অনুপ্রবেশের সাজা শেষে ফেরার পালা, দুর্গাপুজোটা জলপাইগুড়ির হোমেই কাটাতে চায় বাংলাদেশি বালিকা

অনুপ্রবেশের সাজা শেষে ফেরার পালা, দুর্গাপুজোটা জলপাইগুড়ির হোমেই কাটাতে চায় বাংলাদেশি বালিকা
Bangladeshi girl's Ordeal: ভারতকে উমা এতটাই ভালোবেসে ফেলেছে যে, ইটিভি ভারতের অভিজিৎ বোসকে সে জানাল, আবার ভারতে আসবে ৷ তবে এবার বৈধ কাগজপত্র নিয়ে ৷
Published : September 28, 2026 at 6:21 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 সেপ্টেম্বর: দুই বাংলার ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ৷ হৃদয় ফালাফালা হলেও বহু মানুষকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল দেশভাগের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ৷ আজও তাদের মনে অটুট শিকড়ের টান ৷ দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে খানখান হলেও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আত্মিক বন্ধন আজও দৃঢ় ও মজবুত ৷ সেই টানেই বাবা-মাকে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ইসকন দেখতে ভারতে এসেছিল এক বাংলাদেশি নাবালিকা ৷ তবে বৈধ নথি না-থাকায় স্থান হয় জেলে ৷ আর বালিকার জায়গা হয় জলপাইগুড়ির হোমে ৷ প্রায় আড়াই বছর পর যখন সেই কন্যার দেশে ফেরার অনুমতি মিলেছে, তখন তাঁর মন কাঁদছে এ দেশের জন্য..."আরও কয়েকটা দিন যদি ভারতে থেকে দুর্গাপুজোটা কাটিয়ে যেতে পারতাম !"
বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার হরিমপুর গ্রামের বাসিন্দা রবি সরকার ও তাঁর স্ত্রী রানি সরকারের কন্যা উমা সরকার (সব নাম পরিবর্তিত)৷ কাঁঠালিয়ে বাজার কেজি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ত উমা ৷ ভারতের ইসকন দেখার খুব শখ ছিল এই পরিবারের ৷ তবে ছিল না এপার বাংলায় আসার বৈধ কাজগপত্র ৷ এই অবস্থায় দালালের পাল্লায় পড়ে 2024 সালের প্রথম দিকে চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে তারা ভারতে ঢোকে ।
তবে গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে তাদের ধরে ফেলে বিএসএফ ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধি মেনে তাদের প্রথমে জায়গা হয় কোচবিহার সংশোধনাগারে ৷ সেখান থেকে তাদের পাঠানো হয় জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ৷ দীর্ঘদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে গারদের পেছনেই কাটাতে হয় নয় বছরের উমাকে ৷
তবে যেহেতু সে নাবালিকা, এবং তার বয়স ছয় বছরের বেশি, তাই 2024 সালের 24 সেপ্টেম্বর তাকে পাঠানো হয় 'অনুভব হোম'-এ ৷ তার পর থেকে বেশ কয়েকবার তাকে ও তার পরিবারকে দেশে ফেরানোর কথা হলেও বিভিন্ন আইনি জটিলতায় তা আটকে যায় ৷ এদিকে, গত প্রায় দু'বছর ধরে হোমেই তৈরি হয়েছে উমার নতুন পরিবার ৷ সেখানে এখন তার একাধিক বন্ধু হয়েছে ৷ পড়াশোনা, ছবি আঁকা, গান-বাজনা এসব নিয়েই মেতে রয়েছে সে ৷ এই সময়ের মধ্যেই উমা দু'টো দুর্গাপুজোও উপভোগ করেছে সম্পূর্ণ নতুন এই পরিবারের সঙ্গে ৷
তবে এবার ঘরে ফেরার পালা ৷ উমার পরিবারের বাংলাদেশে ফেরার অর্ডার ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, বহরমপুর জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন উমার বাবা-মা রবি ও রানি ৷ সরকারি নির্দেশে উমাকেও আজই বহরমপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ এর পর বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে তার গন্তব্য বাংলাদেশ ৷ এই খবর পাওয়ার পর মনে দেশে ফেরার আনন্দ থাকলেও চোখে জল ছোট্ট উমার ৷ হাতে রঙ-পেনসিল নিয়ে সে এঁকে চলেছে দুর্গা ঠাকুরের ছবি ৷ এপার বাংলার দুর্গাপুজোর ঠিক আগেই দেশে ফিরে যেতে তার মন সায় দিচ্ছে না ৷ হোমের বন্ধুদের সঙ্গে পুজোর জামা কিনেছে ৷ কতকিছু প্ল্যান করে রেখেছে পুজোর দিনগুলির জন্য ৷ কাঁপা কাঁপা গলায় তার আর্তি, "দুর্গাপুজোটা কাটিয়ে যদি দেশে ফিরতে পারতাম !"
কীভাবে সে এদেশে এল, এখন সে কী চাইছে, এই সব কথাই ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে উমা ৷ তার কথায়, "দুই বছর ধরে আমি জলপাইগুড়ির হোমে আছি ৷ এখানে আঁকা শিখেছি, গান শিখেছি, নাচ শিখেছি । হোমে আমার অনেক বন্ধু হয়েছে ৷ গত দু'বছর ওদের সঙ্গেই দুর্গাপুজোয় খুব আনন্দ করেছি ৷ আবার দুর্গাপুজো এসে গিয়েছে ৷ এখান থেকে পুজোর জামা কিনে দিয়েছে ৷ তাই এখনই এসব ছেড়ে বাবা-মার সাথে বাংলাদেশে ফিরতে চাইছি না । আর কয়েকটা দিন এখানে কাটিয়ে তারপর বাংলাদেশ ফিরতে চাই ৷ এই সময়টায় আমি ভারতেই থাকতে চাই ৷" কথাগুলো বলতে বলতেই শিশুসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়ে সেই কন্যা । এই কয়েকদিনে এই দেশকে সে এতটাই ভালোবেসে ফেলেছে যে, স্পষ্ট জানিয়ে দিল, "আমি আবার এখানে আসব ৷ সবার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখব ।"
জলপাইগুড়ি অনুভব হোমের কো-অর্ডিনেটর দীপশ্রী রায় বললেন, "2024 সালে আমাদের হোমে আসে উমা । তবে এবার আইন অনুযায়ী সে আর ভারতে থাকতে পারবে না । সাজা শেষে তাদের পরিবারকে বাংলাদেশে ফিরতে হবে । তাই সে কান্নাকাটি করছে । হোমে বন্ধু হয়েছে । এখানে আঁকা, নাচ, গান শিখেছে । দুই বছর হোমে থেকে দুর্গাপুজোয় আনন্দ করেছে । তাই তার মন আজ ভারাক্রান্ত । বহরমপুর জেল থেকে তার বাবা-মা ছাড়া পাবেন । তাঁদের সাথেই ওকে দেশে ফিরতে হবে । কিন্তু দুর্গাপুজোর আগে হোম ছেড়ে সে যেতে চাইছে না । আমাদেরও খুব খারাপ লাগছে ৷ সবাই ওকে খুব ভালোবাসে ৷ তবে আইন তো সবাইকে মানতেই হবে । আইনের সামনে এই আবেগ চলে না ৷ ও বলেছে ভিসা বানিয়ে সে আবার হোমে দেখা করতে আসবে ।"
এদিকে, অনুভব হোমের কাউন্সিলর পৌলমী সূত্রধর জানান, "দীর্ঘদিন ও আমাদের হোমে ছিল । সবার সাথে ভালো বন্ধুত্ব করে ফেলেছে । ওর ইচ্ছে ছিল এবার দুর্গাপুজোটা কাটিয়ে যাবে । পুজোর জামাকাপড়ও কেনা হয়েছে । তবে এরই মধ্যে অর্ডার হয়েছে বাড়ি ফেরার । আইনের ঊর্ধ্বে তো আমরা কেউ না । ফলে ওকে যেতেই হবে । আমরা সবাই ওকে মিস করব ৷ তবে ও বলেছে আবারও এ দেশে এসে এখানে সবার সঙ্গে দেখা করতে আসবে ৷"
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা-সহ নানা কারণে দেশের হিতার্থে টানা হয় প্রশাসনিক সীমারেখা ৷ যার জেরে মানুষকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় তার জন্মভিটে থেকে ৷ গড়ে তুলতে হয় নতুন দুনিয়া, নয়া বাসস্থান ৷ তবে যেখানে সমাজ, সংস্কৃতি, আত্মীয়তা ও হৃদয়ের বন্ধন সমান ও অটুট, যেখানে রয়েছে নাড়ির টান, সেখানে ভৌগেলিক বা প্রশাসনিক বিভেদ থাকলেও মনের মণিকোঠা থেকে সেই বিভেদ বিলুপ্ত হয় নিজের অজান্তেই ৷ সেজন্যই তো দেশে ফেরার প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও সীমান্ত পারের উমার মন এই শরতে পড়ে থাকে এপারের দুর্গোৎসবের বাংলায়...৷