SIR আবহে লোটা-কম্বল নিয়ে ফিরতে মরিয়া বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা, সীমান্তে বাধা বিএসএফের

SIR আবহে লোটা-কম্বল নিয়ে ফিরতে মরিয়া বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা, সীমান্তে বাধা বিএসএফের
বাংলাদেশে ফিরতে হাকিমপুর চেক পোস্টে ভিড় ৷ বৈধ নথি না-দেখালে সীমান্তের গেট খোলা হবে না, জানাল বিএসএফ ৷
Published : November 17, 2025 at 8:05 PM IST
স্বরূপনগর, 17 নভেম্বর: SIR শুরু হতেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উপচে পড়া ভিড়ের ছবি হামেশাই উঠে আসছে ৷ তবে, সেগুলি ছিল চোরাপথে ৷ এবার বিএসএফ চেক পোস্টের সামনে ভিড় করেছে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা বাংলাদেশিরা ! অভিযোগ, দালাল ধরে কাঁটা তার পেরিয়ে সপরিবার ভারতে প্রবেশ করেছিল এরা ৷ আর এসআইআর শুরু হওয়ার পর, ধরা পড়ার ভয়ে ফের বাংলাদেশে ফিরছে তারা ৷ তবে, সেখানেও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিএসএফ ৷
উত্তর 24 পরগনা জেলার স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে বিএসএফ চেক পোস্টে এখন এমনই ছবি ৷ চেক পোস্টের সামনে ভারতীয় ভূখণ্ডে ব্যাগপত্র নিয়ে ভিড় করেছে লোকজন ৷ আর নিজেরাই স্বীকার করছেন, তাঁরা বাংলাদেশি ৷ বেশ কয়েকবছর আগে রোজগারের আশায় অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন ৷
এবার আর চোরাপথে নয় ৷ সরাসরি চেক পোস্ট দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরতে ভিড় করেছেন প্রায় 300 জন বাংলাদেশি ৷ এক একজনের হাতে বড়-বড় ব্যাগ ৷ কারও সঙ্গে রয়েছে তিন থেকে চারটে ট্রলি ব্যাগ ৷ কিন্তু, বিএসএফ আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, বৈধ নথি না-থাকলে কাউকে ওপারে যেতে দেওয়া হবে না ৷ ফলে তাঁদের জন্য পরিস্থিতি এখন 'শাঁখের করাত' ৷
এ নিয়ে বিএসএফের 143 নম্বর ফ্রন্টের এক আধিকারিক বলেন, "বিএসএফ জওয়ানরা যথেষ্ট সজাগ রয়েছেন ৷ অবৈধভাবে কোনও অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না ৷ কেউ যদি তা করার চেষ্টা করে, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷"
এমনই এক বাংলাদেশি সাবিনা পারভিন বলেন, "আমার বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় ৷ পেটের দায়ে অবৈধভাবে এদেশে বসবাস করছিলাম ৷ কোনও কাগজপত্র নেই ৷ এখন আবার সাতক্ষীরায় ফিরে যেতে চাইছি ৷ তার জন্যই অপেক্ষা করে রয়েছি এখানে ৷"
মহম্মদ আসরাফ নামে আরেক বাংলাদেশি বলেন, "আমার বাড়ি বাংলাদেশের কুশুমান্ডি গ্রামে ৷ এখানে বিরাটিতে থাকতাম ৷ এখন নিজের গ্রামে ফিরে যাব ৷ কোনও নথিপত্র নেই ৷ এদেশে অবৈধভাবে বসবাস করছিলাম ৷ আমার মতো এখানে অনেকেই রয়েছে ৷ কেউ চিনারপার্কে থাকত ৷ আবার কেউ অন্য কোথাও ৷ পেটের টানে বাধ্য হয়েই ভারতে আসতে হয়েছিল ৷ কিছু করার ছিল না ৷"
প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক সীমান্তের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে SIR শুরু হতেই এদেশে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের মধ্যে দেশে ফেরার হিড়িক পড়ে গিয়েছে ৷ চলতি মাসের শুরু থেকে গত তিনদিন পর্যন্ত শতাধিক বাংলাদেশি ধরা পড়েছে বিএসএফের হাতে ৷ অভিযোগ, এরা সকলেই চোরাপথে স্বরূপনগরের বিথারী ও তারালি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পালানোর চেষ্টা করছিল ৷ তখনই হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় তারা ৷