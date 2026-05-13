জামিন পেলেন না বাংলা পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায়, 16 মে পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ

জামিন পেলেন না বাংলা পক্ষের গর্গ চট্টোপাধ্যায়, 16 মে পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ
Published : May 13, 2026 at 5:46 PM IST
কলকাতা, 13 মে: জামিন পেলেন না বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়। গতকাল কলকাতা পুলিশ ময়দান সাইবার থানার একটি অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে। পরে লালবাজার অন্য অভিযোগে তাঁকে 'শ্যোন অ্যারেস্ট' করে।
জানা গিয়েছে, ময়দান থানার মামলায় গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে আগামী 16 মে পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে নগর দায়রা আদালত। এর পাশাপাশি, লালবাজার সাইবার সেল বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদককে যে গ্রেফতার করেছিল, সেই মামলাটির শুনানির দিন পরে বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন বিচারক। ফলে সব মিলিয়ে আপাতত 16 মে পর্যন্ত ছাড়া পাচ্ছেন না গর্গ চট্টোপাধ্যায়।
এদিন বেলা 2টো 30 মিনিট নাগাদ ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয় বাংলা পক্ষের প্রতিষ্টতা ও সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে আপত্তিকর মন্তব্য করায় তাঁকে গতকাল গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। আজ যখন তাঁকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়, সে সময় গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বাঙালির সত্য বলা অপরাধ হতে পারে না।" বিকেলে আদালত থেকে বেরনোর সময়েও তিনি একই ভাবে বলেন, "সত্য বলা অপরাধ হতে পারে না।" কড়া পুলিশি নিরাপত্তার বলয় থাকায় কার্যত সাংবাদিকদের কোনও কথারই উত্তর দিতে পারেননি গর্গ।
বিধানসভা ভোটের আগে বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদক উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। ইভিএম সংক্রান্ত গুজব ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় গর্গকে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ময়দান থানায় এই সংক্রান্ত একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। ময়দান থানা থেকে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগে যায় এই অভিযোগ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় গর্গকে।
বাংলা পক্ষের প্রতিষ্টতা ও সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতারের প্রসঙ্গে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ জানান, তাঁকে দু’বার তলব করা হয়েছিল। কিন্তু হাজিরা দেননি গর্গ। তার পরেই মঙ্গলবার গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়। কলকাতা পুলিশের দাবি, ভোট চলাকালীন গর্গের ইভিএম নিয়ে মন্তব্য করা আদর্শ আচরণবিধি এবং সাইবার আইন লঙ্ঘন করার শামিল।