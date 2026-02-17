এবার বাংলার বাড়ি প্রকল্পেও কাটমানির ছোঁয়া ! বিডিওর চেম্বারে বিষপান বধূর

এবার বাংলার বাড়ি প্রকল্পেও কাটমানির ছোঁয়া ! বিডিওর চেম্বারে বিষপান বধূর
জেলাশাসক বলছেন, শুকতারা বিবির পাকা ঘর থাকায় সরকারি প্রকল্প থেকে নাম বাদ গিয়েছে৷ একই কথা বলেছেন তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র ৷ আদৌ শুকতারা বিবির পাকা ঘর?
Published : February 17, 2026 at 8:37 PM IST
মালদা, 17 ফেব্রুয়ারি: বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রাপকের তালিকায় নাম ওঠার পরই তা পরে বাদ পড়ে যায় ৷ ব্লক অফিসে জানানো হয়, সুপার চেকিং-এ নাম বাদ গিয়েছে ৷ এরপরই বিডিও-র চেম্বারে ঢুকে বিষপান করে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা উপভোক্তার ৷ ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গিয়ে বিডিও আগে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করান ৷ বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল ৷ তবে অভিযোগ, হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে কারওকে দেখা করতে দিচ্ছেন না শাসকদলের কর্মীরা ৷ এই অতি সক্রিয়তায় প্রশ্ন উঠেছে ৷ ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে কাটমানির অভিযোগ ৷
সরকারি বাড়ি প্রাপকের তালিকায় তাঁর নাম উঠেছিল ৷ অভাবি সংসারে খুশির রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল ৷ কিন্তু কিছুদিন বাদেই সেই খুশি উবে যায় ৷ কোনও একদিন দেখা যায়, উপভোক্তাদের তালিকায় তাঁর নাম নেই ৷ কেন, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের তালবাংরুয়া গ্রামের শুকতারা বিবি ৷ কারণ জানতে প্রথমে এলাকার নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ৷ সদুত্তর না-পেয়ে গতকাল দুপুরে যান ব্লক অফিসে ৷ সেখানে নিজের উপভোক্তা আইডি দেখিয়ে জানতে পারেন, সুপার চেকিং-এ বাংলার বাড়ি প্রকল্প থেকে তাঁর নাম বাদ গিয়েছে ৷
বিষয়টি ঠিক মনমতো হয়নি তাঁর ৷ সোজা ঢুকে পড়েন বিডিওর চেম্বারে ৷ প্রশ্ন করেন খোদ বিডিওকে ৷ একসময় বিডিওর সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায় তাঁর ৷ তারপরেই আচমকা ব্যাগ থেকে একটি শিশি বের করে ভিতরে থাকা বিষ গিলে ফেলেন তিনি ৷ বলতে থাকেন, সরকারি বাড়ি না-পেলে তাঁর বেঁচে থাকাই বৃথা ৷ ব্লক প্রশাসনিক কর্তার চেম্বারে তাঁর নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টায় শোরগোল পড়ে যায় ৷ হতভম্ব হয়ে পড়েন বিডিও-সহ ব্লকের কর্মীরা ৷ শুকতারাকে নিজের গাড়িতে তুলে তড়িঘড়ি স্থানীয় হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান জয়েন্ট বিডিও সোনম ওয়াংদি লামা ৷ মঙ্গলবার হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, 45 বছর বয়সি শুকতারা বর্তমানে অনেকটাই স্থিতিশীল ৷
এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল ৷ কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকদলের নেতা-কর্মীদের আচরণ রীতিমতো সন্দেহের ৷ গতকাল শুকতারাকে ভর্তি করার পর থেকেই কার্যত হাসপাতালের দখল নিয়ে নেন তাঁরা ৷ কথা বলা দূর অস্ত, শুকতারার সঙ্গে কাউকে দেখাও করতে দেওয়া হয়নি ৷ ধারেপাশে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি সংবাদমাধ্যমকে ৷ তাঁদের এই অতি সক্রিয়তা অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ৷
বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না হরিশ্চন্দ্রপুর 2 নম্বর ব্লকের বিডিও তাপসকুমার পাল ৷ গতকাল থেকেই সংবাদমাধ্যমের ফোন ধরা বন্ধ করেছেন তিনি ৷ জেলাশাসক প্রীতি গোয়েলের মন্তব্য, "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ আসলে ওই মহিলার পাকা বাড়ি থাকার জন্যই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ গিয়েছে ৷ তবু বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে চাঁচলের মহকুমাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷" চাঁচলের মহকুমাশাসক ঋত্বিক হাজরা জানিয়েছেন, "ওই মহিলার নাম বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ছিল কি না, থাকলে কেন বাদ গেল, সবকিছুই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"
এই ঘটনা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ ফের চাগাড় দিয়েছে কাটমানি বিতর্ক ৷ বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপেশ আগরওয়ালা সাফ জানাচ্ছেন, "এই সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে, সাধারণ মানুষ সুস্থভাবে থাকতে পারবে না ৷ যাঁরা যোগ্য, তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৷ অথচ অযোগ্যরা দিব্যি সরকারি ঘর পেয়ে যাচ্ছেন ৷ এঁদের বাড়ি, গাড়ি সবই রয়েছে ৷ এঁরা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে তৃণমূল কর্মী ৷ যোগ্যরা কাটমানি দিতে পারলে ঘর পাচ্ছেন ৷ তা না দিতে পারলে তালিকা থেকে নাম বাদ চলে যাচ্ছে ৷ আসলে বিডিওরাই ঠিকমতো তদন্ত করেননি ৷ সেই কারণেই এমন ঘটনা ঘটছে ৷ যোগ্যতা থাকা সত্বেও সরকারি ঘরের তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় এই মহিলা নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছেন ৷"
বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও ৷ তাঁর কথায়, "তৃণমূল নেতাদের টাকা না-দিলে কেউই সরকারি ঘর পাবেন না ৷ বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বহু তৃণমূল নেতা টাকা সংগ্রহ করেছেন ৷ এই মহিলাও হয়তো সরকারি ঘর পাওয়ার আশায় কাউকে টাকা দিয়েছিলেন ৷ পরবর্তীতে তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় তিনি মানসিক কষ্টে ভুগছিলেন ৷ আমি চাই, দ্রুত সুস্থ হয়ে শুকতারা বিবি বাড়ি ফিরে যান ৷"
ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে চেষ্টার কসুর নেই শাসকদলের ৷ তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর মন্তব্য, "অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে ৷ প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, শুকতারা বিবির নামে ইতিমধ্যেই পাকা বাড়ি রয়েছে ৷ তবু প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে ৷ কিন্তু বিরোধীরা যেভাবে এই ঘটনাকে ফ্রেম করছে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বন্ধ করে দেওয়া সত্বেও জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে প্রতিটি মেহেনতি মানুষের নামে থাকা অ্যাকাউন্টে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা পাঠিয়েছেন ৷ তাই বাংলার বাড়ি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজনৈতিক ময়দানে ছোট করতে যেভাবে নাটক করা হচ্ছে আমরা তাকে ধিক্কার জানাই ৷"
এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি জেলার বাইরে রয়েছেন ৷ বিষয়টি তাঁর ঠিক জানা নেই ৷ পুরো বিষয় না-জেনে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না ৷ তবে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি বলছেন, "শুকতারা বিবি কোনও তৃণমূল নেতার বাড়িতে কিংবা অফিসে গিয়ে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করেননি ৷ তাই এই ঘটনায় কাটমানির অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে ৷ বাংলার বাড়ি প্রকল্পের তালিকা থেকে তাঁর নাম কেন বাদ গেল, বিডিও তা বলতে পারবেন ৷"
জেলাশাসক বলছেন, শুকতারা বিবির পাকা ঘর থাকায় সরকারি প্রকল্প থেকে তাঁর নাম বাদ গিয়েছে ৷ তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলেছেন তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র ৷ কিন্তু আদৌ কি শুকতারা বিবির পাকা ঘর ? দেখা গেল, ইটের দেওয়াল ৷ কাদা দিয়ে গাঁথনি ৷ বাড়ির একাংশে ছাদ রয়েছে ৷ কিন্তু বেশিরভাগ অংশেই টিনের চালা ৷ সেই চালাও শতচ্ছিদ্র ৷ বারান্দার সামনে কালো পলিথিনে ঘেরা খোলা বাথরুম ৷ গ্রামের প্রত্যেকেই জানান, অত্যন্ত অভাবি শুকতারারা ৷ স্বামীর নাম সফিকুল ইসলাম ৷ তিনি দিনমজুর ৷ প্রতিদিন কাজ জোটে না ৷ প্রতিদিন দু’বেলা পেট ভরা খাবারও জোটে না ৷ দূর থেকে পাকা বাড়ি মনে হলেও যে কোনও সময় গোটা বাড়িটাই ধসে পড়তে পারে ৷ এই পরিবারটি সরকারি ঘর পাওয়ার যোগ্য ৷
তাহলে কি শুকতারা বিবির নাম কাটার পিছনে কাটমানি ? গ্রামের অনেকেই বলছেন, সরকারি ঘর পেতে গেলে শাসকদলের নেতা-কর্মীদের টাকা দিতেই হবে ৷ নইলে ঘর জুটবে না ৷ সেই দর আবার ওঠানামা করে ৷ 20 হাজার টাকা থেকে শুরু ৷ চলে 40-50 হাজার টাকা পর্যন্ত ৷ এত টাকা চলে গেলে বাকি টাকায় ঘরটা হবে কী করে ? তাই অনেক যোগ্য পরিবারও সরকারি ঘরের আবেদন জমা করে না ৷
দেবাশিস পাসোয়ান নামে এক গ্রামবাসী বলেই দিলেন, "সরকারি ঘরের তালিকায় যোগ্যদের নাম বাদ দিয়ে অনেক অযোগ্যের নাম ঢোকানো হয়েছে ৷ তাদের পাকা বাড়ি, চারচাকার গাড়িও রয়েছে ৷"
কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার টাকা যখন আসত, তখন তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কাটমানির অভিযোগ উঠেছিল গোটা বাংলা জুড়ে ৷ তখন কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিতে শোনা গিয়েছিল খোদ তৃণমূলনেত্রীকে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী চালু করেছেন রাজ্য সরকারের বাংলার বাড়ি প্রকল্প ৷ সেই প্রকল্পেও কাটমানির অভিযোগ ? হজম করতে পারছেন না ঘাসফুলের অনেক নেতা-কর্মীও ৷
