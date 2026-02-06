কড়া নজরদারি এড়িয়ে প্রিজন ভ্যান থেকে পালাল বাংলাদেশি বন্দি, মাথায় হাত পুলিশের

কড়া নজরদারি এড়িয়ে প্রিজন ভ্যান থেকে পালাল বাংলাদেশি বন্দি, মাথায় হাত পুলিশের
শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে আনা হয়েছিল বাংলাদেশি বন্দিকে ৷ এই সুযোগে পুলিশের নিরাপত্তা টপকে পালিয়ে যায় সে ৷
Published : February 6, 2026 at 8:36 PM IST
বহরমপুর, 6 ফেব্রুয়ারি: পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাল এক বাংলাদেশি বন্দি ৷ শুক্রবার দুপুরে বহরমপুরে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের ওই বাংলাদেশি বন্দিকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য আনা হয়েছিল ৷ সুযোগ বুঝে পুলিশের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায় সে ৷ এমন ঘটনায় জেল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ পলাতক বন্দির খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে ৷
জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, "সব থানায় খবর পাঠানো হয়েছে ৷ বেশিদূর যেতে পারবে না ৷ দ্রুত তাকে হেফাজতে নেওয়া হবে ৷" এদিকে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সামিউলের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, পলাতক বন্দির নাম সামিউল ইসলাম ৷ তার বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায়। বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ছ'মাস ধরে সামিউল ইসলাম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রয়েছে ৷
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের অভিযোগে রানিনগর থানার পুলিশ ছ'মাস আগে তাকে গ্রেফতার করেছিল ৷ এদিন তাকে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ এরপর ওই বন্দিকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় ৷ কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় সামিউল-সহ আরও কয়েকজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল ৷
তখন পুলিশের হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে যায় সামিউল ৷ ঘটনায় মাথায় হাত পড়েছে জেল পুলিশ ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অন্য কর্মীদের ৷ সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু ধাওয়া করলেও নাগাল পায়নি পুলিশ ৷ এদিকে ওই প্রিজন ভ্যানে থাকা আরেক বন্দি জানায়, সামিউলের সাজা খাটা শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু তাকে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করা হচ্ছিল না ৷ বাংলাদেশ প্রশাসনের তরফে তাকে এবং তার মতো অন্য বন্দিদের ফেরানোর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না ৷ তাই সামিউল পালিয়ে গিয়েছে ৷
ওই বন্দি বলেন, "বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আরও অনেক বাংলাদেশি নাগরিক বন্দি হয়ে রয়েছে ৷ তাদের অনেকের সাজার মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ কিন্তু কাউকে ফেরানোর কোনও খবর আসছে না ৷ তাই বাংলাদেশ সীমান্তে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে না প্রশাসন ৷ সামনে 12 তারিখ নির্বাচন ৷ তারপর যদি কোনও ব্যবস্থা হয় ৷"
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নাসিরুদ্দিন শেখ বলেন, "আমি ভাত খাচ্ছিলাম ৷ সেই সময় এক নম্বর গেট দিয়ে একজনকে ছুটতে দেখি ৷ তাকে পালাতে দেখে পিছনে ধাওয়া করে সিভিক ও পুলিশ ৷ কিন্তু ধরতে পারেনি ৷"