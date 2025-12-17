বাংলাদেশের নৌ জাহাজ থেকে ছোড়া হয় বল্লম ! নিখোঁজ 5 জনের মধ্যে উদ্ধার 2 মৎস্যজীবীর দেহ
ভোরের অন্ধকারে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে মৎসজীবীদের উপর আক্রমণের অভিযোগ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে ৷ হামলায় এখনও নিখোঁজ 3 জন ৷ 2 জনের দেহ উদ্ধার ৷
নামখানা, 17 ডিসেম্বর: ভারতীয় মৎস্যজীবীদের ট্রলারে বাংলাদেশি নৌবাহিনীর ইচ্ছাকৃত হামলার ঘটনায় এখনও নিখোঁজ 2 মৎসজীবীর দেহ উদ্ধার করা হল ৷ বাকি 3 জনের খোঁজে বঙ্গোপসাগরে চলছে তল্লাশি ৷
সোমবার ভোরের অন্ধকারের জাহাজের আলো নিভিয়ে আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে প্রবেশের অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে ৷ শুধু তাই নয়, ভারতীয় মৎস্যজীবীদের ট্রলারে ইচ্ছাকৃতভাবে হামলা চালানোরও অভিযোগ ওঠে ৷ সেই হামলায় মাঝ সাগরে ডুবে যায় কাকদ্বীপের এফবি পারমিতা-10 নামের ট্রলারটি ৷ ট্রলারে 16 জন মৎস্যজীবী ছিলেন ৷
এরপর অন্য ট্রলারের সহযোগিতায় 11 জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করা হয় ৷ নিখোঁজ ছিলেন 5 জন ৷ শুরু হয় তল্লাশি ৷ অবশেষে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রলার থেকে 2 জন মৎসজীবীর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের মধ্যে একজন হলেন সঞ্জীব দাস ৷ বাড়ি কাকদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত পশ্চিম গঙ্গাধরপুর এলাকায় ৷ অপর মৎস্যজীবী হলেন রঞ্জন দাস ৷ তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানে ৷
মঙ্গলবার গভীর রাতে নামখানা বন্দরে নিয়ে আসা হয় আক্রান্ত ট্রলারটিকে । ট্রলারের এক মৎস্যজীবী শেখ সাইফুদ্দিন বলেন, "সোমবার ভোরে দুই দেশের আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম । সেই সময়ে হঠাৎই বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী জাহাজ নিয়ে এগিয়ে আসে । কোনও কথা না-বলে ট্রলারের হাল ধরে রাখা মৎস্যজীবীকে বল্লম ছুড়ে মারে । বল্লমটি মৎস্যজীবী রাজদুল আলি শেখের শরীরে বিঁধে যায় । তারপরই তিনি নদীতে পড়ে যান । এরপর আমাদের ট্রলারটিকে ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দেয় ওরা । তারপর জাহাজ ঘুরিয়ে তারা চলে যায় ।"
এই বিষয় দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা সহ-মৎস্য আধিকারিক (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ বলেন, "নিখোঁজ 5 মৎস্যজীবীর মধ্যে 2 জনের দেহ পাওয়া গিয়েছে । নিখোঁজ তিন মৎস্যজীবীর খোঁজে তল্লাশি চলছে । উদ্ধার মৎস্যজীবীদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, বাংলাদেশের নৌবাহিনী জাহাজ তাঁদেরকে ধাক্কা মারে ৷ এমনকী, নৌবাহিনী জাহাজ থেকে মৎস্যজীবীদের উপর হামলাও চালানো হয় । আমরা এই সম্পূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখছি ।" এদিকে, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের নৌবাহিনী ৷ তাদের দাবি, দুর্ঘটনাস্থল থেকে প্রায় 12 মাইলেরও বেশি দূরে বাংলাদেশের জলসীমায় টহল দিচ্ছিল তারা ৷
উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, এফবি পারমিতা-10 ট্রলারে করে তাঁরা ভারতীয় জলসীমানার মধ্যেই জাল ফেলেছিলেন ৷ তাঁরা 11 নম্বর পয়েন্টে ছিলেন ৷ কোস্ট গার্ডের তরফে তাঁদের 12 নম্বর পয়েন্টের ওপারে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল ৷ সেই নির্দেশ মেনে 11 নম্বর পয়েন্টে জাল ফেলে ছিলেন সোমবার ভোর 5টার সময় ৷