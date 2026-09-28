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অনুপ্রবেশের সাজা শেষে ফেরার পালা, দুর্গাপুজোটা জলপাইগুড়ির হোমেই কাটাতে চায় বাংলাদেশি বালিকা

Bangladeshi girl's Ordeal: ভারতকে উমা এতটাই ভালোবেসে ফেলেছে যে, ইটিভি ভারতের অভিজিৎ বোসকে সে জানাল, আবার ভারতে আসবে ৷ তবে এবার বৈধ কাগজপত্র নিয়ে ৷

Bangladeshi girl wishes to spend Durga Puja at the Jalpaiguri
দুর্গাপুজোটা জলপাইগুড়ির হোমেই কাটাতে চায় বাংলাদেশি বালিকা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 6:21 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 28 সেপ্টেম্বর: দুই বাংলার ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ৷ হৃদয় ফালাফালা হলেও বহু মানুষকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল দেশভাগের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ৷ আজও তাদের মনে অটুট শিকড়ের টান ৷ দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে খানখান হলেও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আত্মিক বন্ধন আজও দৃঢ় ও মজবুত ৷ সেই টানেই বাবা-মাকে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ইসকন দেখতে ভারতে এসেছিল এক বাংলাদেশি নাবালিকা ৷ তবে বৈধ নথি না-থাকায় স্থান হয় জেলে ৷ আর বালিকার জায়গা হয় জলপাইগুড়ির হোমে ৷ প্রায় আড়াই বছর পর যখন সেই কন্যার দেশে ফেরার অনুমতি মিলেছে, তখন তাঁর মন কাঁদছে এ দেশের জন্য..."আরও কয়েকটা দিন যদি ভারতে থেকে দুর্গাপুজোটা কাটিয়ে যেতে পারতাম !"

বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার হরিমপুর গ্রামের বাসিন্দা রবি সরকার ও তাঁর স্ত্রী রানি সরকারের কন্যা উমা সরকার (সব নাম পরিবর্তিত)৷ কাঁঠালিয়ে বাজার কেজি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত উমা ৷ ভারতের ইসকন দেখার খুব শখ ছিল এই পরিবারের ৷ তবে ছিল না এপার বাংলায় আসার বৈধ কাজগপত্র ৷ এই অবস্থায় দালালের পাল্লায় পড়ে 2024 সালের প্রথম দিকে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে তারা ভারতে ঢোকে ।

দুর্গাপুজোটা জলপাইগুড়ির হোমেই কাটাতে চায় বাংলাদেশি বালিকা (ইটিভি ভারত)

তবে গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে তাদের ধরে ফেলে বিএসএফ ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধি মেনে তাদের প্রথমে জায়গা হয় কোচবিহার সংশোধনাগারে ৷ সেখান থেকে তাদের পাঠানো হয় জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ৷ দীর্ঘদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে গারদের পেছনেই কাটাতে হয় নয় বছরের উমাকে ৷

Bangladeshi girl wishes to spend Durga Puja at the Jalpaiguri
জলপাইগুড়ির হোম থেকে বাংলাদেশে ফিরছে উমা (ইটিভি ভারত)

তবে যেহেতু সে নাবালিকা, এবং তার বয়স ছয় বছরের বেশি, তাই 2024 সালের 24 সেপ্টেম্বর তাকে পাঠানো হয় 'অনুভব হোম'-এ ৷ তার পর থেকে বেশ কয়েকবার তাকে ও তার পরিবারকে দেশে ফেরানোর কথা হলেও বিভিন্ন আইনি জটিলতায় তা আটকে যায় ৷ এদিকে, গত প্রায় দু'বছর ধরে হোমেই তৈরি হয়েছে উমার নতুন পরিবার ৷ সেখানে এখন তার একাধিক বন্ধু হয়েছে ৷ পড়াশোনা, ছবি আঁকা, গান-বাজনা এসব নিয়েই মেতে রয়েছে সে ৷ এই সময়ের মধ্যেই উমা দু'টো দুর্গাপুজোও উপভোগ করেছে সম্পূর্ণ নতুন এই পরিবারের সঙ্গে ৷

Bangladeshi girl wishes to spend Durga Puja at the Jalpaiguri
চোখে জল নিয়ে দুর্গা ঠাকুরের ছবি আঁকছে বাংলাদেশি নাবালিকা (ইটিভি ভারত)

তবে এবার ঘরে ফেরার পালা ৷ উমার পরিবারের বাংলাদেশে ফেরার অর্ডার ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, বহরমপুর জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন উমার বাবা-মা রবি ও রানি ৷ সরকারি নির্দেশে উমাকেও আজই বহরমপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ এর পর বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে তার গন্তব্য বাংলাদেশ ৷ এই খবর পাওয়ার পর মনে দেশে ফেরার আনন্দ থাকলেও চোখে জল ছোট্ট উমার ৷ হাতে রঙ-পেনসিল নিয়ে সে এঁকে চলেছে দুর্গা ঠাকুরের ছবি ৷ এপার বাংলার দুর্গাপুজোর ঠিক আগেই দেশে ফিরে যেতে তার মন সায় দিচ্ছে না ৷ হোমের বন্ধুদের সঙ্গে পুজোর জামা কিনেছে ৷ কতকিছু প্ল্যান করে রেখেছে পুজোর দিনগুলির জন্য ৷ কাঁপা কাঁপা গলায় তার আর্তি, "দুর্গাপুজোটা কাটিয়ে যদি দেশে ফিরতে পারতাম !"

Bangladeshi girl wishes to spend Durga Puja at the Jalpaiguri
হোমে শিখেছে ছবি আঁকা, নাচ, গান (ইটিভি ভারত)

কীভাবে সে এদেশে এল, এখন সে কী চাইছে, এই সব কথাই ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে উমা ৷ তার কথায়, "দুই বছর ধরে আমি জলপাইগুড়ির হোমে আছি ৷ এখানে আঁকা শিখেছি, গান শিখেছি, নাচ শিখেছি । হোমে আমার অনেক বন্ধু হয়েছে ৷ গত দু'বছর ওদের সঙ্গেই দুর্গাপুজোয় খুব আনন্দ করেছি ৷ আবার দুর্গাপুজো এসে গিয়েছে ৷ এখান থেকে পুজোর জামা কিনে দিয়েছে ৷ তাই এখনই এসব ছেড়ে বাবা-মার সাথে বাংলাদেশে ফিরতে চাইছি না । আর কয়েকটা দিন এখানে কাটিয়ে তারপর বাংলাদেশ ফিরতে চাই ৷ এই সময়টায় আমি ভারতেই থাকতে চাই ৷" কথাগুলো বলতে বলতেই শিশুসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়ে সেই কন্যা । এই কয়েকদিনে এই দেশকে সে এতটাই ভালোবেসে ফেলেছে যে, স্পষ্ট জানিয়ে দিল, "আমি আবার এখানে আসব ৷ সবার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখব ।"

Bangladeshi girl wishes to spend Durga Puja at the Jalpaiguri
দু'বছর হোমে থেকেছে উমা (ইটিভি ভারত)

জলপাইগুড়ি অনুভব হোমের কো-অর্ডিনেটর দীপশ্রী রায় বললেন, "2024 সালে আমাদের হোমে আসে উমা । তবে এবার আইন অনুযায়ী সে আর ভারতে থাকতে পারবে না । সাজা শেষে তাদের পরিবারকে বাংলাদেশে ফিরতে হবে । তাই সে কান্নাকাটি করছে । হোমে বন্ধু হয়েছে । এখানে আঁকা, নাচ, গান শিখেছে । দুই বছর হোমে থেকে দুর্গাপুজোয় আনন্দ করেছে । তাই তার মন আজ ভারাক্রান্ত । বহরমপুর জেল থেকে তার বাবা-মা ছাড়া পাবেন । তাঁদের সাথেই ওকে দেশে ফিরতে হবে । কিন্তু দুর্গাপুজোর আগে হোম ছেড়ে সে যেতে চাইছে না । আমাদেরও খুব খারাপ লাগছে ৷ সবাই ওকে খুব ভালোবাসে ৷ তবে আইন তো সবাইকে মানতেই হবে । আইনের সামনে এই আবেগ চলে না ৷ ও বলেছে ভিসা বানিয়ে সে আবার হোমে দেখা করতে আসবে ।"

Bangladeshi girl wishes to spend Durga Puja at the Jalpaiguri
অনুপ্রবেশের সাজা শেষে ফেরার পালা বাংলাদেশি বালিকার (ইটিভি ভারত)

এদিকে, অনুভব হোমের কাউন্সিলর পৌলমী সূত্রধর জানান, "দীর্ঘদিন ও আমাদের হোমে ছিল । সবার সাথে ভালো বন্ধুত্ব করে ফেলেছে । ওর ইচ্ছে ছিল এবার দুর্গাপুজোটা কাটিয়ে যাবে । পুজোর জামাকাপড়ও কেনা হয়েছে । তবে এরই মধ্যে অর্ডার হয়েছে বাড়ি ফেরার । আইনের ঊর্ধ্বে তো আমরা কেউ না । ফলে ওকে যেতেই হবে । আমরা সবাই ওকে মিস করব ৷ তবে ও বলেছে আবারও এ দেশে এসে এখানে সবার সঙ্গে দেখা করতে আসবে ৷"

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা-সহ নানা কারণে দেশের হিতার্থে টানা হয় প্রশাসনিক সীমারেখা ৷ যার জেরে মানুষকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় তার জন্মভিটে থেকে ৷ গড়ে তুলতে হয় নতুন দুনিয়া, নয়া বাসস্থান ৷ তবে যেখানে সমাজ, সংস্কৃতি, আত্মীয়তা ও হৃদয়ের বন্ধন সমান ও অটুট, যেখানে রয়েছে নাড়ির টান, সেখানে ভৌগেলিক বা প্রশাসনিক বিভেদ থাকলেও মনের মণিকোঠা থেকে সেই বিভেদ বিলুপ্ত হয় নিজের অজান্তেই ৷ সেজন্যই তো দেশে ফেরার প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও সীমান্ত পারের উমার মন এই শরতে পড়ে থাকে এপারের দুর্গোৎসবের বাংলায়...৷

TAGGED:

INFILTRATOR BANGLADESHI GIRL
DURGA PUJA
অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি বালিকা
দুর্গাপুজো 2026
BANGLADESHI GIRL

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