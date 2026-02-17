ETV Bharat / state

এবার বাংলার বাড়ি প্রকল্পেও কাটমানির ছোঁয়া ! বিডিওর চেম্বারে বিষপান বধূর

জেলাশাসক বলছেন, শুকতারা বিবির পাকা ঘর থাকায় সরকারি প্রকল্প থেকে নাম বাদ গিয়েছে৷ একই কথা বলেছেন তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র ৷ আদৌ শুকতারা বিবির পাকা ঘর?

এবার বাংলার বাড়ি প্রকল্পেও কাটমানির ছোঁয়া ! (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 17, 2026 at 8:37 PM IST

7 Min Read
মালদা, 17 ফেব্রুয়ারি: বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রাপকের তালিকায় নাম ওঠার পরই তা পরে বাদ পড়ে যায় ৷ ব্লক অফিসে জানানো হয়, সুপার চেকিং-এ নাম বাদ গিয়েছে ৷ এরপরই বিডিও-র চেম্বারে ঢুকে বিষপান করে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা উপভোক্তার ৷ ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গিয়ে বিডিও আগে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করান ৷ বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল ৷ তবে অভিযোগ, হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে কারওকে দেখা করতে দিচ্ছেন না শাসকদলের কর্মীরা ৷ এই অতি সক্রিয়তায় প্রশ্ন উঠেছে ৷ ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে কাটমানির অভিযোগ ৷

সরকারি বাড়ি প্রাপকের তালিকায় তাঁর নাম উঠেছিল ৷ অভাবি সংসারে খুশির রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ কিন্তু কিছুদিন বাদেই সেই খুশি উবে যায় ৷ কোনও একদিন দেখা যায়, উপভোক্তাদের তালিকায় তাঁর নাম নেই ৷ কেন, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের তালবাংরুয়া গ্রামের শুকতারা বিবি ৷ কারণ জানতে প্রথমে এলাকার নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ৷ সদুত্তর না-পেয়ে গতকাল দুপুরে যান ব্লক অফিসে ৷ সেখানে নিজের উপভোক্তা আইডি দেখিয়ে জানতে পারেন, সুপার চেকিং-এ বাংলার বাড়ি প্রকল্প থেকে তাঁর নাম বাদ গিয়েছে ৷

ETV BHARAT
বিডিওর চেম্বারে বিষপান বধূর (নিজস্ব চিত্র)

বিষয়টি ঠিক মনমতো হয়নি তাঁর ৷ সোজা ঢুকে পড়েন বিডিওর চেম্বারে ৷ প্রশ্ন করেন খোদ বিডিওকে ৷ একসময় বিডিওর সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায় তাঁর ৷ তারপরেই আচমকা ব্যাগ থেকে একটি শিশি বের করে ভিতরে থাকা বিষ গিলে ফেলেন তিনি ৷ বলতে থাকেন, সরকারি বাড়ি না-পেলে তাঁর বেঁচে থাকাই বৃথা ৷ ব্লক প্রশাসনিক কর্তার চেম্বারে তাঁর নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টায় শোরগোল পড়ে যায় ৷ হতভম্ব হয়ে পড়েন বিডিও-সহ ব্লকের কর্মীরা ৷ শুকতারাকে নিজের গাড়িতে তুলে তড়িঘড়ি স্থানীয় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান জয়েন্ট বিডিও সোনম ওয়াংদি লামা ৷ মঙ্গলবার হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, 45 বছর বয়সি শুকতারা বর্তমানে অনেকটাই স্থিতিশীল ৷

ETV BHARAT
জেলাশাসক বলছেন তাঁর পাকা ঘর (নিজস্ব চিত্র)

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল ৷ কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকদলের নেতা-কর্মীদের আচরণ রীতিমতো সন্দেহের ৷ গতকাল শুকতারাকে ভর্তি করার পর থেকেই কার্যত হাসপাতালের দখল নিয়ে নেন তাঁরা ৷ কথা বলা দূর অস্ত, শুকতারার সঙ্গে কাউকে দেখাও করতে দেওয়া হয়নি ৷ ধারেপাশে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি সংবাদমাধ্যমকে ৷ তাঁদের এই অতি সক্রিয়তা অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ৷

বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের বিডিও তাপসকুমার পাল ৷ গতকাল থেকেই সংবাদমাধ্যমের ফোন ধরা বন্ধ করেছেন তিনি ৷ জেলাশাসক প্রীতি গোয়েলের মন্তব্য, "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ আসলে ওই মহিলার পাকা বাড়ি থাকার জন্যই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ গিয়েছে ৷ তবু বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে চাঁচলের মহকুমাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷" চাঁচলের মহকুমাশাসক ঋত্বিক হাজরা জানিয়েছেন, "ওই মহিলার নাম বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ছিল কি না, থাকলে কেন বাদ গেল, সবকিছুই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"

ETV BHARAT
কাঁচা বাড়ি শুকতারা বিবির (নিজস্ব চিত্র)

এই ঘটনা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ ফের চাগাড় দিয়েছে কাটমানি বিতর্ক ৷ বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগরওয়ালা সাফ জানাচ্ছেন, "এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, সাধারণ মানুষ সুস্থভাবে থাকতে পারবে না ৷ যাঁরা যোগ্য, তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৷ অথচ অযোগ্যরা দিব্যি সরকারি ঘর পেয়ে যাচ্ছেন ৷ এঁদের বাড়ি, গাড়ি সবই রয়েছে ৷ এঁরা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তৃণমূল কর্মী ৷ যোগ্যরা কাটমানি দিতে পারলে ঘর পাচ্ছেন ৷ তা না দিতে পারলে তালিকা থেকে নাম বাদ চলে যাচ্ছে ৷ আসলে বিডিওরাই ঠিকমতো তদন্ত করেননি ৷ সেই কারণেই এমন ঘটনা ঘটছে ৷ যোগ্যতা থাকা সত্বেও সরকারি ঘরের তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় এই মহিলা নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছেন ৷"

বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও ৷ তাঁর কথায়, "তৃণমূল নেতাদের টাকা না-দিলে কেউই সরকারি ঘর পাবেন না ৷ বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বহু তৃণমূল নেতা টাকা সংগ্রহ করেছেন ৷ এই মহিলাও হয়তো সরকারি ঘর পাওয়ার আশায় কাউকে টাকা দিয়েছিলেন ৷ পরবর্তীতে তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় তিনি মানসিক কষ্টে ভুগছিলেন ৷ আমি চাই, দ্রুত সুস্থ হয়ে শুকতারা বিবি বাড়ি ফিরে যান ৷"

ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে চেষ্টার কসুর নেই শাসকদলের ৷ তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর মন্তব্য, "অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে ৷ প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, শুকতারা বিবির নামে ইতিমধ্যেই পাকা বাড়ি রয়েছে ৷ তবু প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে ৷ কিন্তু বিরোধীরা যেভাবে এই ঘটনাকে ফ্রেম করছে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বন্ধ করে দেওয়া সত্বেও জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে প্রতিটি মেহেনতি মানুষের নামে থাকা অ্যাকাউন্টে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা পাঠিয়েছেন ৷ তাই বাংলার বাড়ি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজনৈতিক ময়দানে ছোট করতে যেভাবে নাটক করা হচ্ছে আমরা তাকে ধিক্কার জানাই ৷"

এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি জেলার বাইরে রয়েছেন ৷ বিষয়টি তাঁর ঠিক জানা নেই ৷ পুরো বিষয় না-জেনে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না ৷ তবে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি বলছেন, "শুকতারা বিবি কোনও তৃণমূল নেতার বাড়িতে কিংবা অফিসে গিয়ে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করেননি ৷ তাই এই ঘটনায় কাটমানির অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে ৷ বাংলার বাড়ি প্রকল্পের তালিকা থেকে তাঁর নাম কেন বাদ গেল, বিডিও তা বলতে পারবেন ৷"

জেলাশাসক বলছেন, শুকতারা বিবির পাকা ঘর থাকায় সরকারি প্রকল্প থেকে তাঁর নাম বাদ গিয়েছে ৷ তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলেছেন তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র ৷ কিন্তু আদৌ কি শুকতারা বিবির পাকা ঘর ? দেখা গেল, ইটের দেওয়াল ৷ কাদা দিয়ে গাঁথনি ৷ বাড়ির একাংশে ছাদ রয়েছে ৷ কিন্তু বেশিরভাগ অংশেই টিনের চালা ৷ সেই চালাও শতচ্ছিদ্র ৷ বারান্দার সামনে কালো পলিথিনে ঘেরা খোলা বাথরুম ৷ গ্রামের প্রত্যেকেই জানান, অত্যন্ত অভাবি শুকতারারা ৷ স্বামীর নাম সফিকুল ইসলাম ৷ তিনি দিনমজুর ৷ প্রতিদিন কাজ জোটে না ৷ প্রতিদিন দু’বেলা পেট ভরা খাবারও জোটে না ৷ দূর থেকে পাকা বাড়ি মনে হলেও যে কোনও সময় গোটা বাড়িটাই ধসে পড়তে পারে ৷ এই পরিবারটি সরকারি ঘর পাওয়ার যোগ্য ৷

তাহলে কি শুকতারা বিবির নাম কাটার পিছনে কাটমানি ? গ্রামের অনেকেই বলছেন, সরকারি ঘর পেতে গেলে শাসকদলের নেতা-কর্মীদের টাকা দিতেই হবে ৷ নইলে ঘর জুটবে না ৷ সেই দর আবার ওঠানামা করে ৷ 20 হাজার টাকা থেকে শুরু ৷ চলে 40-50 হাজার টাকা পর্যন্ত ৷ এত টাকা চলে গেলে বাকি টাকায় ঘরটা হবে কী করে ? তাই অনেক যোগ্য পরিবারও সরকারি ঘরের আবেদন জমা করে না ৷

দেবাশিস পাসোয়ান নামে এক গ্রামবাসী বলেই দিলেন, "সরকারি ঘরের তালিকায় যোগ্যদের নাম বাদ দিয়ে অনেক অযোগ্যের নাম ঢোকানো হয়েছে ৷ তাদের পাকা বাড়ি, চারচাকার গাড়িও রয়েছে ৷"

কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার টাকা যখন আসত, তখন তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগ উঠেছিল গোটা বাংলা জুড়ে ৷ তখন কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিতে শোনা গিয়েছিল খোদ তৃণমূলনেত্রীকে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী চালু করেছেন রাজ্য সরকারের বাংলার বাড়ি প্রকল্প ৷ সেই প্রকল্পেও কাটমানির অভিযোগ ? হজম করতে পারছেন না ঘাসফুলের অনেক নেতা-কর্মীও ৷

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

