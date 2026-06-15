বাংলাদেশিদের পুশব্যাক! বাধা দিতে বিজিবির সঙ্গে বাঁশ-লাঠি হাতে পাহারায় ওপারের গ্রামবাসীরা

বাংলাদেশিদের পুশব্যাক! বাধা দিতে বিজিবির সঙ্গে বাঁশ-লাঠি হাতে পাহারায় ওপারের গ্রামবাসীরা
বিজিবি ও ওপার বাংলার গ্রামবাসীদের ফলে রাজ্যে থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক নিয়ে নতুন করে উত্তপ্ত নদিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা ৷
Published : June 15, 2026 at 2:22 PM IST
কৃষ্ণগঞ্জ, 15 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পরেই নতুন বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । ওপারের লোকেদের চিহ্নিত করে, হোল্ডিং সেন্টারে রেখে পুশব্যাকের তোরজোড় চলছে ৷ তবে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত থেকে কাউকে পুশব্যাক করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না । এই কথা ঘোষণা করে কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে পাহারা জোরদার করেছে সেদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি ।
রাতভর তাদের সঙ্গে পাহারা দিলেন বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারাও । সেই সঙ্গে চলছে মাইকিং প্রচার । এমন ছবি শুধু দিনে নয়, রাতেও উঠে এল সীমান্ত এলাকায় । যদিও এ বিষয়ে কোনও দেশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি ।
ক্ষমতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । সেই মতো প্রথমে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাঁদের রাখার জন্য জেলায় জেলায় তৈরি হয়েছে হোল্ডিং সেন্টার । পরে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্তের ওপারে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে । ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে পাঠানোও হয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে নদিয়া, উত্তর 24 পরগনার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভিড় বেড়েছে । অভিযোগ, কেউ কেউ আবার বিএসএফ-এর উপর ভরসা না করে হোল্ডিং সেন্টারে আটক হওয়ার ভয়ে কাঁটাতার পেরিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছেন । তাঁদের ফিরে আসা আটকাতেই এই সিদ্ধান্ত সীমান্তে পাহারা জোরদার করা হয়েছে ৷ বিজিবির তরফে মাইকে এমনটাই প্রচার করা হচ্ছে বলে খবর স্থানীয় সূত্রে ।
বিজিবির সঙ্গে বাঁশ-লাঠি হাতে রাতভর পাহারা দিতে দেখা গিয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের । তার কিছু ছবিও প্রকাশ্যে এসেছে নদিয়ার সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলা থেকে । যদিও সেগুলির সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি । নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকার অন্তর্গত টুঙ্গি পুটিখালি, গেদে, কাদিপুর এবং মলুয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, কাঁটাতারের ওপারে তাঁদের জমি রয়েছে । সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে, বিজিবি-র সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামবাসীরাও সীমান্তে পাহারা দিচ্ছেন ।
পুঁটিখালি গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভুনাথ সাহা বলেন, "কাঁটাতারের ওপারে আমাদের চাষের জমি রয়েছে । চাষের কাজে গেলে সেখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, ওপারে গ্রামবাসীরা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে । হাতে মাইক নিয়ে প্রচার করছে । সীমান্ত লাগোয়া সমস্ত বাড়ির ছাদে উঠলেই তা দেখা যাচ্ছে ।" টুঙ্গি এলাকায় চাষ করতে গিয়েছেন স্বামী ৷ সীমান্তের গেট পেরিয়ে তাঁর জন্য ভাত নিয়ে গিয়েছিলেন সীমা পাল ৷ তিনি বলেন, "আমরাও দেখতে পেয়েছি বাংলাদেশ থেকে চলছে মাইকিং প্রচার ।"
আরেক গ্রামবাসী হরি বৈরাগী বলেন, "আমরা চাষ করতে গেলে আমাদের দিকে বন্দুক তাক করছে ৷ ওপারে মাইকিং করছে ৷ বলছে সীমান্তে যাবে না ৷ গেলে অসুবিধা হবে ৷"
স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা মুখপাত্র অমিত প্রামাণিক বলেন, "যাঁদের এ দেশের নাগরিকত্ব নেই, তাঁদের ফিরে যেতেই হবে । ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হোল্ডিং সেন্টার করার। হোল্ডিং সেন্টারে যাওয়ার আগেই যাঁরা বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের আটকানোর জন্য অনেকরকম পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ সরকার । তবে তাঁদের ফেরত যেতেই হবে ।"
পাশাপাশি তিনি বলেন, "প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এই দুধেল গাইদের নিয়ে ভোটে লড়েছিলেন এবং জিতেছিলেন ৷ এখন তৃণমূলের জমানা শেষ ৷ ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি । সীমান্তে জামাতুল ও রোহিঙ্গারা ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই প্রবেশ করে থাকুক না কেন তাদের বাংলাদেশে ফেরত যেতেই হবে ।"
তাঁর কথায়, "পুশব্যাক করা হবেই কারণ ভারত ধর্মশালা নয়, যে যেখান থেকে আসবে আর ভারতের অর্থনীতিকে দুর্বল করবে ৷ আর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকে পঙ্গু করবে ৷ ভারতে এসে এখানকার যুবকদের চাকরিগুলোতে ভাগ বসাবে ৷ এটা আমরা কখনওই আর হতে দেব না । বলা যেতেই পারে, অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করলে তাকে বাংলাদেশে ফেরত যেতেই হবে ৷ বাংলাদেশের বিজিবি ও রোহিঙ্গারা যতই সীমান্তে পাহারার ব্যবস্থা করুক না কেন, ভারতের কোনও যায় আসে না ।"