই৷ হয়তো টাকা দিতে পারিনি বলে আমার নাম বাদ গিয়েছে৷ অথচ যাদের একতলা বাড়ি, তাদের নাম তালিকায় রয়েছে৷ তারা একতলা বাড়িকে দোতলা বানাচ্ছে৷ আমার কাছে 20 হাজার টাকা চাওয়া হয়েছিল৷ মজদুরি করে আমি সংসার চালাই৷ আমি অত টাকা কীভাবে দেব? আমি সরকারি ঘর পাওয়ার যোগ্য না অযোগ্য সেটা বিডিও তদন্ত করে দেখে যান৷ সেটাই আমি চাই৷ আমি ওই ঘর পাওয়ার যোগ্য হলে আমাকে দেওয়া হোক৷ আর অযোগ্য হলে আমাকে সরকারি ঘর দিতে হবে না৷”
শুধু চাঁচলের দেবীগঞ্জ নয়, এমন ঘটনা ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঙ্গাবাড়ি গ্রামেও৷ ওই গ্রামের বাসিন্দা পীতাম্বর দাস পেশায় দিনমজুর৷ অত্যন্ত গরিব৷ মাটির বাড়ির ভগ্নপ্রায় দশা৷ বাংলার বাড়ির প্রথম দু’টি তালিকায় তাঁর নাম ছিল৷ পাকা ঘরের স্বপ্ন দেখেছিলেন পীতাম্বর৷ প্রশাসনের তরফে লোকজন এসে ভগ্নপ্রায় বাড়ির ছবিও তুলে নিয়ে যান৷ পরবর্তীতে তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ চলে যায়৷ অথচ তাঁর বাড়ির ছবি দেখিয়ে অন্য একজনের নাম প্রকল্পের তালিকায় চলে এসেছে৷ গোটা ঘটনা জানিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর 1 নম্বর ব্লকের বিডিও-কে অভিযোগ জমা দিয়েছেন তিনি৷ দাবি করেছেন, তাঁর নাম যেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়৷
পীতাম্বরের স্ত্রী শকুন্তলা দাস বলেন, “ঘরটা আমাদেরই ছিল৷ কিন্তু ইনকোয়্যারিতে এসে আমাদের ঘরের ছবি দেখিয়ে অন্য একজনের নাম তালিকায় তুলে দিয়েছে৷ আমি ব্লক অফিসে গিয়েছিলাম৷ সেখান থেকে আমাকে জানানো হয়েছে, সরকারি ঘরের তালিকায় আমাদের নাম নেই৷ আমাদের নাম কেটে দিয়েছে৷ আমাদের মাটির কাঁচা বাড়ি৷ অফিসাররা এই কাজ করেছেন৷ ব্লক অফিসে অভিযোগ দায়ের করেছি৷ এখানে এসে তদন্ত করুক৷ আমি ঘর পাওয়ার যোগ্য কি না দেখুক৷ আমার স্বামী মাঠে শ্রমিকের কাজ করে৷ ঘর দিতে পারছি না৷ এখানে গরিবকে ঘর না-দিয়ে বড়লোকদের সরকারি ঘর দেওয়া হয়েছে৷ আমার বাড়িতে তিনবার ইনকোয়্যারিতে এসেছে৷ প্রথম দু’বার তালিকায় আমাদের নাম ছিল৷ কিন্তু শেষবার আমাদের নাম তালিকা থেকে কেটে দিয়েছে৷”
এই ঘটনা নিয়ে ভোটের মুখে তরজা জমে উঠেছে তৃণমূল-বিজেপির৷ বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়ার দাবি, “তৃণমূল মানেই কাটমানিখোর, তৃণমূল মানেই চোরের দল৷ এরা এর আগে কেন্দ্রের আবাস যোজনার ঘর চুরি করেছিল, এখন বাংলার বাড়ি চুরি করছে৷ এরা কাটমানি ছাড়া চলতে পারে না৷ বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম বাদ যাচ্ছে৷ যিনি ইনকোয়্যারি অফিসার, তিনি নিজে উপভোক্তাদের কাছে টাকা দাবি করছেন৷ আজ দেবীগঞ্জের মানুষ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে৷ আগামীতে এমন বিক্ষোভ আরও অনেক দেখা যাবে৷”
এই ইস্যুতে বিজেপিকে বিঁধতে ছাড়েননি মালদা উত্তরের বাসিন্দা তথা মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন৷ তিনি বলেন, “আবাস যোজনা নিয়ে কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে৷ আমি একটাই কথা বলব, কেউ সরকারি বাড়ি পাওয়ার যোগ্য থাকলে এবং তাঁর নাম সরকারি তালিকায় থাকলে, সরকারের তরফে যেসব মানদণ্ড দেওয়া হয়েছে৷ তার মধ্যে তাঁরা পড়লে, তাঁরা অবশ্য বাড়ি পাবেন৷ বিডিওরা সব খতিয়ে দেখবেন৷ প্রয়োজনে তাঁরা আমাদের খবর দিতে পারেন৷ আমরাও বিষয়টি দেখব৷ আর বিজেপিকে বলব, এটা কেন্দ্রের টাকা নয়, রাজ্য সরকারের টাকা৷ যাঁরা সরকারি ঘর পাওয়ার যোগ্য তাঁরা অবশ্যই পাবেন৷”
বিষয়টি জানতে পেরে চাঁচলের মহকুমাশাসক ঋত্বিক হাজরা বলেন, “আমাদের কাছে এখনও এই নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েনি৷ অভিযোগ দায়ের হলে অবশ্যই খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে৷”