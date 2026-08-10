কাজে এল না BSF-এর চেষ্টা ! জলপাইগুড়ির কৃষককে না-ফিরিয়ে গ্রেফতার করল বাংলাদেশ

কাজে এল না BSF-এর চেষ্টা ! জলপাইগুড়ির কৃষককে না-ফিরিয়ে গ্রেফতার করল বাংলাদেশ
বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । আজ দীপঙ্করকে বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের আদালতে তোলা হবে ।
Published : August 10, 2026 at 4:30 PM IST
জলপাইগুড়ি, 10 অগস্ট: ভারতীয় কৃষককে ফেরাল না বাংলাদেশ । উলটে তাঁকে গ্রেফতার করা হল । অভিযোগ ছিল, ওপার বাংলার নাগরিককে ভারতীয়রা আটকে রেখেছে । তাই বাংলাদেশের নাগরিককে ছেড়ে দিলে তারাও ভারতীয় কৃষককে ছেড়ে দেবে । কিন্তু বিএসএফ শত চেষ্টা করেও আটক হওয়া জলপাইগুড়ির কৃষককে ফিরিয়ে আনতে পারল না ।
শিলিগুড়ির রাধাবাড়ি সেক্টরের 46 নং ব্যাটেলিয়ানের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চাউলহাটি বিওপি এলাকায় চা-বাগানে কাজ করতে গিয়েছিলেন দীপঙ্কর গোপ । চা-বাগানে স্প্রে করার সময় তাঁকে বাংলাদেশের লোকেরা তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ । শনিবারের পর রবিবার পেরিয়ে গেলেও ভারতের হাতে দীপঙ্করকে তুলে না-দিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । বিজিবি পঞ্চগড় সদর থানায় নিয়ে যায় দীপঙ্করকে । বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । আজ দীপঙ্করকে বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের আদালতে তোলা হবে । এদিকে, কীভাবে দীপঙ্করকে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশে ফেরানো যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া শুরু করা হয়েছে ।
গত শনিবার জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের চাউলহাটি এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে চা-বাগানে স্প্রে করতে গিয়েছিলেন চা-চাষি দীপঙ্কর গোপ । তখন তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকরা ধরে নিয়ে চলে যান বলে অভিযোগ । এরপর তাঁকে তুলে দেওয়া হয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর হাতে ৷ এই নিয়ে একাধিকবার BSF-এর পক্ষ থেকে বিজিবির সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হলেও বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি । দীপঙ্করকে ফেরাতে পারেনি বিএসএফ । এদিকে, এই ঘটনার পর থেকে কাঁটাতারের ওপারে কোনও ভারতীয় কৃষক চাষাবাদ করতে যাচ্ছেন না । তাঁরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ৷
জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন, "আমরা শনিবার থেকে বিএসএফের মাধ্যমে দীপঙ্করকে ফেরানোর চেষ্টা করে আসছি । বাংলাদেশ প্রতিহিংসার কাজ করল । তাদের দাবি ছিল, বাংলাদেশের এক নাগরিককে ভারতে ধরা হয়েছে, তাঁকে ফেরত না-দিলে তারা বাংলাদেশে আটকে রাখা ভারতীয় কৃষককে ফেরাবে না । বাংলাদেশের নাগরিককে ফিরিয়ে দিলে তারাও ভারতীয় নাগরিককে ফিরিয়ে দেবে । কিন্তু চাপে পড়ে বাংলাদেশ অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ এনে দীপঙ্করকে গ্রেফতার করেছে । আমরা দীপঙ্করকে ভারতে ফেরানোর জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করছি ।"
বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলা পুলিশ আধিকারিক আশিস সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের কারণেই ভারতের দীপঙ্কর গোপকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
এদিকে, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে ভারতীয় কৃষক দীপঙ্কর গোপকে বলতে শোনা গিয়েছে, বাংলাদেশের নাগরিককে ফিরিয়ে দিলেই তাঁকে বাংলাদেশ থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে । তাঁকে পণবন্দি করে রাখা হয়েছে ।