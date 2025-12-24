অশান্ত ওপার বাংলা, ভিসা সমস্যায় বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি পড়ুয়ারা

অশান্ত ওপার বাংলা, ভিসা সমস্যায় বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি পড়ুয়ারা
ভিসা কারণে সমস্যায় পড়েছেন বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি পড়ুয়ারা ৷ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশি পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করেছে, তাঁদের সব রকমভাবে সহযোগিতা করা হবে ৷
Published : December 24, 2025 at 6:01 PM IST
বোলপুর, 24 ডিসেম্বর: ছাত্রনেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশ ৷ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভিসা-কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন দিল্লি ৷ ইতিমধ্যেই ওপার বাংলায় বেশ কয়েকটি ভিসা-কেন্দ্র করে দিয়েছে ভারত ৷ আর এতে সমস্যায় পড়েছেন বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি পড়ুয়ারা ৷
ভিসা সমস্যার কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ের পড়াশোনার জন্য অনেক পড়ুয়া আসতে পারছেন না ৷ আবার অনেক ছাত্রছাত্রী ছুটিতে শান্তিনিকেতন থেকে বাংলাদেশে ফিরতেও পারছেন না ৷ প্রতি বছর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিশ্বভারতীতে পদ্মাপাড় থেকে বহু পড়ুয়া পড়াশোনা করতে আসেন ৷
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "যে কোন কারণে হোক, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয় ৷ এতে আমাদের বাংলাদেশের পড়ুয়ারা ভিসা সমস্যায় পড়েছেন ৷ কিন্তু বিষয়টা আমাদের হাতে নেই ৷ আমরা চাই, খুব দ্রুত এই পরিস্থিতির উন্নতি হোক ৷ বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসেন ৷ এটা বহুযুগের ঐতিহ্য ৷ অতীতে অনেক বাংলাদেশি কৃতি ছাত্রছাত্রী এখান থেকে পড়াশোনা করে গিয়েছেন ৷ বিশেষত সঙ্গীতভবনে ৷ আমরা চাই, আরও বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়তে আসুন ৷"
তবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশি পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করেছে, তাঁদের সবরকমভাবে সহযোগিতা করা হবে ৷ সঙ্গীতভবনের বাংলাদেশি ছাত্রী অমৃতা সরকার ফোনে বলেন, "বাংলাদেশে আছি ৷ ভিসার জন্য আবেদন করেছি । কিন্তু, কোনও সাড়া পাইনি । জানি না কবে পাব ! খুব চিন্তায় আছি ৷ আমি চাই, সব কিছু স্বাভাবিক হোক । আগের মতো যেন ফের যাতায়াত করতে পারি ।" আরেক ছাত্রী লগ্নজিতা দাস বলেন, "নতুন বছরের শুরুটা বাড়িতে কাটাব ভেবেছিলাম ৷ কিন্তু ভিসা পাচ্ছি না ৷ হঠাৎ করেই ভিসা সমস্যা হল ৷ কবে ঠিক হবে, তার অপেক্ষায় আছি ।"
বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতনে ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন শরীফ ওসমান হাদি ৷ 2026 সালে 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে ৷ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন হাদি ৷ তার আগেই তাঁকে গুলি করা হত্যা করা হয় ৷ এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে কাঁটা তারের ওপার। ধ্বংস হয় বাংলাদেশের সংস্কৃতির পীঠস্থান ছায়ানট ৷ আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় প্রথম সারির দৈনিক 'প্রথম আলো' ও 'দ্য ডেইলি স্টা'র -এর অফিসে ৷ নৃশংসভাবে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেওয়া দীপু দাস নামে এক হিন্দু যুবকে ৷
উত্তাল বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাসেও চড়াও হয় উন্মত্ত জনতা ৷ এরপরেই চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি জায়গায় ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করে দেয় ভারত সরকার। এমনকী, দিল্লিতে ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারও । আর এর ফলে চরম সমস্যায় পড়েন বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি পড়ুয়ারা ৷
বিশ্বভারতীতে স্নাতক স্তরের কিছু পড়ুয়া স্নাতকোত্তরে ভর্তি হয়েছেন ৷ কেউ আবার গবেষণার জন্য আবেদন করেছেন ৷ কিন্তু ভিসা সমস্যার জন্য ভারতে আসতে পারছেন না ৷ অন্যদিকে পৌষমেলা, বড়দিনের ছুটিতে দেশে ফিরতেও পারছেন না পদ্মাপাড়ের পড়ুয়ারা ৷ ভিসা না-পাওয়ায় পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কার্যত সুতোয় ঝুলছে ৷
প্রসঙ্গত, দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী। এই বিশ্বভারতীতে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে 60 থেকে 70 জন পড়ুয়া বিভিন্ন ভবনে পড়াশোনার জন্য আসেন ৷ বিশেষ করে বিশ্বভারতীর অন্যতম চর্চিত সঙ্গীতভবনে একাধিক বাংলাদেশের পড়ুয়া রয়েছেন । এছাড়া, বিশ্বভারতীতে রয়েছে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবন ৷ শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকুল্যে বিশ্বভারতীতে এই আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনটি নির্মিত হয় ৷ 2018 সালের 25 মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের তৎাকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভবনের উদ্বোধন করেন ৷ এই ভবনে রয়েছে সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার, সভাকক্ষ, গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতি । পড়ুয়ারা ছাড়াও, সারা বছর বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক আসেন শান্তিনিকেতনে। ভিসা সমস্যায় সে সবই আপাতত বন্ধ ।