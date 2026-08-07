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দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে পুলিশের জালে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, পাঠানো হল হোল্ডিং সেন্টারে

প্রায় 15 দিন আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিন্দোল সীমান্ত দিয়ে 20 হাজার টাকার বিনিময়ে এক দালালের সাহায্যে রাতে ভারতে ঢোকেন সত্যজিৎ।

Bangladeshi infiltrator caught
পুলিশের জালে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 5:39 PM IST

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দার্জিলিং, 7 অগস্ট: পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। ধৃত ব্যক্তির নাম সত্যজিৎ রায়। তিনি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দালালের মাধ্যমে মোটা টাকার বিনিময়ে বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং ঘুরতে গিয়ে সন্দেহজনক আচরণ করায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ওই যুবক। আপাতত তাঁকে ফাঁসিদেওয়ার হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে ৷ খুব দ্রুত তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর (পুশব্যাক) প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রায় 15 দিন আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিন্দোল সীমান্ত দিয়ে 20 হাজার টাকার বিনিময়ে এক দালালের সাহায্যে গভীর রাতে ভারতে ঢোকেন সত্যজিৎ। ভারতে ঢুকে তিনি দিনমজুরির কাজ শুরু করেন। সূত্রের খবর, উত্তর বা দক্ষিণ দিনাজপুরের কোনও এলাকায় পাকাপাকিভাবে জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু তার আগেই পাহাড়ে বেড়াতে এসে পুলিশের খপ্পরে পড়লেন । বুধবার বিকেলে দার্জিলিংয়ের ম্যাল এলাকায় তাঁকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত যুবক সীমান্ত পারাপারের পিছনে থাকা একাধিক দালালের নাম পুলিশকে জানিয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ এই আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের শিকড়ে পৌঁছতে তল্লাশি শুরু করেছে। সম্প্রতি নেপালে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনার পর থেকেই পুরো দার্জিলিং জেলায় সীমান্ত, শিলিগুড়ি ও পাহাড়ি এলাকায় পুলিশ, এসএসবি এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। নেপাল সীমান্ত দিয়ে অন্য দেশের অনুপ্রবেশকারীরা যাতে ভারতে আশ্রয় নিতে না পারে, তার জন্য বিভিন্ন নাকা পয়েন্টে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। এই আবহে দার্জিলিঙে বাংলাদেশি গ্রেফতারের ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

নকশালবাড়ির এসডিপিও সৌম্যজিৎ রায় জানান, সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে ৷ তিনি অনুপ্রবেশের কথা স্বীকার করেছেন বলে খবর। আইনি নির্দেশ মেনেই তাঁকে হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে এবং পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এসডিপিও বলেন, "দার্জিলিংয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি ৷ পুলিশের সন্দেহ হতেই তাঁকে জিজ্ঞাসবাদ করা হয়। তিনি সবটা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে যা নির্দেশ রয়েছে সেই মোতাবেক কাজ হবে। জিজ্ঞাবাদ চলছে।"

TAGGED:

BANGLADESHI INFILTRATOR DARJEELING
BANGLADESHI IMMIGRANT DARJEELING
দার্জিলিং
বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী
BANGLADESHI INFILTRATOR CAUGHT

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