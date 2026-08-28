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শিলিগুড়ির গাড়িতে দার্জিলিং দর্শনে নিষেধাজ্ঞা ! কবে থেকে ?

পাহাড়-সমতলের টানাপোড়েনে উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে আশঙ্কার মেঘ ৷ আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে শিলিগুড়ির গাড়িতে দার্জিলিং দর্শনে নিষেধাজ্ঞা ৷ তীব্র ক্ষোভ সমতলে ৷

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শিলিগুড়ির গাড়িতে দার্জিলিং দর্শনে নিষেধাজ্ঞা ! (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 7:28 PM IST

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দার্জিলিং, 28 অগস্ট: দীর্ঘদিন ধরে পাহাড় এবং সমতলের পর্যটন ব্যবস্থা পরস্পরের ওপর নির্ভর করেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছে। চালক ও গাড়ি মালিকদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক এবং সহযোগিতাই ছিল উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পের আসল ভিত্তি। কিন্তু সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের গাড়ি চালক সংগঠন 'সংযুক্ত চালক মঞ্চ'-এর একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে পাহাড় ও সমতলের সেই দীর্ঘদিনের সম্প্রীতিতে ফাটল ধরার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

​সংগঠনটির তরফে শুক্রবার একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী 1 সেপ্টেম্বর 2026 থেকে শিলিগুড়ি বা সমতলের কোনও গাড়ি দার্জিলিংয়ে লোকাল সাইটসিয়িং এবং টাইগার হিল ভ্রমণ পরিষেবা প্রদান করতে পারবে না। সংগঠনের সভাপতি পাসং শেরপা, সহসভাপতি বিধান তামাং, সাধারণ সম্পাদক প্রসন্ন প্রধান এবং যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বাস বোমজনসহ অন্যান্য কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

TOURIST SPOT VISIT DARJEELING
পাহাড়ের দৃশ্য (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ করা হয়েছে, পাহাড়ের স্থানীয় চালকদের রুজি-রোটি ও অধিকার রক্ষার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷ 1 তারিখ থেকে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন সাইটসিয়িং পয়েন্টগুলিতে পর্যবেক্ষণ চালাবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে। ​এই নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সমতলের পর্যটন ও পরিবহণমহলে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে ।

শিলিগুড়ি, এনজেপি এবং আশপাশের সমতল অঞ্চলের অরায় 2 হাজার গাড়ি চালক ও মালিক প্রতিদিন পর্যটকদের নিয়ে পাহাড়ে যান। দার্জিলিংয়ের লোকাল সাইটসিয়িং এবং টাইগার হিল ঘোরানো তাঁদের উপার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস। হঠাৎ এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় সমতলের চালকদের রুজি-রোজগারে বড় রকমের আঘাত আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

TOURIST SPOT VISIT DARJEELING
পাহাড়ের দৃশ্য (ইটিভি ভারত)

​এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমতলের একাংশের গাড়ি মালিক ও চালকদের সংগঠনগুলি ইতিমধ্যেই সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছে। তাঁদের স্পষ্ট বার্তা হল, পাহাড়ের গাড়ি যদি সমতলের গাড়িকে দার্জিলিংয়ে সাইটসিয়িং করতে বাধা দেয়, তবে শিলিগুড়ি জংশন, এনজেপি বা বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে পাহাড়ের গাড়িগুলির পর্যটক তোলার ক্ষেত্রেও পাল্টা বিধিনিষেধ আরোপের কথা বিবেচনা করা হতে পারে। ​পাহাড়-সমতলের এই সম্ভাব্য সংঘাতের সরাসরি প্রভাব পড়তে চলেছে উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসা সাধারণ পর্যটকদের উপর।

একটি মাত্র গাড়িতে সম্পূর্ণ ভ্রমণ সারার যে সুবিধা পর্যটকরা এতদিন পেয়ে আসছিলেন, তা চরমভাবে ব্যাহত হবে। পর্যটকদের মাঝপথে গাড়ি বদলানো ও অতিরিক্ত অর্থ খরচের মুখোমুখি হতে হবে, যা সার্বিকভাবে পুরো অঞ্চলের পর্যটন ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

TOURIST SPOT VISIT DARJEELING
পাহাড় ও সমতলের সেই দীর্ঘদিনের সম্প্রীতিতে ফাটল ধরার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে (ইটিভি ভারত)
​তবে পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিস্থিতিকে কোনওভাবেই পাহাড় বনাম সমতলের সংঘাতের রূপ নিতে দেওয়া উচিত নয়। উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্প পাহাড় ও সমতলের যৌথ সহযোগিতার উপর ভিত্তি করেই টিকে রয়েছে।

কারও রুজি-রোজগার বন্ধ না-করে সমস্যা সমাধানের জন্য উভয় পক্ষের গাড়ি মালিক, চালক সংগঠন, ট্রাভেল এজেন্ট এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের অবিলম্বে আলোচনার মাধ্যমে একটি সুস্থ ও ন্যায্য নির্দেশিকা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। সমান সুযোগ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমেই কেবল উত্তরবঙ্গের এই ঐতিহ্যবাহী পর্যটনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

TOURIST SPOT VISIT DARJEELING
পাহাড়ের দৃশ্য (ইটিভি ভারত)

এবিষয়ে সংযুক্ত গাড়ি চালক সংগঠনের সভাপতি পাসং শেরপা বলেন, "পাহাড়ের স্থানীয় গাড়ি চালকদের রুজি-রোটি ও অধিকার রক্ষার স্বার্থেই আমাদের এই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। সমতলের গাড়িগুলি পর্যটকদের নিয়ে এসে নিজেরাই পুরো সাইটসিয়িং করিয়ে চলে যায়, ফলে পাহাড়ের স্থানীয় চালকরা কাজ হারাচ্ছেন। আমরা চাই সমতলের গাড়িগুলি শুধুমাত্র পর্যটকদের পাহাড়ে পৌঁছে দিক এবং নিয়ে যাক, কিন্তু স্থানীয় দর্শনীয় স্থান ঘোরানোর দায়িত্ব পাহাড়ের চালকদের উপরই থাকুক।"

তিনি আরও জানান, সেপ্টেম্বর থেকে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন সাইটসিয়িং পয়েন্টগুলিতে পর্যবেক্ষণ চালাবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে। ​এই নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সমতলের পর্যটন ও পরিবহণমহলে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। শিলিগুড়ি, এনজেপি এবং আশপাশের সমতল অঞ্চলের প্রায় 2 হাজার গাড়ি চালক ও মালিক প্রতিদিন পর্যটকদের নিয়ে পাহাড়ে যান। দার্জিলিংয়ের লোকাল সাইটসিয়িং এবং টাইগার হিল ঘোরানো তাঁদের উপার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস। হঠাৎ এই নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় সমতলের চালকদের রুজি-রোজগারে বড় রকমের আঘাত আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

TOURIST SPOT VISIT DARJEELING
পাহাড়ের দৃশ্য (ইটিভি ভারত)

তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়ি বৃহত্তর চালক ও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নৃপেন রায় পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "এই ধরনের একতরফা সিদ্ধান্ত আমরা কোনওভাবেই মেনে নেব না। দীর্ঘদিন ধরে সমতল ও পাহাড়ের চালকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। হঠাৎ করে শিলিগুড়ির গাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হলে সমতলের চালকদের পেটে লাথি মারা হবে। পাহাড়ের সংগঠন যদি এই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে না-আসে, তবে আমরাও এনজেপি, বাগডোগরা বিমানবন্দর কিংবা শিলিগুড়ি জংশন থেকে পাহাড়ের গাড়িগুলির পর্যটক তোলার ক্ষেত্রে পাল্টা বিধিনিষেধ জারি করতে বাধ্য হব।"

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