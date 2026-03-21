জাল আধার-সহ সীমান্তে ধৃত বাংলাদেশী নাগরিক, সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

ভারত-নেপাল সীমান্তের ঘটনা৷ ধৃতের কাছ থেকে বাংলাদেশের নথি-সহ আরও অনেক কিছু উদ্ধার হয়েছে৷

Bangladeshi National Arrested
ধৃত শামীম খান ওরফে শামীম হাওলাদার (ছবি সূত্র - এসএসবি)
Published : March 21, 2026 at 5:53 PM IST

দার্জিলিং, 21 মার্চ: ভোটের আবহে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকা থেকে ধরা পড়লেন এক বাংলাদেশী নাগরিক৷ তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হল জাল আধার কার্ড৷ ঘটনাটি ঘটেছে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে৷ শুক্রবার সকালে জাল নথি ব্যবহার করে নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার সময় সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির 41 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের হাতে ধরা পড়েন ওই ব্যক্তি।

সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে পানিট্যাঙ্কির পুরনো মেচি সেতু দিয়ে নেপাল থেকে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেন এক ব্যক্তি। সেখানে সীমান্তে নাকা তল্লাশির মুখোমুখি হন তিনি৷ এসএসবি জওয়ানদের ভারতীয় আধার কার্ড দেখান তিনি৷

Bangladeshi National Arrested
ধৃত শামীম খান ওরফে শামীম হাওলাদার (ছবি সূত্র - এসএসবি)

তাঁর কাছে থাকা আধারে নাম ছিল শামীম খান৷ ঠিকানা ছিল, শিলিগুড়ি প্রধাননগর এলাকার। সেই সময় তাঁকে দেখে কর্তব্যরত জওয়ানদের সন্দেহ হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এসএসবি জওয়ানরা৷ তাঁর কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে৷ তখনই তাঁকে আটক করা হয়৷ এর পর তাঁর কাছে থাকা জিনিসপত্রে তল্লাশি চালানো হয়৷

এসএসবি সূত্রে খবর, তল্লাশির সময় তাঁর কাছ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র ও বাংলাদেশি পাসপোর্ট উদ্ধার হয়। বাংলাদেশের পরিচয় পত্রে তাঁর নাম শামীম হাওলাদার। এরপরই এসএসবি জওয়ানরা তাঁকে পানিট্যাঙ্কি বর্ডার আউট পোস্টে নিয়ে যান। সেখানে আরেকদফা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়৷

এসএসবি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় শামীম স্বীকার করেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের নাগরিক। বরিশালের বাবুগঞ্জ এলাকায় তাঁর বাড়ি। তাঁর কাছ থেকে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের কিছু টাকা, একটি নেপালি সিম কার্ড-সহ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

শামীম হাওলাদারকে জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বলে জানা গিয়েছে এসএসবি সূত্রে৷ জিজ্ঞসাবাদের সময় শামীম তদন্তকারীদের জানান, চলতি বছরের 9 জানুয়ারি তিনি ভারত-বাংলাদেশের বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। এর পর সেখান থেকে তিনি শিলিগুড়িতে আসেন৷ সেখানে এক দালালের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন৷ তার পর ওই দালালের মাধ্যমে মোটা টাকার বিনিময়ে ভারতীয় জাল নথি তৈরি করেন তিনি৷

সেই জাল নথি ব্যবহার করেই তিনি বিহারের যোগবাণী সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে নেপালে গিয়েছিল। তার পর থেকে তিনি নেপালেই ছিলেন৷ এর পর শুক্রবার সকালে মেচি সেতু পেরিয়ে ভারতে ঢোকার সময় এসএসবি-র জালে ধরা পড়ে যান। ধৃতকে শুক্রবার রাতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

শনিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। তবে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে আদালতের নির্দেশ জানা যায়নি৷ এদিকে এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এসএসবির অভিযোগের ভিত্তিতে এক বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।"

আরও পড়ুন -

  1. প্রাণ ভয়ে সীমান্তে পেরিয়ে ভারতে ! 1 বছর পর মাথাভাঙায় ধৃত 6 বাংলাদেশি
  2. মাছ ধরার অছিলায় নাগরিককে ভারতে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা ! ধৃত 28 বাংলাদেশি মৎস্যজীবী

