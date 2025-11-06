বাগডোগরা সেনা ছাউনি থেকে ফের গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী
SIR-এর মাঝে পুলিশের জালে অভিযুক্ত ৷ বারবার বাগডোগরা সেনা ছাউনি থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার হওয়ায় স্বভাবতই চিন্তায় সেনা আধিকারিকরা।
দার্জিলিং, 6 নভেম্বর: গুপ্তচর সন্দেহে সেনা ছাউনি থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ৷ ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শুধু তাই নয় জানা গিয়েছে, সেনা ছাউনির ভিতরে বরাতপ্রাপ্ত রাস্তার কাজের সুপারভাইজার পরিচয় দিয়ে সেনা ছাউনিতে প্রবেশ করেছিল ওই বাংলাদেশি। ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সীমান্ত নিরাপত্তার পাশাপাশি পুলিশি নজরদারি নিয়েও।
এর আগে চলতি বছরের জুলাই মাসেও দু'জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী একইভাবে সেনা ছাউনি থেকে গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছিল। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় সেনা ছাউনি হল বাগডোগরার ব্যাঙডুবি সেনা ছাউনি। বারবার ওই সেনা ছাউনি থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার হওয়ায় স্বভাবতই চিন্তায় সেনা আধিকারিকরা।
শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেনা জওয়ানরাই তাকে পাকরাও করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানাব আমরা। কীভাবে ও কী উদ্দেশে ওই অনুপ্রবেকারী সেনা ছাউনিতে প্রবেশ করেছিল তা খতিয়ে দেখা হবে। ঘটনায় আর কারা জড়িত রয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই বাংলাদেশির নাম নন্দ মণ্ডল। সে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জের চাঁরিগাওয়ের বাসিন্দা। 1990 সালে অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে। এরপর থেকে জলপাইগুড়িতে বাস করছিল। এ দেশে প্রবেশ করে দালালের সাহায্যে মোটা টাকার বিনিময়ে ভারতের পরিচয়পত্র তৈরি করে নিয়েছিল।
এদিকে জানা গিয়েছে, ঠিকাদারের অধীনে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করত নন্দ মণ্ডল। এরপর একইভাবে বাগডোগরার ব্যাঙডুবি সেনা ছাউনিতে বরাতপ্রাপ্ত একটি রাস্তার কাজের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করছিল। সেনা ছাউনিতে প্রবেশ করার সময় প্রত্যেকের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখা হয়। বুধবারও ওই ব্যক্তি সেনা ছাউনিতে ঢুকতে গেলে সেনা জওয়ানরা তার কাছে পরিচয় পত্র দেখতে চায়। সেই সময়ই ওই ব্যক্তির থেকে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের পরিচয় পত্র উদ্ধার হয়।
তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করেন সেনা জওয়ানরা। তার তল্লাশি চালালে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, 1990 সাল থেকে একাধিকবার ভারত থেকে বাংলাদেশে গিয়েছিল ওই ব্যক্তি। এরপরই ধৃতকে বাগডোগরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতকে হেফাজতে নেওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাবেন সেনা আধিকারিকরা।