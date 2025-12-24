ETV Bharat / state

অশান্ত ওপার বাংলা, ভিসা সমস্যায় বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি পড়ুয়ারা

ভিসা কারণে সমস্যায় পড়েছেন বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি পড়ুয়ারা ৷ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশি পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করেছে, তাঁদের সব রকমভাবে সহযোগিতা করা হবে ৷

বিশ্বভারতীতে ভিসা সমস্যায় বাংলাদেশি ছাত্রছত্রীরা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 24, 2025 at 6:01 PM IST

বোলপুর, 24 ডিসেম্বর: ছাত্রনেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশ ৷ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভিসা-কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন দিল্লি ৷ ইতিমধ্যেই ওপার বাংলায় বেশ কয়েকটি ভিসা-কেন্দ্র করে দিয়েছে ভারত ৷ আর এতে সমস্যায় পড়েছেন বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি পড়ুয়ারা ৷

ভিসা সমস্যার কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ের পড়াশোনার জন্য অনেক পড়ুয়া আসতে পারছেন না ৷ আবার অনেক ছাত্রছাত্রী ছুটিতে শান্তিনিকেতন থেকে বাংলাদেশে ফিরতেও পারছেন না ৷ প্রতি বছর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিশ্বভারতীতে পদ্মাপাড় থেকে বহু পড়ুয়া পড়াশোনা করতে আসেন ৷

বিশ্বভারতীতে ভিসা সমস্যায় বাংলাদেশি পড়ুয়ারা (ইটিভি ভারত)

বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "যে কোন কারণে হোক, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয় ৷ এতে আমাদের বাংলাদেশের পড়ুয়ারা ভিসা সমস্যায় পড়েছেন ৷ কিন্তু বিষয়টা আমাদের হাতে নেই ৷ আমরা চাই, খুব দ্রুত এই পরিস্থিতির উন্নতি হোক ৷ বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসেন ৷ এটা বহুযুগের ঐতিহ্য ৷ অতীতে অনেক বাংলাদেশি কৃতি ছাত্রছাত্রী এখান থেকে পড়াশোনা করে গিয়েছেন ৷ বিশেষত সঙ্গীতভবনে ৷ আমরা চাই, আরও বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়তে আসুন ৷"

তবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশি পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করেছে, তাঁদের সবরকমভাবে সহযোগিতা করা হবে ৷ সঙ্গীতভবনের বাংলাদেশি ছাত্রী অমৃতা সরকার ফোনে বলেন, "বাংলাদেশে আছি ৷ ভিসার জন্য আবেদন করেছি । কিন্তু, কোনও সাড়া পাইনি । জানি না কবে পাব ! খুব চিন্তায় আছি ৷ আমি চাই, সব কিছু স্বাভাবিক হোক । আগের মতো যেন ফের যাতায়াত করতে পারি ।" আরেক ছাত্রী লগ্নজিতা দাস বলেন, "নতুন বছরের শুরুটা বাড়িতে কাটাব ভেবেছিলাম ৷ কিন্তু ভিসা পাচ্ছি না ৷ হঠাৎ করেই ভিসা সমস্যা হল ৷ কবে ঠিক হবে, তার অপেক্ষায় আছি ।"

বিশ্বভারতীয়, শান্তিনিকেতন (ইটিভি ভারত)

বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনে ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন শরীফ ওসমান হাদি ৷ 2026 সালে 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে ৷ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন হাদি ৷ তার আগেই তাঁকে গুলি করা হত্যা করা হয় ৷ এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে কাঁটা তারের ওপার। ধ্বংস হয় বাংলাদেশের সংস্কৃতির পীঠস্থান ছায়ানট ৷ আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় প্রথম সারির দৈনিক 'প্রথম আলো' ও 'দ্য ডেইলি স্টা'র -এর অফিসে ৷ নৃশংসভাবে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেওয়া দীপু দাস নামে এক হিন্দু যুবকে ৷

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)

উত্তাল বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাসেও চড়াও হয় উন্মত্ত জনতা ৷ এরপরেই চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি জায়গায় ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করে দেয় ভারত সরকার। এমনকী, দিল্লিতে ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারও । আর এর ফলে চরম সমস্যায় পড়েন বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি পড়ুয়ারা ৷
বিশ্বভারতীতে স্নাতক স্তরের কিছু পড়ুয়া স্নাতকোত্তরে ভর্তি হয়েছেন ৷ কেউ আবার গবেষণার জন্য আবেদন করেছেন ৷ কিন্তু ভিসা সমস্যার জন্য ভারতে আসতে পারছেন না ৷ অন্যদিকে পৌষমেলা, বড়দিনের ছুটিতে দেশে ফিরতেও পারছেন না পদ্মাপাড়ের পড়ুয়ারা ৷ ভিসা না-পাওয়ায় পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কার্যত সুতোয় ঝুলছে ৷

2018 সালে বিশ্বভারতীতে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন করেন হাসিনা ও মোদি (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী। এই বিশ্বভারতীতে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে 60 থেকে 70 জন পড়ুয়া বিভিন্ন ভবনে পড়াশোনার জন্য আসেন ৷ বিশেষ করে বিশ্বভারতীর অন্যতম চর্চিত সঙ্গীতভবনে একাধিক বাংলাদেশের পড়ুয়া রয়েছেন । এছাড়া, বিশ্বভারতীতে রয়েছে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবন ৷ শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকুল্যে বিশ্বভারতীতে এই আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনটি নির্মিত হয় ৷ 2018 সালের 25 মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের তৎাকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভবনের উদ্বোধন করেন ৷ এই ভবনে রয়েছে সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার, সভাকক্ষ, গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতি । পড়ুয়ারা ছাড়াও, সারা বছর বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক আসেন শান্তিনিকেতনে। ভিসা সমস্যায় সে সবই আপাতত বন্ধ ।

BANGLADESHI STUDENTS SHANTINIKETAN
VISVA BHARATI AT SHANTINIKETAN
BANGLADESH UNREST
বাংলাদেশি ছাত্রদের ভিসা সমস্যা
BANGLADESHI STUDENTS VISVA BHARATI

