আট বছর ধরে ভারতে আত্মগোপন, সন্দেশখালিতে গ্রামবাসীদের হাতে পাকড়াও বাংলাদেশি
গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তি দাবি করেন, বিহার থেকে ট্রেনে করে শিয়ালদা স্টেশনে এসে নামেন ৷ সেখান থেকে হেঁটে সন্দেশখালি পৌঁছন তিনি ।
Published : May 23, 2026 at 7:59 PM IST
সন্দেশখালি, 23 মে: দীর্ঘ আট বছর ধরে পরিচয় লুকিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস ও শ্রমিকের কাজ ৷ অবশেষে গ্রামবাসীদের তৎপরতায় ধরা পড়লেন এক বাংলাদেশি নাগরিক । উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালির মণিপুর এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে । ধৃত ব্যক্তির নাম এম এইচ ইসলাম । তিনি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বাসিন্দা ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, সম্প্রতি সন্দেশখালির মণিপুর এলাকায় ওই ব্যক্তির সন্দেহজনক ঘোরাফেরা দেখে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয় । এরপর তাঁকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই বেরিয়ে আসে আসল সত্য । জেরার মুখে অকপটে স্বীকার করে নেন যে তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক । তাঁর এই স্বীকারোক্তির একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে ।
গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে ধৃত ব্যক্তি জানান, তাঁর নাম এম এইচ ইসলাম এবং তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় । তিনি জানান, বিগত 2018 সালে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন । এরপর দীর্ঘ আট বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে তিনি কাজ করেছেন । নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, "ভারতের মাদ্রাজ (চেন্নাই), বিহার, বেঙ্গালুরু এবং গুরুগ্রাম-সহ একাধিক জায়গায় শ্রমিকের কাজ করেছি । বিভিন্ন জায়গায় ভাঙাচোরা বোতল ও লোহালক্কড়ের (কবাডি) কাজ করেছি ৷ অনেক সময় কাজ করে ঠিকমতো পারিশ্রমিক বা টাকা পায়নি ।"
পারিবারিক পটভূমি সম্পর্কে এম এইচ ইসলাম জানান, বাংলাদেশে তাঁর স্ত্রী (নাম মারুফা) এবং সাইফুল, আরিফুল, শরিফুল ও নুসরাত নামে ছেলেমেয়েরা রয়েছেন । ভারতে এত বছর ধরে থাকলেও তাঁর কাছে এখানকার কোনও বৈধ নাগরিকত্বের প্রমাণ বা নথি (ডকুমেন্টস) নেই । তিনি দাবি করেন, সম্প্রতি তিনি বিহার থেকে ট্রেনে করে শিয়ালদা স্টেশনে এসে নামার পর, সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে সন্দেশখালির এই মণিপুর এলাকায় এসে পৌঁছন ।
এম এইচ ইসলামের কাছে কোনও বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসা না থাকায় এবং অনুপ্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর, গ্রামবাসীরা তাঁকে আটকে রেখে সন্দেশখালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় । পুলিশ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ৷ তবে এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফ থেকে এম এইচ ইসলামকে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি । তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযুক্তকে বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে৷
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় এই ধরনের অনুপ্রবেশের ঘটনায় স্থানীয় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকার বাসিন্দারা । ঘটনার পেছনে অন্য কোনও বড়সড় চক্র বা অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ ।