হাওড়ায় ধরা পড়ল বাংলাদেশি দম্পতি, মিলল বহু জাল ভারতীয় নথি

হাওড়ায় ধরা পড়ল বাংলাদেশি দম্পতি, মিলল বহু জাল ভারতীয় নথি
পুলিশের দাবি, ভারতীয় নথি জাল করে সীমান্ত পেড়িয়েছিল এই দম্পতি। ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে উনসানিতে থাকছিল তারা।
Published : May 24, 2026 at 5:36 PM IST
হাওড়া, 24 মে: হাওড়ার উনসানি থেকে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল জগাছা থানার পুলিশ। ধৃতরা স্বামী-স্ত্রী বলে জানা গিয়েছে। নাম রমজান গাজী (37) এবং আরিফা বেগম (35)। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার উনসানির মাঝের পাড়ায় অভিযান চালায় পুলিশ। ভাড়া বাড়ি থেকেই ধরা পড়ে ওই দম্পতি। সঙ্গে ছিল দুই শিশুসন্তানও।
পুলিশের দাবি, ভারতীয় নথি জাল করে সীমান্ত পেড়িয়েছিল এই দম্পতি। ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে উনসানিতে সংসার পেতেছিল তারা। স্থানীয়দের চোখে ধুলো দিয়ে মাসের পর মাস সেখানেই থাকছিল। এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করত, বাচ্চারা পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলত।
গ্রেফতারের পর রবিবার হাওড়া আদালতে তোলা হয় দু'জনকে। পুলিশের ঘেরাটোপে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় গোটা পরিবার। এমন গ্রেফতারি অবশ্য নতুন কোনও ঘটনা নয়। পালাবদলের পর থেকেই সীমান্ত অপরাধ নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার। বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রুখতে প্রতিটি জেলায় ‘হোল্ডিং সেন্টার’ তৈরির নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। জেলায় জেলায় চলছে যাচাই অভিযান। উনসানির ঘটনা সেই অভিযানেরই ফল বলে দাবি প্রশাসনের।
তবে প্রশ্ন উঠছে, এত সহজে ভারতীয় নথি জাল হচ্ছে কীভাবে ? সীমান্ত পেরনোর পর আধার, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ডের মতো পরিচয়পত্র কারা বানিয়ে দিচ্ছে ? সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, শুধু অনুপ্রবেশকারী ধরলেই সমস্যা মিটবে না। জাল নথি তৈরির শিকড়েও পৌঁছনো জরুরি। কারণ এই চক্রের মাধ্যমেই অনুপ্রবেশকারীরা সমাজে মিশে যাচ্ছে, রেশন পাচ্ছে, কাজ জোগাড় করছে, এমনকী ভোটার তালিকাতেও নাম তুলছে।
হাওড়া পুলিশের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, ধৃতদের জেরা করে জাল নথির উৎস খোঁজার চেষ্টা চলছে। সীমান্তের কোন পথে, কাদের সাহায্যে তারা ঢুকেছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রমজান-আরিফার দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে জটিলতা। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোই নিয়ম। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, অনুপ্রবেশ ইস্যু এখন শুধু আইনশৃঙ্খলার বিষয় নয়, বড় ভোটের অঙ্কও জড়িয়ে আছে। ভুয়ো ভোটার বিতর্ক বারবার মাথাচাড়া দিয়েছে। নতুন সরকারের আমলে প্রশাসন তাই বাড়তি সতর্ক। উনসানির এই গ্রেফতারি সেই বার্তাই দিচ্ছে।
একদিকে কাঁটাতার, অন্যদিকে জাল কাগজের কারবার। দুইয়ের ফাঁক গলে শহরের অলিগলিতে ঢুকে পড়ছে বিদেশি নাগরিক। উনসানির মাঝের পাড়া ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, সীমান্ত সুরক্ষা শুধু কাঁটাতারে আটকে নেই, লড়াইটা লড়তে হবে কাগজের জালিয়াতির বিরুদ্ধেও।