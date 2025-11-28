প্রতিবেশী ভারতীয়কে 'বাবা' বানিয়ে SIR ফর্মে নাম বাংলাদেশির, পেয়েছেন আবাসের ঘরও

প্রতিবেশী ভারতীয়কে 'বাবা' বানিয়ে SIR ফর্মে নাম বাংলাদেশির, পেয়েছেন আবাসের ঘরও
প্রতিবেশী ভারতীয়'র নথি কারচুপি করে ভোটার লিস্টে নাম বাংলাদেশি যুবকের।পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরও।এন্যুমারেশন ফর্মেও জ্বলজ্বল করছে প্রতিবেশী প্রৌঢ়ের নাম।SIR আবহে আজব-কাণ্ডে হইচই বসিরহাটে।
Published : November 28, 2025 at 7:39 PM IST
বসিরহাট, 28 নভেম্বর: কোথাও ভোটার লিস্টে গরমিল । আবার কোথাও 'জীবিত' ভোটারকে 'মৃত' হিসেবে দেখানোর অভিযোগ । SIR আবহে 2002-র সংশোধিত ভোটার তালিকা ঘিরে এই ধরনের অভিযোগ প্রায়ই সামনে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে । তারই মধ্যে এবার প্রতিবেশী এক ভারতীয় নাগরিকের পরিচয়পত্র 'কারচুপি' করে এদেশের ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশি এক পরিবারের বিরুদ্ধে ।
শুধু তাই নয়, ভোটার-আধার কার্ড ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরও পেয়েছে তারা । ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের । অভিযুক্ত বাংলাদেশি পরিবারের কর্তার নাম মাহাবুর দফাদার । তাঁর এই কীর্তিতে হতবাক ভুক্তভোগী জিয়াদ আলি দফাদার ।
ঘটনার কথা জানতে পেরে বহুবার তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে ওই বাংলাদেশির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছিলেন । কিন্তু, তারপরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি অভিযোগ উঠেছে । এখানেই শেষ নয়, প্রৌঢ় এই ভারতীয় নাগরিককে বাবা সাজিয়ে তাঁর সংশোধিত ভোটার তালিকার তথ্য ব্যবহার করে ইতিমধ্যে ওই বাংলাদেশি নাগরিক এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপও করে ফেলেছেন । যার জেরে ভয়ে বুক কাঁপতে শুরু করেছে জিয়াদ আলির ।
গোটা ঘটনায় চড়ছে রাজনীতির পারদও । বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শাসক শিবিরের বিরুদ্ধে তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নেমে পড়েছে গেরুয়া শিবির । গোটা ঘটনার নেপথ্যে তৃণমূলের মদত রয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা । পালটা এর দায় ঝেড়ে নির্বাচন কমিশনের ঘাড়েই চাপিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ।আর SIR আবহে তৃণমূল-বিজেপির দায় ঠেলাঠেলিতে বসিরহাটের রাজনীতির মাটি ক্রমশ তপ্ত হতে শুরু করেছে । যদিও ঘটনাটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ।
জানা গিয়েছে, মাহাবুরের বাড়ি বাংলাদেশের ডুমুরিয়া জেলায় । কয়েক বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে আসেন বছর 35-এর এই যুবক । এরপর, বসিরহাটের নিমদাঁড়িয়া-কোদালিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় স্ত্রীকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে বসবাস করতে শুরু করেন বাংলাদেশি যুবক । মাহাবুরের বাড়ির পাশেই থাকেন জিয়াদ আলি । দু'জনেই একে অপরের প্রতিবেশী । সেই সূত্রে আলাপও ছিল দুই পরিবারের । অভিযোগ, এর পর হঠাৎই একদিন ঋণ প্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে লোন নেওয়ার নামে বৃদ্ধের ভোটার ও আধার কার্ডের ফটোকপি চেয়ে নেন মাহাবুর ।
তখনও বিষয়টি বুঝতে পারেননি বছর 63-র প্রবীণ ভারতীয় নাগরিক । পরে বিষয়টি জানতে পেরে থতমত খেয়ে যান তিনি । 2022 ও 2024 সালে পরপর দু'বার জিয়াদ বসিরহাট 1 নম্বর ব্লকের বিডিও এবং স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । কিন্তু, ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, SIR চালুর পরেও দিব্যি ওই বাংলাদেশি নাগরিক বুক ফুলিয়ে সংসার করে চলেছেন এদেশে । এমনকি, এসআইআরের এন্যুমারেশন ফর্ম-ও হাতে পেয়ে গিয়েছেন মাহাবুর । বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে বসিরহাটের পশ্চিম নলকোড়া এলাকায় ।
এই বিষয়ে ভুক্তভোগী বৃদ্ধ জিয়াদ আলি দফাদার বলেন, "ও একজন বাংলাদেশি নাগরিক । আমার পরিবারের কেউ নয় । তা সত্ত্বেও আমার পরিচয়পত্র ব্যবহার করে এদেশের ভোটার লিস্টে নাম তুলেছে । থানা, বিডিও সব জায়গাতেই অভিযোগ জানিয়েছি । কিন্তু, কেউ পাত্তা দেয়নি । আমি চাই, ছেলেটাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক । ও-তো একজন উগ্রপন্থীও হতে পারে । কেন আমি ও-কে ছেলে হিসেবে মেনে নেব ? সব সময় ভয়ে রয়েছি । কখন কী করে দেয় ছেলেটা । আমি আবারও প্রশাসনের দ্বারস্থ হব । যত দূর যেতে হয়,যাব । কিন্তু, কখনই ও-কে ছেলে হিসেবে মানব না ।"
এদিকে, ভোটার তালিকা এবং এন্যুমারেশন ফর্মেও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশি যুবক মাহাবুর সেখানে তাঁর বাবা হিসেবে দেখিয়েছে জিয়াদ দফাদার-কেই ।এতেই স্পষ্ট,বাংলাদেশি নাগরিক এদেশের বাসিন্দা জিয়াদ আলির নথি কারচুপি করে ভারতের পরিচয়পত্র বানিয়েছেন । তাঁর নথি যে কারচুপি করা হয়েছে তা একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছেন মাহাবুরের স্ত্রী রোকেয়া বিবি ।
তাঁর কথায়, "তখন বুঝতে পারেনি, করে ফেলেছি । স্বামী মাহাবুরের বাড়ি বাংলাদেশের ডুমুরিয়া জেলায় । এদেশের তামিলনাড়ুতে শ্রমিকের কাজ করে । SIR-এর ফর্ম জমা দেবে বলে মনে করেছিল । কিন্তু, গণ্ডগোলের কারণে তা আর জমা দেওয়া হয়নি ।" তবে, কাজ মিটিয়ে তামিলনাড়ু থেকে বসিরহাটের বাড়িতে ফিরে এলেও শুক্রবার অভিযুক্ত মাহাবুরের দেখা মেলেনি । তাঁর স্ত্রী'র দাবি, "পাশের বাড়িতে স্বামী গিয়েছে পাট আনতে ।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে পদ্ম শিবির । এ নিয়ে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য বলেন, "তৃণমূলের মদতে এই বাংলাদেশি নাগরিক সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন । এমনকি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরও পেয়ে গিয়েছেন । বসিরহাটের সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের ঘটনা আকছার ঘটছে । ভুক্তভোগী জিয়াদ দফাদার । তিনি বহুবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন । কিন্তু, তার পরেও বাংলাদেশি যুবকের নাম বাদ যায়নি এদেশের ভোটার লিস্ট থেকে । আসলে এই সমস্ত বাংলাদেশি নাগরিকরাই তৃণমূলের সম্পদ । এদের ভোটেই জিতে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল । আমরা এর পাশে সব সময় রয়েছি ।"
এই বিষয়ে বসিরহাটের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা কৌশিক দত্ত বলেন, "কারচুপি করে যদি কেউ ভোটার লিস্টে নাম অথবা এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে থাকেন, সেটা তো দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনেরই । তাঁরা কী ঘুমিয়েছিল ? এদেশে কোনও অবৈধ ভোটার থাকুক সেটা আমরা কখনওই চাই না । প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখুক ।"
বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সমীরকুমার হালদার বলেন, "এরকম ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে । যদি হয়ে থাকে তাহলে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ।"