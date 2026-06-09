দক্ষিণবঙ্গে পুশব্যাকে বাধা ! বসিরহাট থেকে ধৃত অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই মালদার হোল্ডিং সেন্টারে
বর্তমানে মালদার হোল্ডিং সেন্টারে রয়েছে প্রায় 160 জন। তারমধ্যে 90 শতাংশ মানুষকে আনা হয়েছে বসিরহাট এলাকা থেকে।
Published : June 9, 2026 at 4:21 PM IST
মালদা, 9 জুন: বিজিবি ও বাংলাদেশি গ্রামবাসীদের বাধায় অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক করানোর কাজে অনেকটাই বাধার সম্মুখীন হচ্ছে বিএসএফ। হয়তো সেই কারণেই দক্ষিণবঙ্গ থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের মালদায় নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমানে মালদার হোল্ডিং সেন্টারে রয়েছে প্রায় 160 জন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, প্রতিদিনই 6-7 জন করে অনুপ্রবেশকারীদের পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। সেই থেকেই অনুমান করা হচ্ছে, হয়তো মালদা জেলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক করানো হচ্ছে। পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, "এই মুহূর্তে হোল্ডিং সেন্টারে দেড়শো জনের বেশি মানুষ রয়েছে। এরবেশি আর কিছু জানানো সম্ভব নয়।"
সূত্রের খবর, বর্তমানে ওই হোল্ডিং সেন্টারে প্রায় 160 জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে রাখা হয়েছে। তারমধ্যে 90 শতাংশ মানুষকে আনা হয়েছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট এলাকা থেকে। স্থানীয় এক মহিলা সুমিত্রা মণ্ডল বলেন, "গত শুক্রবার সকালে চার-পাঁচটি বাস এসেছিল। ওই বাসগুলি থেকে শতাধিক মানুষকে নামিয়ে হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক মহিলা ও বাচ্চা ছিল। মাঝেমধ্যেই পুলিশের গাড়ি আসছে। কখনও ওদের গাড়িতে তুলছে, কখনও নামাচ্ছে।"
স্থানীয় এক দোকানদার জানাচ্ছেন, প্রথম দিকে হোল্ডিং সেন্টারেই অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রান্না করা হতো। এখন সম্ভবত বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসা হচ্ছে। দোকানে অনেক পুলিশকর্মী জিনিস নিতে আসেন। ওনারা যখন নিজেদের মধ্যে গল্প করেন তখন আমরা কিছু কিছু জিনিস জানতে পারি। যেমন, বিল্ডিংয়ের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ মনিটরিংয়ের জন্য সব সময় দুজন করে দায়িত্বে থাকছেন। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ডিম খাওয়ানো হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই দেখি ওই বিল্ডিং থেকে 8-10 জন করে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। প্রিজন ভ্যানে তুলে পুলিশ ওদের নিয়ে যায়। হয়তো ওদের ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হোল্ডিং সেন্টারে থাকা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য প্রতিদিনই চিকিৎসক সেখানে যাচ্ছেন। নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওষুধপত্রও। অর্থাৎ স্থানীয় বাসিন্দারা প্রিজনভ্যানে যাদের নিয়ে যেতে দেখছেন আসলে সেটা অনুপ্রবেশকারীদের বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া। একসঙ্গে এত মানুষকে পুশব্যাক করানো সম্ভব নয়। তাই হয়তো দফায় দফায় অনুপ্রবেশকারীদের বিএসএফের হাতে তুলে দিয়ে পুশ ব্যাক করা হচ্ছে।