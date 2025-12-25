মত্ত হাতির সামনে থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন ফাদার, ইতিহাসের সাক্ষী ব্যান্ডেল চার্চ
বড়দিনে আলোয় রাঙা ঐতিহাসিক চার্চগুলি ৷ মাঝরাতে বিশেষ প্রার্থনা হল ব্যান্ডেল, চন্দননগর ও শ্রীরামপুরের চার্চে ৷ ব্যান্ডেল চার্চের ঐতিহাসিক কথা তুলে ধরলেন বর্তমান ফাদার ৷
December 25, 2025
হুগলি, 25 ডিসেম্বর: আজ বড়দিন ৷ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের সবচেয়ে বড় উৎসব আজকের দিনটা ৷ বিশ্বজুড়ে শহরগুলি সেজে উঠেছে। তবে এই উৎসবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সামিল হোন। যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে ব্যান্ডেল চার্চ, চন্দননগর চার্চ ও শ্রীরামপুরের চার্চে হয় বিশেষ প্রার্থনা ৷ ক্রিসমাসের দিন অর্থাৎ 25 ডিসেম্বর রাত 12টা বাজতেই খ্রিস্টান ধর্মপ্রাণ মানুষজন বিভিন্ন চার্চে প্রার্থনা করতে আসেন।
বুধবার (24 ডিসেম্বর রাত) বারোটার আগে থেকেই যিশু বন্দনায় মেতে ওঠে সকলেই। ক্রিসমাস ইভে চার্চগুলিকে বিভিন্ন আলোয় সাজিয়ে তোলা হয় । হুগলিতে এদিন চার্চের ফাদাররা প্রভু যিশুর প্রার্থনা করেন। চার্চের বাইরে তৈরি করা হয় গোশালা। আজ সকাল থেকেই বহু মানুষের সমাগম হচ্ছে ব্যান্ডেল, চন্দননগর ও শ্রীরামপুরে। বড়দিন উপলক্ষে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ। রেল স্টেশন, জিটি রোড ও দিল্লি রোডেও বিশেষ নজরদারি করা হচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং ও টহলদারি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, "সিসিটিভি ক্যামেরা থেকে বিশেষ নজরদারি চলবে রাস্তায়। মানুষের কোনওরকম সমস্যা যাতে না-হয় তাই বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে ৷ চন্দননগর স্ট্যান্ড ও শ্রীরামপুরের মানুষ যাতে কোনও সমস্যায় না-পড়েন তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"
ঐতিহাসিক ব্যান্ডেল চার্চ
হুগলি নদীর তীরে প্রাচীনতম ব্যান্ডেল চার্চ, যা ব্যাসিলিকার স্বীকৃতি পাওয়া ৷ এই চার্চের বহু ইতিহাস ৷ গির্জার পোষাকি নাম দ্য ব্যাসিলিকা অফ দ্য হোলি-রোসারি । পোর্তুগিজরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করতে আসে এবং বসতি গড়ে তোলেন ব্যান্ডেলে। চার্চের ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, গোয়া থেকে অগস্টিন ফাদারদের নিয়ে এসে 1599 সালে ব্যান্ডেলে ছোট গির্জা তৈরি হয়। 1632 সালে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের সৈন্যদের সঙ্গে পোর্তুগিজদের যুদ্ধ হয়। যার জেরে ব্যান্ডেল গির্জা ধ্বংস করেন মুঘল সৈন্যরা।
চার্চের ইতিহাস
মুঘল সৈন্যরা ফাদার ও পোর্তুগিজদের বন্দি করে শাহজাহানের দরবারে নিয়ে যায় ৷ তারপর মত্ত হাতির সামনে তাঁদের ফেলে দেওয়া হয় ৷ কিন্তু, মত্ত হাতি ফাদারকে প্রণাম করে শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে নেয় ৷ তখনই মুঘল সম্রাট শাহজাহান বিশ্বাস করেন ফাদারের উপর ঈশ্বরের কৃপা রয়েছে ৷ পরবর্তীতে শাহজাহানই গির্জা তৈরির জন্য ফাদারকে জমি ও অর্থ দান করেন। সেইখানে তৈরি হয় গির্জা যা বর্তমানে ব্যান্ডেল চার্চ নামে পরিচিত ৷
বড়দিন ও বর্ষবরণে বন্ধ ব্যান্ডেল চার্চ
ক্রিসমাস উপলক্ষে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ব্যান্ডেল চার্চ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতরের সহায়তায় চার্চটিকে আলো দিয়ে সাজানোর পাশাপাশি গির্জার সামনে গোশালা তৈরি থেকে যিশুর জন্ম বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বড়দিন ও বর্ষবরণের উৎসবে অত্যধিক ভিড়ের কারণে 25 ডিসেম্বর ও 1 জানুয়ারি দু'দিন ব্যান্ডেল চার্চ বন্ধ থাকে দর্শনার্থীদের জন্য।
ব্যান্ডেল চার্চের ফাদারের বক্তব্য
ব্যান্ডেল চার্চের ফাদার জন পি চালিল বলেন, "অন্যান্য বছরের মতো মানুষের মঙ্গল কামনায় এবারও আমরা প্রার্থনা করেছি। চার্চের বাইরে গোশালা করা হয়েছে ৷ আজ ও 1 জানুয়ারি এই চার্চ পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। বাকি দিনগুলি সকাল 8টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে।"
চন্দননগর চার্চ
চন্দননগর ফরাসি উপনিবেশ থাকাকালীন সেক্রেড হার্ট চার্চটি তৈরি হয়েছিল ৷ বড়দিনে এই চার্চ ও চন্দননগর স্ট্যান্ডে বহু পর্যটক আসেন। 1691 সালে ইট দিয়ে নির্মিত হয় গম্বুজ কাঠামোযুক্ত দ্বিতল গির্জাটি। গির্জার শীর্ষে একটি ক্রস রয়েছে। সামনের দিকে মূল প্রবেশদ্বার এবং 7টি খিলানযুক্ত জানালা রয়েছে। যার নীচের অংশটিতে স্তম্ভ রয়েছে। বেলজিয়াম কাচ দিয়ে সাজানো প্রার্থনা হলের উপরের অংশে দৃশ্যমান যিশুখ্রিস্ট ৷ পাশাপাশি, যিশুর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে চার্চের ভিতরের দেওয়ালে চিত্রিত করা হয়েছে।
শ্রীরামপুর চার্চ
উপনিবেশ করতে আসা 1806 সালে ডেনিস আমলে দিনেমাররা তৈরি করেছিল শ্রীরামপুর চার্চ। এটি সেন্ট ওলাভস চার্চ নামে খ্যাত ৷ বড় বড় স্তম্ভ দিয়ে নির্মিত এই চার্চের চূড়া সরু ৷ মাঝে রয়েছে ঘড়ি। হেরিটেজেরও তকমা পেয়েছে এই চার্চ। প্রার্থনার পাশাপাশি বহু মানুষ আসেন এই চার্চে ৷