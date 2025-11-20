ETV Bharat / state

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেতাম, ভোট দিয়েছি দু'বার', সীমান্তে অপেক্ষারত বাংলাদেশি প্রৌঢ়ার স্বীকারোক্তি

পশ্চিমবঙ্গে এসে সব ঠিকঠাক ছিল ৷ এমনকী বাংলাদেশি মহিলাদের অনেকে রাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাও পেতেন ৷ এসআইআর আতঙ্কে দেশ ছাড়তে হচ্ছে তাঁদের ৷

Bangladeshi Infiltrators were Lakshmir Bhandar Scheme Recipient
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অপেক্ষারত বাংলাদেশি নাগরিক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

স্বরূপনগর (উত্তর 24 পরগনা), 20 নভেম্বর: রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া শুরু হতেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভিড় জমিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা ৷ জিনিসপত্র বোঝাই বড় ট্রলি, ব্যাগ নিয়ে পুশব্যাকের অপেক্ষা করছেন দিনভর ৷ বিএসএফ তাঁদের সীমান্তের ওপারে পুশব্যাক করে পাঠিয়ে দিচ্ছে ৷ কখন সেই ডাক আসবে ? অপেক্ষায় থেকে থেকে অনেকে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছেন ৷ শিশু থেকে তরুণ, মহিলা, পুরুষ, প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া- সব বয়সিরা দেশে ফেরার জন্য অধীর ৷

এখানে অপেক্ষারত এই বাংলাদেশিদের মধ্যে অনেকে এই রাজ্যে ভোট দিয়েছেন ৷ তাঁদের আধার-ভোটার কার্ডও আছে ৷ এমনকী তৃণমূল সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাও পেয়েছেন বহু বাংলাদেশি মহিলা ৷ কিন্তু 2002 সালের শেষ এসআইআর-এর পর সংশোধিত ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নেই ৷ তাই ভয়ে দেশে ফিরছেন ৷

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অপেক্ষায় রয়েছেন বাংলাদেশি নাগরিকরা (ইটিভি ভারত)

তেমনই একজন প্রৌঢ়া রোকেয়া বিবি ৷ রুটি-রুজির টানে 10 বছর আগে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে চোরাপথে ভারতে এসেছিলেন তিনি ৷ সঙ্গে ছিলেন পরিবারের বাকি সদস্যরা ৷ কলকাতার সংলগ্ন সল্টলেকের প্রত্যন্ত এলাকায় সংসার থুড়ি, ঝুপড়ি বেধে বাস করছিলেন তিনি ৷ স্বামী, সন্তান নিয়ে এদিক-ওদিক কাজ করে দিন চলছিল ৷ বাধ সাধল ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়া ৷ তাই বাংলাদেশে চলে যেতে হচ্ছে ৷

2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে মহিলাদের ক্ষমতায়নে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চালু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পরে প্রকল্পে দেয় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন তিনি ৷ এই সুবিধা পেয়েছেন রোকেয়া বিবি এবং তাঁর মতো আরও অনেক বাংলাদেশ থেকে আসা মহিলারা ৷ তাঁরা এখানে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন ৷ সেই অ্যাকাউন্টে নিয়মিত জমা পড়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ৷

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রৌঢ়া রোকেয়া বলেন, "এদেশে আসার পর কলকাতার কাছে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে থাকতে শুরু করি ৷ মাঠের পাশে ঝুপড়ির ঘরে পরিবার নিয়ে থাকতাম ৷ লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে দিন গুজরান হত ৷ বেশি রোজগারের জন্য কখনও কখনও কাগজ কুড়িয়েছি ৷ এদেশের আধার, ভোটার কার্ড আছে ৷ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল ৷ প্রথম দিকে মাসে মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাঁচশো টাকা করে পেতাম ৷ পরের দিকে কয়েক মাস হাজার টাকা করেও পেয়েছি ৷" রোকেয়া বিবি পরিষ্কার বলেন, "ভোট দিয়েছি দু-দু'বার ৷" প্রৌঢ়া জানালেন, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানা এলাকায় ৷ এখন স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে অপেক্ষা করছেন তিনি ৷

কেন ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছেন ? এই প্রশ্ন করতে রোকেয়া বলেন, "2002-র সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম নেই ৷ সবাই ভয় দেখাচ্ছে ৷ যদি কোনও সমস্যা হয় ৷ তাই দেশে ফিরে যাচ্ছি ৷ বয়স হয়েছে ৷ আর ভারতে আসব না ৷ বাকি জীবনটা দেশেই থাকব ৷" রাজ্যে আধার ও ভোটার কার্ড পেলেন কী করে ? টাকার বিনিময়ে ? এই বিষয়টি অস্বীকার করে গিয়েছেন বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা প্রৌঢ়া ৷

সীমান্তের বিএসএফ চেকপোস্টের সামনে বুধবার থেকে ঠাই বসে রয়েছেন রোকেয়া এবং তার মতো আরও অনেক বাংলাদেশি নাগরিক ৷ কখন তাঁদের বাংলাদেশে 'পুশব্যাক'-এর ডাক আসবে ৷ বিএসএফ সূত্রে খবর, নথিপত্র মিলিয়ে দেখার পর প্রতিদিন গড়ে 200 জন করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে 'পুশব্যাক' করে ফেরত পাঠানো হচ্ছে ৷

প্রায় প্রতিদিনই হাকিমপুর সীমান্তের বিএসএফ চেকপোস্টের সামনে উপচে পড়ছে ভিড় ৷ এসআইআর শুরু হওয়ায় তাঁরা এখন বাংলাদেশে ফিরে যেতে মরিয়া ৷ হাকিমপুর সীমান্তে বিএসএফের চেকপোস্টের সামনে লোটা-কম্বল, বড় বড় ট্রলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে বসে রয়েছেন রোকেয়া বিবির মতো আরও বহু বাংলাদেশি ৷ বিএসএফ কখন বাংলাদেশের দিকে ঠেলে পাঠিয়ে দেবে, অপেক্ষা শুধু ধাক্কা খাওয়ার ৷

TAGGED:

LAKSHMIR BHANDAR SCHEME
BANGLADESHI WOMEN LAKSHMIR BHANDAR
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন বাংলাদেশি
BANGLADESH INFILTRATORS
BANGLADESI LAKSHMIR BHANDAR PAYEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.