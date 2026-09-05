দেশে ফেরার 'আর্জি' নিয়ে হোল্ডিং সেন্টারে বাংলাদেশি ! 'তাজ্জব' পুলিশ

দেশে ফেরার 'আর্জি' নিয়ে হোল্ডিং সেন্টারে বাংলাদেশি ! 'তাজ্জব' পুলিশ
রীতিমতো তল্লাশি চালিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে হোল্ডিং সেন্টারে রাখতে হচ্ছে, সেখানে এক জন নিজেই এসে 'ধরা' দিতে চাইছেন ! স্বভাবতই হতবাক পুলিশ কর্মীরা ৷
Published : September 5, 2026 at 1:09 PM IST
মালদা, 5 সেপ্টেম্বর: দেশে ফেরার পথ খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছেই হাজির ! হাতে নেই পাসপোর্ট, নেই ভিসা । আর সেই নথি হারানোর পরে বাংলাদেশে ফেরার আশায় সরাসরি হোল্ডিং সেন্টারের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন এক বাংলাদেশি নাগরিক । মালদার ইংরেজবাজারের এই ঘটনায় কার্যত থমকে গিয়েছে পুলিশও । পরে পুলিশের পরামর্শে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন ওই ব্যক্তি ।
পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, "বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" তদন্তের পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর চল্লিশের ওই ব্যক্তির বাড়ি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর থানা এলাকায় । তাঁর দাবি, বৈধ ভিসা ও পাসপোর্ট নিয়েই ভারতে এসেছিলেন তিনি । এ দেশে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকার সময় কোনও ভাবে তাঁর সমস্ত নথিপত্র হারিয়ে যায় । পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া কীভাবে দেশে ফিরবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন তিনি ৷
এর মধ্যেই নাকি একটি অদ্ভুত 'উপায়' মাথায় আসে তাঁর । ভারতে অবৈধ ভাবে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হচ্ছে এবং পরে তাঁদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে, এই খবর তাঁর জানা ছিল । তাই নিজেকেও পুলিশের হাতে তুলে দিলে হয়তো সহজেই দেশে ফিরতে পারবেন, এমনটাই মনে করেন তিনি ।
সেই ভাবনা থেকেই শুক্রবার বিকেলে ইংরেজবাজারের হোল্ডিং সেন্টারের সামনে পৌঁছে যান ওই ব্যক্তি । কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের কাছে গিয়ে নিজেকে বাংলাদেশি নাগরিক বলে পরিচয় দেন । তার পর তাঁকে হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে গিয়ে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার জন্য 'অনুরোধ' করেন ৷
বিষয়টি শুনে প্রথমে কার্যত হতবাক হয়ে যান পুলিশকর্মীরা । হোল্ডিং সেন্টারে যেখানে বাংলাদেশি নাগরিকদের রাখার জন্য পুলিশকে তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের চিহ্নিত করতে হচ্ছে, সেখানে এক জন নিজেই এসে 'ধরা' দিতে চাইছেন ! প্রথমে ওই ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য নিয়েও সন্দেহ হয় পুলিশের । পরে তাঁর সঙ্গে কথা বলে পুরো বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশকর্মীদের পরামর্শেই শেষ পর্যন্ত ইংরেজবাজার থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন ওই বাংলাদেশি নাগরিক ৷ এখন তাঁর দেওয়া বয়ানের সত্যতা যাচাই করাই পুলিশের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন । কারণ, ওই ব্যক্তির দাবি সত্যি হলে বিষয়টি অন্য রকম । বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা নিয়ে ভারতে এসে যদি তিনি পরে নথি হারিয়ে ফেলেন, তাহলে তাঁকে সরাসরি অনুপ্রবেশকারী বলা যায় কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে । আবার তদন্তকারীদের আশঙ্কা, পুলিশকে বিভ্রান্ত করতেই ওই ব্যক্তি এমন দাবি করছেন কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
এই ঘটনার সময়ে মালদায় বাংলাদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করার অভিযানও জোরকদমে চলছে । পুলিশ সূত্রের খবর, সম্প্রতি বেঙ্গালুরু থেকে 31 জন বাংলাদেশি নাগরিককে ট্রেনে করে মালদায় আনা হয়েছে পুশব্যাকের প্রক্রিয়ার জন্য । বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।তারই মধ্যে উলটো ছবি ইংরেজবাজারে, পুলিশের তল্লাশির অপেক্ষা না-করে নিজেই হোল্ডিং সেন্টারে হাজির এক বাংলাদেশি নাগরিক !
তবে শেষ পর্যন্ত ওই ব্যক্তির দাবি কতটা সত্যি, সেটিই এখন তদন্তের বিষয় । তাঁর পরিচয়, ভারতে প্রবেশের সময় ও পদ্ধতি, পাসপোর্ট-ভিসা সত্যিই ছিল কি না এবং কীভাবে সেই নথি হারাল- সবই খতিয়ে দেখছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ । বাংলাদেশের ঠিকানার দাবিও যাচাই করা হচ্ছে ।
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