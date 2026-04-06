মেখলিগঞ্জে BSF-এর গুলিতে জখম অনুপ্রবেশকারী ! বদলা নিতে ভারতীয় কৃষককে অপহরণ বাংলাদেশিদের

মেখলিগঞ্জে BSF-এর গুলিতে জখম অনুপ্রবেশকারী ! বদলা নিতে ভারতীয় কৃষককে অপহরণ বাংলাদেশিদের
বিএসএফ-এর গুলিতে আহত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ৷ তারই বদলা নিতে ভারতীয় কৃষককে অপহরণের অভিযোগ ৷
Published : April 6, 2026 at 5:08 PM IST
কোচবিহার, 6 এপ্রিল: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে চাষের জমিতে কাজ করছিলেন এক কৃষক ৷ আর তখনই অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ওই ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করার অভিযোগ উঠল ৷ ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাংলাতলি সংলগ্ন কাঁটাতারের গেট নং 6 এলাকায় ৷
অভিযোগ, প্রায় 400 জন বাংলাদেশি অতর্কিতে ভারতীয় কৃষকদের উপর হামলা চালায় ৷ সেই সময় মাঠে উপস্থিত মহিলা ক্ষেতমজুরদের বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন পুরুষরা ৷ তখনই সহদেব রায় নামে এক ভারতীয় কৃষককে টেনে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের একটি দল ৷ তবে, এই ঘটনায় বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন অপহৃত কৃষকের আত্মীয় ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, সেই সময় কাছাকাছি থাকা দু’জন বিএসএফ জওয়ানকে সাহায্যের জন্য বলা হলেও, তাঁরা কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷
উল্লেখ্য, মেখলিগঞ্জের বাগডোকরা এলাকায় ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তের মাঝখানে জিরো পয়েন্ট কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত ৷ আর হামলার ঘটনার জায়গা ভারতীয় আউটপোস্ট থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ৷ ফলে জিরো পয়েন্টে থাকা ভারতীয় কৃষকদের চাষের জমিতে যেতে হলে, কাঁটাতারের বর্ডার থেকে অনেকটা ভিতরে প্রবেশ করতে হয় ৷ তারপর কাজ শেষ করে ফের ফিরে আসতে হয় ৷ ফলে জিরো পয়েন্টে কোনও ঘটনা ঘটলে, তৎক্ষণাৎ সাহায্য মেলে না-বলে অভিযোগ কৃষকদের ৷
জানা গিয়েছে, রবিবার সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে এক বাংলাদেশি ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল ৷ সেই সময় বিএসএফের তরফে গুলি ছোড়া হয় অনুপ্রবেশকারীকে ঠেকানোর জন্য ৷ বিএসএফরে ছোড়া গুলিতে ওই অনুপ্রবেশকারী আহত হয় বলে খবর ৷ কৃষকদের অভিযোগ, সেই ঘটনার বদলা নিতেই তাঁদের উপরে হামলা চালানো হয়েছে ৷
ইতিমধ্যে, অপহৃত ভারতীয় কৃষককে উদ্ধার করতে বিএসএফ তৎপর হয়েছে ৷ বিএসএফ-এর তরফে বিজিবি-কে গোটা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের প্রস্তুতি চালাচ্ছে বিএসএফ ৷ এই ঘটনা সম্পর্কে অপহৃত কৃষকের আত্মীয় কৌশিক বর্মন বলেন, "গতকাল কাঁটাতারের ওপারে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছিল ৷ সেই সময় সীমান্তে প্রহারারত বিএসএফ গুলি ছুড়লে, একজন জখম হয় ৷ তারপরেই আজকে সহদেবকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে ৷ আমরা চাই সহদেবকে দ্রুত ফিরিয়ে আনা হোক ৷ আর জিরো পয়েন্টে কাজ করার সময় বিএসএফ আমাদের নিরাপত্তা দিক ৷"
এ বিষয়ে বিএসএফ কিছু বলতে না-চাইলেও, কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে ৷ বিএসএফ-এর সঙ্গে আলোচনা চলছে ৷ আমরা নজরদারি রাখছি ৷" উল্লেখ্য, এর আগেও কোচবিহারের শীতলকুচি সীমান্তে উকিল বর্মন নামে এক কৃষককে বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ উঠেছিল ৷
সেবারে তাঁকে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ৷ দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বাংলাদেশের জেল থেকে মুক্তি পান তিনি ৷ তারপর থেকে তিনি কাঁটাতারের ওপারে জমি চাষ করতে যান না ৷ এরপর শীতলকুচিতে আরও এক কৃষক অপহৃত হয়েছিলেন ৷ অপহরণের কয়েক ঘণ্টা পর অবশ্য তাঁকে মুক্তি দেয় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷ এবারে কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে মেখলিগঞ্জের বাসিন্দারা ৷