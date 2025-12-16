ভারতীয় জলসীমানায় প্রবেশ, মৎস্যজীবীদের ট্রলারে হামলা বাংলাদেশি নৌবাহিনীর, নিখোঁজ 5 মৎস্যজীবী

ভারতীয় জলসীমানায় প্রবেশ, মৎস্যজীবীদের ট্রলারে হামলা বাংলাদেশি নৌবাহিনীর, নিখোঁজ 5 মৎস্যজীবী
বিনাপ্ররোচনায় ভারতীয় ট্রলার এফবি পারমিতা-10 এর উপর হামলার অভিযোগ ৷ বাংলাদেশি নৌবাহিনীর জাহাজের ধাক্কায় ডুবল ট্রলার ৷
Published : December 16, 2025 at 4:36 PM IST
কাকদ্বীপ, 16 ডিসেম্বর: ভারতীয় জলসীমানা লঙ্ঘন না-করা সত্ত্বেও মৎস্যজীবীদের ট্রলারে ইচ্ছাকৃতভাবে হামলা চালানোর অভিযোগ বাংলাদেশের নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে ৷ সোমবার ভোরবেলার ঘটনায় ডুবে গিয়েছে এফবি পারমিতা-10 নামের ট্রলারটি ৷ পাশাপাশি, ট্রলারে থাকা 16 জন মৎস্যজীবীর মধ্যে 5 জন নিখোঁজ রয়েছেন ৷ ঘটনায় মাঝি-সহ 11 জনকে উদ্ধার করে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷
উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবীদের অভিযোগ, এফবি পারমিতা-10 ট্রলারে করে তাঁরা ভারতীয় জলসীমানার মধ্যেই জাল ফেলেছিলেন ৷ তাঁরা 11 নম্বর পয়েন্টে ছিলেন ৷ কোস্ট গার্ডের তরফে তাঁদের 12 নম্বর পয়েন্টের ওপারে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল ৷ সেই নির্দেশ মেনে 11 নম্বর পয়েন্টে জাল ফেলে ছিলেন সোমবার ভোর 5টার সময় ৷
মৎস্যজীবী রাজীব দাস বলেন, "বিকেল 5টার সময় জাল ফেলেছিলাম ৷ তার কিছুক্ষণ পরেই শুনি বাংলাদেশ নেভির জাহাজ ঢুকে এসেছে ভারতীয় জলসীমায় ৷ অন্ধকার ছিল ৷ বাংলাদেশে নৌবাহিনীর জাহাজ হেডলাইট বন্ধ করে ভারতের সীমানায় ঢোকে ৷ তারপর অতর্কিতে বাঁ-দিক থেকে আমাদের ট্রলারে ধাক্কা মারে ৷ আমরা পাঁচটা ট্রলার ছিলাম ৷ বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঢোকার খবর শুনে জাল কেটে দিয়ে পালাতে শুরু করি ৷ বাকি চারটে ট্রলার পালাতে সক্ষম হলেও, আমাদের ট্রলারে ধাক্কা মারে ৷"
ওই মৎস্যজীবী বলেন, "আমরা 10 জন ট্রলারের ডেকে ছিলাম ৷ বাকিরা কেবিনের ভিতরে ছিলেন ৷ আমরা 10 জন জলে ঝাঁপ দিই ৷ তখন মাঝিকে কোনোমতে ট্রলারের তলা থেকে বের করতে পারি ৷ কিন্তু, বাকি পাঁচ জনের কোনও খোঁজ পাইনি ৷ আমরা 5-6 মিনিট ভেসে ছিলাম ৷ তারপর সাঁতরে ট্রলারের বডির উপরে উঠে যাই ৷ পরে আমাদের বাকি 4টি ট্রলার ও আর কয়েকটি ট্রলার এসে উদ্ধার করে ৷"
এই ঘটনায় সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, "অন্ধকারে আলো নিভিয়ে বাংলাদেশের নৌসেনার জাহাজ ভারতীয় জলসীমায় ঢুকেছিল বলে উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবীরা অভিযোগ করেছেন ৷ এমনটা কখনও করেনি কোনও বাহিনী ৷ তাও আবার ভারতের জলসীমানায় ঢুকে ৷ এটা নিয়ে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ৷ এবাবে চলতে পারে না ৷ আমাদের অন্যান্য ট্রলারগুলো বাকি 5 জনের খোঁজ চালাচ্ছে ৷ কোস্টাল বাহিনীও রয়েছে ৷ ডুবে যাওয়া ট্রলারটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে ৷"
বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সহ-মৎস্য আধিকারিক (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ বলেন, "সোমবার ভোরে ভারত-বাংলাদেশ জলসীমানার কাছে একটি বাংলাদেশি নৌবাহিনীর জাহাজ এফবি পারমিতা-10 ট্রলারে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ এসেছে ৷ এই ঘটনায় ট্রলারে থাকা 16 জন মৎস্যজীবী গভীর সমুদ্রে পড়ে যান ৷ অন্যান্য ট্রলার সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায় ৷ 11 জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করার সম্ভব হয়েছে ৷ এখন পর্যন্ত 5 জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ রয়েছেন ৷ তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷"