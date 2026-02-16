মাছ ধরার অছিলায় নাগরিককে ভারতে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা ! ধৃত 28 বাংলাদেশি মৎস্যজীবী

মাছ ধরার অছিলায় নাগরিককে ভারতে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টা ! ধৃত 28 বাংলাদেশি মৎস্যজীবী
উপকূলরক্ষী বাহিনী ধৃতদের জারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে । পুলিশে জেরা করে তথ্য জানর চেষ্টা করছে ৷
Published : February 16, 2026 at 6:45 PM IST
নামখানা, 16 ফেব্রুয়ারি: বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার আড়ালে এক বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতে অনুপ্রবেশ করানোর চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল উপকূল এলাকায় । ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর অভিযানে আটক হল বাংলাদেশি ট্রলার ‘সাগর–3’ । ধরা পড়েন ট্রলারে থাকা 28 জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী । পরে তাঁদের গ্রেফতার করে সুন্দরবন পুলিশ জেলার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে বঙ্গোপসাগরে নিয়মিত টহলদারির সময় সন্দেহজনকভাবে চলাচল করতে দেখা যায় একটি ট্রলারকে । উপকূলরক্ষী বাহিনী সংকেত দিলেও ট্রলারটি দিক পরিবর্তনের চেষ্টা করে । তাতেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়। ধাওয়া করে ট্রলারটিকে আটক করা হয় । পরে জানা যায়, সেটি বাংলাদেশি ট্রলার ‘সাগর–3’ । এরপরই ট্রলার-সহ মৎস্যজীবীদের ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় নিয়ে আসা হয় এবং পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।
প্রাথমিক জেরায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য । তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন জানিয়েছেন, মাছ ধরার আড়ালে রবীন্দ্রনাথ দাস নামে এক বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতীয় জলসীমায় আনার পরিকল্পনা ছিল । তাঁকে ট্রলারে করে সীমান্ত পেরিয়ে আনা হচ্ছিল বলেই অভিযোগ । ঠিক সেই সময়েই টহলরত উপকূলরক্ষী বাহিনীর নজরে পড়ে ট্রলারটি এবং অভিযান চালানো হয় ।
সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, "ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এটি কোনও বড় অনুপ্রবেশ চক্রের অংশ কি না । অতীতে একইভাবে ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশের চেষ্টা হয়েছে কি না, তাও তদন্তে দেখা হচ্ছে ।" ইতিমধ্যেই ভারত-বাংলাদেশ সামুদ্রিক সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
অন্য দিকে, ধৃত মৎস্যজীবী বিধান দাসের দাবি, "আমরা সকালে মাছ ধরতে এসেছিলাম । অজান্তেই ভারতীয় জলসীমার কাছে চলে আসি । তখন উপকূলরক্ষী বাহিনী আমাদের আটক করে । রবীন্দ্রনাথ দাসকে স্বজাতির মানুষ বলেই সঙ্গে নিয়ে আসছিলাম ।"
মাছ ধরার আড়ালে অনুপ্রবেশের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর । ভোটের আগে সীমান্তবর্তী এলাকায় এমন ঘটনা উদ্বেগ বাড়িয়েছে প্রশাসনের । বাড়ানো হয়েছে নজরদারিও । তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন করছে পুলিশ ।