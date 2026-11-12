বাবা আর শ্বশুর একই ব্যক্তি ! পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনে উস্তি থেকে ধরা পড়ল বাংলাদেশি যুবক
Bangladeshi youth arrested: পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় আট বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসে ইমরান । জগদীশ নগরে পিয়ার আলি মোল্লার বাড়িতে আশ্রয় নেয় ।
Published : November 12, 2026 at 1:26 PM IST
উস্তি, 12 নভেম্বর: আট বছর পরিচয় লুকিয়ে রেখেও শেষরক্ষা হল না ৷ পাসপোর্টের পুলিশি ভেরিফিকেশন করতে গিয়েই ফাঁস হয়ে গেল গোপন পরিচয় ! এক ব্যক্তির বাবা এবং শ্বশুরের একই নাম দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের ৷ তারপরেই উস্তিতে গ্রেফতার করা হয় বাংলাদেশি যুবক-সহ দু’জনকে ৷
নথিতে বাবার এবং স্ত্রীর বাবার নাম একই কেন ? প্রশ্ন জাগে আধিকারিকদের । এরপর জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বেরিয়ে আসে আসল পরিচয় । জানা যায়, ভারতীয় পরিচয়ে দীর্ঘ আট বছর ধরে দক্ষিণ 24 পরগনার উস্তি এলাকায় বসবাস করছিল এক বাংলাদেশি যুবক । এই ঘটনায় ওই যুবককে গ্রেফতার করার পাশাপাশি তাকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে আরও এক ব্যক্তিকে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ।
ডায়মন্ড হারবার এসডিপিও বিজয় যাদব জানিয়েছেন, ধৃত যুবকের নাম ইমরান হোসেন শরিফ । যদিও ভারতে সে ইমরান হোসেন মোল্লা নামে পরিচিত ছিল । অপর ধৃত ব্যক্তির নাম পিয়ার আলি মোল্লা । দক্ষিণ 24 পরগনার উস্তি থানার জগদীশ নগরের বাসিন্দা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় আট বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসে ইমরান । এরপর জগদীশ নগরে পিয়ার আলি মোল্লার বাড়িতে আশ্রয় নেয় । অভিযোগ, পিয়ারকে নিজের বাবা পরিচয় দিয়ে ভারতে বসবাস শুরু করে ইমরান । পরবর্তী সময়ে পিয়ারের মেয়েকেই বিয়ে করে সে । তারপর থেকে শ্বশুরকেই বাবা পরিচয় দিয়ে 'ভারতীয়' সেজে ইমরান জীবনযাপন চালিয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ ।
শুধু তাই নয়, পিয়ারের ছেলে পরিচয় ব্যবহার করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের সন্ধানেও যাতায়াত করত ইমরান । দীর্ঘ আট বছর ধরে এভাবেই চলছিল তার জীবন । কিন্তু পাসপোর্ট তৈরির উদ্যোগ নিতেই সেই পরিচয়ের আড়াল আর ধরে রাখা গেল না । সম্প্রতি পাসপোর্ট তৈরির জন্য ডিআইবি অফিসে পুলিশি ভেরিফিকেশনে হাজির হয় ইমরান ।
সেই সময় তার জমা দেওয়া নথিপত্র যাচাই করতে গিয়েই পুলিশের নজরে আসে অদ্ভুত একটি বিষয় । দেখা যায়, ইমরানের বাবার নাম পিয়ার আলি মোল্লা । আবার তার স্ত্রীর বাবার নামও পিয়ার আলি মোল্লা । বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর বোঝা যায় এরা দু'জন একই ব্যক্তি ৷ নথিতে পিয়ার আলি মোল্লাই তার এবং স্ত্রীর বাবা !
এই তথ্য সামনে আসতেই সন্দেহ হয় পুলিশ আধিকারিকদের । এরপর ইমরানকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তাঁরা । তদন্তে তার পরিচয় সংক্রান্ত একাধিক অসঙ্গতি সামনে আসে । পুলিশ জানতে পারে, ইমরান আদতে বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুর জেলার নিয়ামতপুর, নোয়াখালি এলাকার বাসিন্দা । বাংলাদেশে তার আসল নাম ছিল ইমরান হোসেন শরিফ । এরপরই উস্তি থানার পুলিশ অভিযুক্ত ইমরান এবং তাকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে পিয়ারকে গ্রেফতার করে । ধৃত দু’জনকে ডায়মণ্ড হারবার আদালতে পেশ করা হয় ।
কীভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে দীর্ঘ আট বছর ধরে ভুয়ো পরিচয়ে বসবাস করছিলেন ইমরান ? কী কী নথি ব্যবহার করেছিল ? এই পরিচয় তৈরির পিছনে আর কারও ভূমিকা রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
বিজেপির ডায়মণ্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস বলেন, "আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই রকম বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ঘটনা তৃণমূল আমল থেকেই ছিল ৷ সিপিএমের আমলেও বহু বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ করেছে । এলাকার মেয়েদের বিয়ে করে আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে । পুলিশের পক্ষ থেকে এখন অভিযান চলছে । আগামী দিনে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে ।"