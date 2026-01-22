যান্ত্রিক গোলযোগ, মুড়িগঙ্গায় ডুবল বাংলাদেশি জাহাজ

যান্ত্রিক গোলযোগ, মুড়িগঙ্গায় ডুবল বাংলাদেশি জাহাজ
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, জাহাজটির ইঞ্জিনে আচমকা ত্রুটি দেখা দেয় । এর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি মুড়িগঙ্গা নদীর প্রবল স্রোতের মুখে পড়ে।
Published : January 22, 2026 at 9:32 AM IST
কাকদ্বীপ, 22 জানুয়ারি: মুড়িগঙ্গা নদীতে বাংলাদেশি পণ্যবাহী জাহাজ ডুবে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায় । বুধবার বিকেলে কচুবেড়িয়া সংলগ্ন মুড়িগঙ্গা নদীর মাঝ বরাবর দুর্ঘটনাটি ঘটে । জাহাজটি কলকাতা বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাচ্ছিল ৷ এমনটাই প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে । যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই মাঝনদীতে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজটির নাম এমভি তামজীদ অ্যান্ড নাসির ৷
এই বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও তিনি বলেন, "বুধবার বিকেলে কলকাতা বন্দর থেকে একটি পণ্যবাহী জাহাজ বাংলাদেশের যাওয়ার সময় ঘোড়ামারা দ্বীপ ও কচুবেড়িয়া মধ্যবর্তী স্থানে হঠাৎই যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ডুবে যায় । সাগর থানার পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং ওই পণ্যবাহী জাহাজে থাকা 12 জনকে নিরাপদে উদ্ধার করে । সকলেই সুস্থ রয়েছে ।"
প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, জাহাজটির ইঞ্জিনে আচমকা ত্রুটি দেখা দেয় । এর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি নদীর প্রবল স্রোতের মুখে পড়ে । কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের নীচের অংশে ফাটল দেখা দেয় এবং তা দিয়ে জল ঢুকতে শুরু করে । পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে জাহাজে থাকা নাবিকরা দ্রুত সাহায্যের আবেদন জানান । খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সাগর থানার পুলিশ । জাহাজে থাকা 12 জন বাংলাদেশি নাগরিককে উদ্ধার করা হয় । প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জাহাজে থাকা সমস্ত বাংলাদেশি নাবিক ও কর্মীদের নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । হতাহতের কোনও খবর নেই ।
উদ্ধার হওয়া নাবিকদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয় । এখন তাঁরা গঙ্গাসাগর থানার অন্তর্গত বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছেন ৷ তাঁদের শুকনো খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ বাংলাদেশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ খুব শীঘ্রই তাঁদের নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ৷ ডুবে যাওয়া জাহাজটিতে কী ধরনের পণ্য বহন করছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে । নদীতে কোনও ধরনের তেল বা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে পড়েছে কি না, সেদিকেও নজর রাখছে প্রশাসন ।
পরিবেশ দফতরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং নদীর জল পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এই ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য মুড়িগঙ্গা নদীপথে নৌ-চলাচল ব্যাহত হয় । একাধিক লঞ্চ ও পণ্যবাহী নৌ-যানকে সতর্কতামূলকভাবে অন্য পথে সরিয়ে দেওয়া হয় । স্থানীয় মৎস্যজীবীরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, কারণ নদীতে দূষণ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে ।
এদিকে, দুর্ঘটনাগ্রস্থ জাহাজটিকে বৃহস্পতিবার সকালেও উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নদীপথে চলাচলকারী জাহাজগুলির যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।