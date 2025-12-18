ETV Bharat / state

নদিয়া সীমান্তে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাচারের চেষ্টা ! গ্রেফতার বাংলাদেশি চোরাকারবারি

নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ওই চোরাকারবারিকে আটক করে বিএসএফ ৷ পরে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ৷

Bangladeshi smuggler arrested
ধৃত বাংলাদেশির নাম মিঠুন মিঞা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 12:36 PM IST

কৃষ্ণগঞ্জ, 18 ডিসেম্বর: নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাচারের অভিযোগ ৷ আবারও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আটক করা হল এক চোরাচালানকারীকে । আটক হওয়া ওই বাংলাদেশির নাম মিঠুন মিঞা । পাশাপাশি বিএসএফের তরফে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে 422 বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপও ৷

মঙ্গলবার রাতে নদিয়া সীমান্তের বিএসএফের 32 নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা ওই পাচারকারীকে আটক করেন ৷ পরে বুধবার ধৃতকে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় । পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ বৃহস্পতিবার তাঁকে কৃষ্ণনগর জেলা দায়রা আদালতে তোলা হবে ৷ পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে ।

নদিয়া সীমান্তে চোরাকারবারিকে আটক করে বিএসএফ (নিজস্ব ছবি)

বিএসএফ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে পাচারকারী মিঠুন মিঞা বানপুর সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে 422 বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ নিয়ে বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় বিএসএফের নজরে পড়েন তিনি । বিএসএফ জওয়ানদের দেখেই পাচারকারি পালাতে যান ৷ সেসময় বিএসএফের ডেল্টা কোম্পানি তাঁকে ধরে ফেলে । বিএসএফের জেরায় মিঠুন মিঞা জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের জীবননগর থানার নতুন পাড়া এলাকায় ।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, ধৃত পাচারকারিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । এত সংখ্যক ফেনসিডিল কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এর সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত তার তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ ।

কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "বিএসএফের তরফে অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । অভিযুক্তর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে এবং আজ তাকে আদালতে তোলা হবে ৷ পাশাপাশি অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে ।"

উল্লেখ্য, এর আগেও কৃষ্ণগঞ্জ-গেদে সীমান্ত দিয়ে একাধিক চোরাচালানকারিকে আটক করেছে বিএসএফ । কখনও গরু, কখনও সোনা আবার কখনও ফেনসিডিল নিয়ে ধরা পড়ে তাঁরা বিভিন্ন সময় । এমনকি একাধিক চোরাচালানকারির বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে । মূলত ওই এলাকা দিয়ে বেশি চোরাকারবার হয় ৷ তার কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে, একাধিক জায়গায় কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা নেই । সীমান্তবর্তী এলাকায় কৃষকরা চাষাবাদ করেন ৷ তাঁদের সেই ফসলের মধ্যে দিয়েই লুকিয়ে এপার থেকে ওপারে বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসা চলতে থাকে । এবার বিএসএফের হাতে আরও এক বাংলাদেশি চোরাচালানকারি আটক হল ।

BANGLADESHI ARRESTED
BSF
পাচারকারী
বাংলাদেশি
BANGLADESHI SMUGGLER

