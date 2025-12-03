'রায় না-দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাড়া যাবে না', সোনালি বিবিদের নির্দেশ আদালতের

'রায় না-দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাড়া যাবে না', সোনালি বিবিদের নির্দেশ আদালতের
কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, শুধু মানবিকতার কারণে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর পুত্রকে ভারতে আনা হবে ৷ তাও তাঁরা কবে ফিরবেন, তা অনিশ্চিত ৷
Published : December 3, 2025 at 6:28 PM IST
পাইকর (বীরভূম), 3 ডিসেম্বর: 'পুশব্যাক' হওয়া অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনের ভারতে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটল না ৷ বুধবার বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত জানিয়েছে, রায় ঘোষণা না-হওয়া পর্যন্ত সোনালি বিবিরা কেউ যেন ভারতে ফিরে না যান ৷ এদিকে শুধু মানবিক কারণে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনকে ভারতে ফিরিয়ে আনার কথা সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তাঁর সঙ্গে তাঁর নাবালক পুত্রকেও দেশে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷
এদিনও সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এদিনও জোর দিয়ে জানান, সোনালি বিবি-সহ বাকিরা সবাই বাংলাদেশি নাগরিক ৷ শুধু মানবিক কারণে ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর ছেলেকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি খাতুনের স্বামী, সুইটি বিবি-সহ বাকি চার জন কবে ভারতে ফিরবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না ৷
অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনকে ফেরানো নিয়ে ভারত সরকারের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি ৷ এই নির্দেশের পর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম এই নিয়ে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ তিনি পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ৷ সামিরুলের নির্দেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জে সোনালি খাতুন ও বাকিদের সঙ্গে সেখানে রয়েছেন মফিজুর ইসলাম ৷ তিনি বীরভূমের মুরারই পরিযায়ী শ্রমিক মঞ্চের সদস্য ৷
এদিন বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোনালি বিবিদের হাজিরার দিন ছিল ৷ বিচারক সোনালি বিবির শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে মফিজুল ইসলাম ভিডিয়ো বার্তায় ইটিভি ভারত-কে বলেন, "আজ চাঁপাইনবাবগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজিরার দিন ছিল ৷ সকলে উপস্থিত আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখেন বিচারক ৷ যিনি জিম্মা নিয়েছেন, তাঁর কাছে বিচারক জানতে চান সোনালি খাতুনের শারীরিক পরিস্থিতি কেমন ? তিনি কেন কোর্টে আসতে পারেননি ? তাঁকে জানানো হয়, অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনের শারীরিক অবস্থা ভালো নয় ৷ তাই তিনি বাড়িতেই আছেন ৷ বিচারক তখন খেয়াল রাখার নির্দেশ দেন ৷"
মফিজুল ইসলাম আরও বলেন, "বিচারক বলেছেন রায় না-হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেন দেশে চলে না যান ৷ বাংলাদেশের পুলিশ প্রতি 10 দিন অন্তর কোর্টে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে ৷ এই মামলার শুনানি আগামী 23 ডিসেম্বর ৷"
দিল্লিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি খাতুন ও সুইটি বিবির পরিবার ৷ অভিযোগ, শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে গত 17 জুন বাংলাদেশি সন্দেহে তাঁদের গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশ ৷ পরে দুই পরিবারের ধৃত 6 জনকে অসমে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করে দেওয়া হয়েছিল ৷ পুশব্যাকের পরে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ থানার পুলিশ তাঁদের অনুপ্রবেশকারী বলে গ্রেফতার করে ও মামলা রুজু হয় ৷
এরপর গত সাত মাস ধরে বাংলাদেশেই রয়েছেন তাঁরা ৷ সোনালি খাতুন ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বাও ৷ রাজ্য় সরকার তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য মামলা লড়ছে ৷ গত 26 সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্ট সোনালি-সুইটিদের বৈধ কাগজপত্র দেখে একমাসের মধ্যে ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দেয় ৷ কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের ফেরানোর কোনও উদ্যোগ নেয়নি ৷ উল্টে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশ অবমাননার অভিযোগে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার ৷
সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের করা মামলায় দেশের শীর্ষ আদালতও সোনালি বিবিদের দেশে ফেরানোর নির্দেশ দেয় ৷ এদিন, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আদালতে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র মানবিকতার কারণে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনকে দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে ৷ ইতিমধ্যে সোনালি খাতুন একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, তাঁর সন্তান যেন ভারতে জন্মায় ৷ কিন্তু, বাকিদের ফেরা এখনও অনিশ্চিত। 12 ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে ফের এই মামলার শুনানি ৷
এদিকে, সোনালি খাতুন ও সুইটি বিবিদের ফেরার আশায় বুক বেঁধেছে বীরভূম জেলার পাইকরে তাঁদের পরিবার ৷ কিন্তু, কে কবে ফিরবেন, তা নির্ভর করছে দুই দেশের আদালত ও সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপর ৷ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া এসআইআর চলছে ৷ এই এসআইআরের ফর্ম সোনালি খাতুন ও সুইটি বিবিদের বাড়িতে পৌঁছেছে ৷ এর আগে 2002 সালে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের পর প্রকাশিত তালিকায় নাম ছিল সোনালি খাতুন ও সুইটি বিবির পরিবারের সদস্যদের, আদালতে জানিয়েছে রাজ্য ৷