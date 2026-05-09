6 দশক পর ফের মন্ত্রী পেল বনগাঁ ! উৎসবের আবহ মতুয়া-গড়ে, সহপাঠীর চোখে জল

6 দশক পর ফের মন্ত্রী পেল বনগাঁ ! উৎসবের আবহ মতুয়া-গড়ে, সহপাঠীর চোখে জল
টিভির পর্দায় শপথ নিতে থাকা অশোক কীর্তনীয়াকে দেখে সীমান্ত শহরের বহু মানুষের চোখে এ দিন ভেসে উঠছিল একটাই অনুভূতি, অবশেষে বনগাঁরও একজন মন্ত্রী হল ।
Published : May 9, 2026 at 6:27 PM IST
বনগাঁ, 9 মে: টেলিভিশনের পর্দায় তখন একের পর এক মন্ত্রীর নাম ঘোষণা হচ্ছে । কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ঘিরে উত্তেজনায় টানটান গোটা বাংলা । আর ঠিক সেই সময়েই ঘোষিত হল নাম, অশোক কীর্তনীয়া । বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক এবার রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী ।
নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বদলে গেল সীমান্ত শহরের আবহ । বনগাঁ শহরের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়ে গেল আবির খেলা । বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা রাস্তায় নেমে উল্লাসে মেতে উঠলেন । কোথাও বাজি, কোথাও মিষ্টি বিতরণ । তবে শুধু রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস নয়, এ দিনের আবেগ যেন আরও গভীর । কারণ, প্রায় ছয় দশকের ব্যবধানে ফের রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী পেল বনগাঁ ।
অশোক কীর্তনীয়ার শপথের মুহূর্ত টিভির সামনে বসে দেখছিলেন তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুরাও । কেউ হাততালি দিয়েছেন, কেউ চুপচাপ তাকিয়ে থেকেছেন পর্দার দিকে । আবার কেউ চোখের জল সামলাতে পারেননি ।
উত্তর 24 পরগনার মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন অশোক কীর্তনীয়া । পেশায় আমদানি-রফতানি ব্যবসায়ী । চলতি বিধানসভা নির্বাচনে তিনি 40 হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন । কিন্তু ভোটের আগে মতুয়া সমাজের একটা বড় অংশের মধ্যে ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল এসআইআরে বহু নাম বাদ পড়া নিয়ে । রাজনৈতিক মহলের অনেকেই মনে করেছিলেন, তার প্রভাব পড়তে পারে নির্বাচনে । কিন্তু ফল ঘোষণার দিন সেই সমস্ত জল্পনা কার্যত উড়িয়ে দিয়ে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হন অশোক ।
শনিবার তাঁর মন্ত্রী হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই সেই সমস্ত ক্ষোভ যেন উচ্ছ্বাসে মিলিয়ে গেল । বনগাঁর মতুয়া মহলে এ দিন ছিল উৎসবের আবহ ।
বনগাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসে এই দিনটি আলাদা গুরুত্ব রাখছে । কারণ, শেষবার এই শহর থেকে কোনও বিধায়ক রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী হয়েছিলেন স্বাধীনতার পরের দশকে । 1952 সালে দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বনগাঁ কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছিলেন ডাঃ জীবনরতন ধর । প্রথমে তিনি কারামন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন । পরে 1962 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেন । কিন্তু দু'বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয় । তারপর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ ছয় দশক । রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি মিলেছে বহুবার, কিন্তু বনগাঁ থেকে আর কেউ মন্ত্রিসভায় জায়গা পাননি ।
অবশেষে 2026 সালে বাংলায় প্রথমবার সরকার গড়ল বিজেপি । আর সেই সরকারের প্রথম সারির মন্ত্রীদের তালিকাতেই উঠে এল বনগাঁর নাম। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে শুধু রাজনৈতিক সাফল্য নয়, সীমান্ত শহরের টসম্মান ফিরে পাওয়া' হিসেবেও দেখছেন অনেকে ।
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বনগাঁর প্রতিনিধি রাজীব গোস্বামী বলেন, "বনগাঁ থেকে নির্বাচিত হয়ে অশোকবাবু রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন । আজ আমাদের খুব গর্বের দিন । আশা করছি, তিনি গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বনগাঁর মানুষের প্রত্যাশাও পূরণ করবেন ।"
বিজেপি নেতা মোহন দের কথায়, "বিধায়ক হিসেবে অশোকবাবুর কাছে আমাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া ছিল । এখন তিনি পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন । ফলে প্রত্যাশাও অনেক বেড়ে গেল । আমরা চাই দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন । মানুষ যে পরিবর্তনের জন্য ভোট দিয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হোক ।"
মতুয়া সমাজের মধ্যেও উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো । বিজেপি নেতা বাপ্পাদিত্য পাল বলেন, "ওপার বাংলা থেকে বহু অত্যাচার সহ্য করে উদ্বাস্তু মতুয়ারা এপারে এসেছেন । তাঁদের অনেক আশা-প্রত্যাশা রয়েছে । আমাদের শহর থেকে একজন মন্ত্রী হয়েছেন, তাই আজ মতুয়া ভক্তদের মধ্যে আলাদা আনন্দ রয়েছে ।"
তবে রাজনৈতিক সাফল্যের বাইরেও অশোক কীর্তনীয়ার উত্থানের গল্পে রয়েছে ব্যক্তিগত সংগ্রামের দীর্ঘ অধ্যায় । অভাবের সংসার থেকে উঠে আসা অশোককে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁর বন্ধুরা । তাই মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার মুহূর্তে আবেগ সামলাতে পারেননি অনেকে । বাল্যবন্ধু শুভাশিস বিশ্বাস বলেন, "আজ যখন শুনলাম আমার বন্ধু অশোক রাজ্যের মন্ত্রী হচ্ছে, সত্যিই চোখে জল চলে এসেছে । ছোটবেলার অনেক কথা মনে পড়ছে ।"
ছোটবেলার আর এক বন্ধু শৈলেন বিশ্বাসের গলাতেও তখন আবেগ স্পষ্ট । তিনি বলেন, "নিদারুণ অভাবের সঙ্গে লড়াই করে অশোক আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে । ছোট থেকেই আমরা একসঙ্গে ক্লাব করেছি, সমাজসেবামূলক কাজ করেছি । আজ ও রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিল, এর থেকে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে !"
সীমান্ত শহরের রাজনীতিতে অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছে বনগাঁ। উদ্বাস্তু রাজনীতি, মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক, নাগরিকত্বের প্রশ্ন, বারবার জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে এই শহর । সেই বনগাঁ আজ আবার নতুন করে রাজনৈতিক মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল । টিভির পর্দায় শপথ নিতে থাকা অশোক কীর্তনীয়াকে দেখে সীমান্ত শহরের বহু মানুষের চোখে এ দিন ভেসে উঠছিল একটাই অনুভূতি, "অবশেষে বনগাঁরও একজন মন্ত্রী হল ।"