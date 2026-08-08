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জাতীয় সড়ক-সহ ব্যস্ত রাস্তায় ই-রিকশো-টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, ধরা পড়লে কড়া পদক্ষেপ

এই নির্দেশিকা বলবৎ করতে বলা হয়েছে কলকাতা, বিধাননগর, চন্দননগর, আসানসোল ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার এবং রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের।

Ban on Totos And Electric Rickshaws
জাতীয় সড়ক-সহ ব্যস্ত রাস্তায় ই-রিকশো-টোটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 10:40 PM IST

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কলকাতা, 8 অগস্ট: জাতীয় সড়ক রাজ্য সড়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ই-রিকশা ও টোটো চলাচল করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করল রাজ্যের পরিবহন দফতর। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে পুলিশকে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। এই মর্মে গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 7 অগস্ট রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল ও ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (DG and IGP)কে চিঠি দিয়েছেন পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিব ডক্টর রবি ইন্দর সিংহ। ডিজি ছাড়াও চিঠির কপি পাঠিয়ে নির্দেশিকা বলবৎ করতে বলা হয়েছে কলকাতা, বিধাননগর, চন্দননগর, আসানসোল ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার এবং রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের।

চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের (MoRTH) 2014 সালের একটি নির্দেশিকা অনুযায়ী ই-রিকশা মূলত স্থানীয় এলাকায় স্বল্প দূরত্বে বা ‘লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটি’ দেওয়ার জন্য চালু করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের 2016 সালের 28 জুলাইয়ের একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানীয় রাস্তা ছাড়া জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ও অন্যান্য বড় রাস্তায় কর্তৃপক্ষের বিশেষ লিখিত অনুমতি ছাড়া টোটো চলাচল নিষিদ্ধ করা রয়েছে।

তা সত্ত্বেও নানান সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে যে, এই নির্দেশ অমান্য করে জাতীয় ও রাজ্য সড়ক-সহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো চলাচল করছে। এর ফলে যানজটের পাশাপাশি পথ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। এই নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছে পরিবহণ দফতর।

ওই চিঠিতে 2023 সালের 9 অক্টোবর এবং 5 সেপ্টেম্বর জারি করা দু’টি নির্দেশের পাশাপাশি 2015 সালের 28 এপ্রিলের নির্দেশিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ওই সমস্ত নির্দেশিকা মেনে টোটোর বেআইনি চলাচল বন্ধ অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

পরিবহণ দফতরের তরফে ডিজিকে অনুরোধ করা হয়েছে যে পুলিশ আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো চলাচল বন্ধ করা হোক। নিয়ম ভাঙলে মোটর ভেহিকলস আইন, 1988 এবং সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটোর বিরুদ্ধে পুলিশের নজরদারি ও অভিযান আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

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TOTO
ELECTRIC RICKSHAW
BAN ON TOTOS AND ELECTRIC RICKSHAWS

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