ISI চর সন্দেহে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে আটক বাংলাদেশি নাগরিক
Changrabandha Border: টুরিস্ট ভিসায় ভারতে এসেছিলেন, কয়েক দিন থাকার পর বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে ফেরার পথে পুলিশের জালে 30 বছরের যুবক ।
Published : November 19, 2026 at 8:56 PM IST
কোচবিহার, 19 নভেম্বর: আইএসআই চর সন্দেহে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করল পুলিশ । বৃহস্পতিবার বিকেলে বাংলাদেশে ফেরার সময় তাঁকে আটক করা হয় । ধৃতের নাম মহম্মদ সেলিম (30) । তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায় । বর্তমানে তাঁকে মেখলিগঞ্জ থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা । কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া আগাম সতর্কবার্তার ভিত্তিতেই তাঁর উপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
টুরিস্ট ভিসায় ভারতে প্রবেশ, ফেরার পথে আটক
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছিলেন সেলিম । তাঁর গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়ায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে কোচবিহার জেলা পুলিশকে সতর্ক করা হয় । সেই তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর উপর নজর রাখতে শুরু করেন পুলিশকর্মীরা ।
বৃহস্পতিবার বিকেলে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে ফেরার সময় তাঁকে আটক করা হয় । পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মেখলিগঞ্জ থানায় । ভারতে আসার উদ্দেশ্য কী ছিল, কোথায় কোথায় তিনি গিয়েছিলেন, কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন- এ সব বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে আগাম তথ্য পাঠানো হয়েছিল । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই বাংলাদেশে ফেরার সময় ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে । আপাতত তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।
দু'মাস আগে দিনহাটায় STF-এর জালে চারজন
চ্যাংরাবান্ধার এই ঘটনার আগে প্রায় দু'মাস আগে আইএসআই চর সন্দেহে দিনহাটার বিভিন্ন এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেফতার করেছিল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) । ধৃতদের নাম সইফুল হক, নুর নাসিরুদ্দিন মিয়া, মিঠু রহমান এবং রশিদুল হক ।
তদন্তকারীদের অভিযোগ ছিল, ভারতীয় সিমকার্ড সংগ্রহ করে সেগুলি বাংলাদেশ ও নেপালের মাধ্যমে পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল । পরে ওই সিমকার্ড ভারতবিরোধী কার্যকলাপে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ । ধৃতদের মধ্যে সইফুলের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে । নুর নাসিরুদ্দিনের বাড়ি তুফানগঞ্জের চৌখুশি বলরামপুর এলাকায় এবং রশিদুলের বাড়ি দিনহাটার থরাইখানা এলাকায় । ওই মামলায় ধৃত চারজনই বর্তমানে জেলে রয়েছেন ।
সীমান্তে বাড়ছে গোয়েন্দা নজরদারি
দিনহাটার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই চ্যাংরাবান্ধায় আরও এক বাংলাদেশি নাগরিককে আইএসআই চর সন্দেহে আটকের ঘটনায় সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে সতর্কতা তৈরি হয়েছে । বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত, বিদেশি নাগরিকদের গতিবিধি এবং সন্দেহজনক যোগাযোগের উপর নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে বলে সূত্রের খবর ।
তবে মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে আগের মামলায় ধৃত চারজনের কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না কিংবা তিনি কোনও সংগঠিত নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় । কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর ভারতে আসার উদ্দেশ্য, অবস্থান এবং যোগাযোগের সূত্র খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । সেই জিজ্ঞাসাবাদ থেকেই নতুন কোনও তথ্য উঠে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর গোয়েন্দাদের ।