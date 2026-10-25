'বাংলাদেশিরা ভারতে পা রাখলেই গুলি করা হবে', বিস্ফোরক হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কের

'বাংলাদেশিরা ভারতে পা রাখলেই গুলি করা হবে', বিস্ফোরক হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কের
Bangladeshis will be shot : সীমান্তে বালি-পাথর তোলাকে কেন্দ্র করে বিএসএফের সঙ্গে সংঘাতের অভিযোগ। তারপরেই বাংলাদেশিদের গুলি করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি মেখলিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক দধিরাম রায়ের।
Published : October 25, 2026 at 6:18 PM IST
কোচবিহার, 25 অক্টোবর: 'বাংলাদেশিরা ভারতের মাটিতে পা রাখলেই তাদের গুলি করে দেওয়া হবে ।' মেখলিগঞ্জ সীমান্তের ঘটনার পর এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক দধিরাম রায় । সীমান্তে বিএসএফের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, "শনিবার কিছুটা হয়েছে । বিএসএফ সতর্ক রয়েছে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে । ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, তা বিএসএফ নিশ্চিত করবে ।" বিধায়কের এই হুঁশিয়ারি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা।
অন্যদিকে, সীমান্ত এলাকার কয়েক জন বাসিন্দার অভিযোগ, বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা মাঝেমধ্যেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ছে । ভারতীয়দের বাড়িতে হামলা চালানো, ফসল চুরি, নদী থেকে বালি-পাথর তোলা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জোর করে বাংলাদেশে তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে বলে তাঁদের দাবি । মেখলিগঞ্জ ও শীতলকুচি সীমান্ত এলাকা থেকে অতীতে একাধিক ভারতীয়কে বাংলাদেশে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বলেও জানিয়েছেন স্থানীয়েরা । তাঁদের বক্তব্য, সীমান্তে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা প্রয়োজন এবং অনুপ্রবেশকারী দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে ।
শনিবার বিকেলে মেখলিগঞ্জ সীমান্তে সানিয়াজান নদীকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সূত্রপাত । অভিযোগ, কাঁটাতারের ওপারে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে একদল বাংলাদেশি নদী থেকে বালি-পাথর তুলছিলেন । বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিএসএফের তরফে তাঁদের সরে যেতে বলা হয় । কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার বদলে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ । স্থানীয় বাংলাদেশিরা জড়ো হয়ে বিএসএফের উপর লাঠি নিয়ে হামলা চালান এবং পাথর ছুড়তে থাকেন বলে দাবি । পরিস্থিতি সামাল দিতে আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ গ্রেনেড ছোড়ে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে । গ্রেনেডের শব্দে হামলাকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান বলে দাবি করা হয়েছে ।
সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগ রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে । তাঁদের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক সীমান্তের নির্দিষ্ট এলাকায় বালি-পাথর উত্তোলন নিয়ে নিয়ম রয়েছে । কিন্তু সেই নিয়ম উপেক্ষা করে মাঝেমধ্যেই নদী থেকে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে । কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত সীমিত থাকায় সেই সুযোগে বাংলাদেশ থেকে আসা কিছু লোকজন ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ছেন বলে অভিযোগ । একই ধরনের ঘটনা এর আগে চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তের ধরলা নদীতেও ঘটেছিল বলে স্থানীয়দের দাবি ।
এরই মধ্যে বিধায়কের গুলি করে দেওয়ার মন্তব্যও সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে । সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও হামলা রুখতে কড়া পদক্ষেপের দাবি উঠলেও, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া এবং নিরীহ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন বড় প্রশ্ন ।