জন্মসূত্রে বাংলাদেশি ভারতীয় বধূর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু, নেপথ্যে কি NRC আতঙ্ক

উত্তর 24 পরগনার টিটাগড়ের ঘটনা৷ মৃতের নাম কাকলি সরকার৷ বয়স 33৷ মৃতের শাশুড়ি শিবানী সরকারের দাবি, NRC-র কথা লিখে রেখে গিয়েছেন কল্পনা৷

জন্মসূত্রে বাংলাদেশি ভারতীয় বধূর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু (নিজস্ব ছবি)
Published : October 31, 2025 at 9:43 PM IST

ব‍্যারাকপুর (উত্তর 24 পরগনা), 31 অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গে ভোটের তালিকার বিশেষ সংশোধনী চালু হয়েছে সবে মাত্র। তার মধ্যেই SIR ও NRC আতঙ্কের অভিযোগে রাজ‍্যের একাধিক জায়গা থেকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। তিনদিন আগেই পানিহাটিতে NRC আতঙ্কে বছর সাতান্ন-র এক প্রৌঢ় চরম পদক্ষেপ করেছেন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় নিহতের পাশ থেকে উদ্ধার হওয়া লিখিত নোট ঘিরে যখন রাজনীতির পারদ চড়ছে, তখন উত্তর 24 পরগনারই টিটাগড় থেকে আরও একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, কাকলি সরকার নামে বছর 33-র ওই মহিলা তাঁর শ্বশুরবাড়িতেই গায়ে আগুন দিয়েছেন। ইতিমধ্যে টিটাগড় থানার পুলিশ অগ্নিদগ্ধ দেহটি উদ্ধার করে, তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে হাসপাতালে। মৃতের পাশ থেকে একটি লিখিত নোটও উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। সেখানে তাঁর মৃত্যুর জন্য কাউকেই তিনি দায়ী করেননি বলে খবর পুলিশ সূত্রে।

জন্মসূত্রে বাংলাদেশি ভারতীয় বধূর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু, নেপথ্যে কি NRC আতঙ্ক (ইটিভি ভারত)

তবে, নিহত কাকলির শাশুড়ির দাবি, ‘‘এই ঘটনায় বউমা তাঁর লেখা নোটে কাউকে দায়ী না-করলেও এসআইআর চালু হওয়ায় বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার আতঙ্কের কথা বলত মাঝে মধ্যেই। NRC-র বিষয়েও লেখা ছিল ওই নোটে। এই নিয়েও অস্থিরতার মধ্যে থাকত বউমা।’’ সূত্রের খবর, শুক্রবার দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে হওয়া ভার্চুয়ালি বৈঠকেও টিটাগড়ের বিষয়টি উত্থাপন করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে দলের নেতা-কর্মীদের তীক্ষ্ণ নজর রাখার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

যদিও এই নিয়ে বিশদে কিছু না-বললেও মৃতের পাশ থেকে যে একটি লিখিত নোট উদ্ধার হয়েছে, তা স্বীকার করে নিয়েছেন ব‍্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা। এই বিষয়ে তিনি বলেন, "অগ্নিদগ্ধ হয়ে কাকলি সরকার নামে এক মহিলা আত্মঘাতী হয়েছেন। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতের স্বামী, শ্বশুর এবং ভাসুরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কী কারণে ওই মহিলা আত্মঘাতী হলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাকলির বাপের বাড়ি বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ এলাকায়। প্রায় 14 বছর আগে টিটাগড়ের কেজি স্কুল রোডের বাসিন্দা সবুজ সরকারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কাকলির। দম্পতির দুই মেয়ে। টিটাগড়ের বাড়িতেই স্বামী, সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে ভরা সংসার ছিল কাকলির। বৃহস্পতিবার সারাদিন উপোস থেকে বাড়ির লক্ষ্মী পুজো করেছিলেন তিনি।

নিহত কাকলি সরকারের শাশুড়ি শিবানী সরকার (নিজস্ব ছবি)

স্বামী সবুজ কাজে গিয়েছিলেন বাইরে। বিকেল থেকেই বাড়ির নিচতলার একটি ঘরে মনমরা হয়ে শুয়েছিলেন কাকলি। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় তাঁর শুয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করেন শাশুড়ি শিবানী সরকার। কিন্তু কোনও উত্তর মেলেনি। এর পরেই কাকলির শাশুড়ি চলে যান নিজের ঘরে। সেই সুযোগে ওই গৃহবধূ ছাদে উঠে দরজা বন্ধ করে দেন ভিতর থেকে। কিছুক্ষণ পর কাকলির কোনও সাড়া শব্দ না-পেয়ে শাশুড়ি তাঁর দুই নাতনিকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

এর পরেই ছাদের দরজা বন্ধ দেখে সন্দেহ হয় শাশুড়ি শিবানীর। অনেক ডাকাডাকি করেও ছাদের দরজা খুলতে না-পারায় শেষে জানালা খুলে উঁকি মারতেই দেখেন একটি চৌকির ওপর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন কাকলি। ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে গোটা ছাদ। এরপর খবর পেয়ে টিটাগড় থানার পুলিশ অগ্নিদগ্ধ ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে ব‍্যারাকপুরের বিএন বোস হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে, এসআইআর চালুর ঘোষণা হতেই দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে কাকলির মধ্যে। দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্কও বাসা বেঁধেছিল তাঁর মনে। সেকথা অবশ্য শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে গোপন করেননি তিনি। আত্মঘাতী হওয়ার আগেও এসআইআর নিয়ে আতঙ্কের কথা বলে গিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন তাঁর শাশুড়ি শিবানী সরকার।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘পরিবারে কোনও ঝগড়াঝাটি ছিল না। বউমা বারবার বাংলাদেশে বাপেরবাড়ি যাওয়ার কথা বলত। ওর ভাইয়ের সবে বিয়ে গিয়েছে। বাবাও ছিল অসুস্থ। দেখতে যাবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু, এসআইআর ও এনআরসি আবহ নিয়ে যে অস্থিরতা চলছে, তার জেরে বউমার আর পাসপোর্ট করা হয়ে ওঠেনি। তার পরেও আমরা বলেছিলাম পাসপোর্ট হয়ে গেলে বাংলাদেশে নিয়ে যাব। কিন্তু, শুধু বলত আমার ভালো লাগছে না। এত বড় একটা কাগজ লিখে রেখে গিয়েছে। সেখানে এনআরসির কথাও উল্লেখ রয়েছে।"

অন‍্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শুভ্রকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একজন আত্মহত্যা করেছে। খবরটা শোনার পর আমি মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নিহতের পরিবারের পাশে রয়েছি। একটি লিখিত নোট উদ্ধার হয়েছে বলে শুনেছি। সেটা পুলিশ নিশ্চয় খতিয়ে দেখবে। এই মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর কিংবা এনআরসি আছে আমার মনে হয় না।"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয়: যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

