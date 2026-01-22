ETV Bharat / state

যান্ত্রিক গোলযোগ, মুড়িগঙ্গায় ডুবল বাংলাদেশি জাহাজ

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, জাহাজটির ইঞ্জিনে আচমকা ত্রুটি দেখা দেয় । এর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি মুড়িগঙ্গা নদীর প্রবল স্রোতের মুখে পড়ে।

BANGLADESH SHIP SANK IN MURI GANGA
ডুবে গেল বাংলাদেশি পণ্যবাহী জাহাজ (ইটিভি ভারত)
কাকদ্বীপ, 22 জানুয়ারি: মুড়িগঙ্গা নদীতে বাংলাদেশি পণ্যবাহী জাহাজ ডুবে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায় । বুধবার বিকেলে কচুবেড়িয়া সংলগ্ন মুড়িগঙ্গা নদীর মাঝ বরাবর দুর্ঘটনাটি ঘটে । জাহাজটি কলকাতা বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাচ্ছিল ৷ এমনটাই প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে । যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই মাঝনদীতে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজটির নাম এমভি তামজীদ অ্যান্ড নাসির ৷

এই বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও তিনি বলেন, "বুধবার বিকেলে কলকাতা বন্দর থেকে একটি পণ্যবাহী জাহাজ বাংলাদেশের যাওয়ার সময় ঘোড়ামারা দ্বীপ ও কচুবেড়িয়া মধ্যবর্তী স্থানে হঠাৎই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ডুবে যায় । সাগর থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং ওই পণ্যবাহী জাহাজে থাকা 12 জনকে নিরাপদে উদ্ধার করে । সকলেই সুস্থ রয়েছে ।"

BANGLADESH SHIP SANK IN MURI GANGA
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাহাজটি মুড়িগঙ্গা নদীর প্রবল স্রোতের মুখে পড়ে (ইটিভি ভারত)

প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, জাহাজটির ইঞ্জিনে আচমকা ত্রুটি দেখা দেয় । এর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি নদীর প্রবল স্রোতের মুখে পড়ে । কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের নীচের অংশে ফাটল দেখা দেয় এবং তা দিয়ে জল ঢুকতে শুরু করে । পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে জাহাজে থাকা নাবিকরা দ্রুত সাহায্যের আবেদন জানান । খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাগর থানার পুলিশ । জাহাজে থাকা 12 জন বাংলাদেশি নাগরিককে উদ্ধার করা হয় । প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জাহাজে থাকা সমস্ত বাংলাদেশি নাবিক ও কর্মীদের নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । হতাহতের কোনও খবর নেই ।

উদ্ধার হওয়া নাবিকদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয় । এখন তাঁরা গঙ্গাসাগর থানার অন্তর্গত বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছেন ৷ তাঁদের শুকনো খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ বাংলাদেশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ খুব শীঘ্রই তাঁদের নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ৷ ডুবে যাওয়া জাহাজটিতে কী ধরনের পণ্য বহন করছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে । নদীতে কোনও ধরনের তেল বা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে পড়েছে কি না, সেদিকেও নজর রাখছে প্রশাসন ।

BANGLADESH SHIP SANK IN MURI GANGA
দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজটির নাম এমভি তামজীদ অ্যান্ড নাসির (ইটিভি ভারত)

পরিবেশ দফতরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং নদীর জল পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এই ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য মুড়িগঙ্গা নদীপথে নৌ-চলাচল ব্যাহত হয় । একাধিক লঞ্চ ও পণ্যবাহী নৌ-যানকে সতর্কতামূলকভাবে অন্য পথে সরিয়ে দেওয়া হয় । স্থানীয় মৎস্যজীবীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, কারণ নদীতে দূষণ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে ।

এদিকে, দুর্ঘটনাগ্রস্থ জাহাজটিকে বৃহস্পতিবার সকালেও উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নদীপথে চলাচলকারী জাহাজগুলির যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।

