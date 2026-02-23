ETV Bharat / state

শিলিগুড়ির হোটেলগুলিতে বাংলাদেশিদের জন্য উঠল নিষেধাজ্ঞা

সোমবার এই ঘোষণা করেছে শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন৷ প্রায় এক বছর পর আবার শিলিগুড়ির হোটেল বুক করতে পারবেন বাংলাদেশী পর্যটকরা৷

Ban on Bangladesh Citizens
শিলিগুড়ির হোটেলগুলিতে বাংলাদেশিদের জন্য উঠল নিষেধাজ্ঞা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 23, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
শিলিগুড়ি, 23 ফেব্রুয়ারি: শেখ হাসিনার সরকার পতনের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ক্রমশ ভারত বিরোধিতা বেড়েছে৷ সেই কারণে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েও বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য হোটেলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়িতে৷ প্রায় 13 মাস সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা জানালো হোটেল মালিকদের সংঘঠন৷

সোমবার এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন৷ সেখানে সংগঠনের সদস্যরা জানান, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার তৈরি হওয়ার পর পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে৷ বাংলাদেশের তরফেও ভারতের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখা যাচ্ছে৷ সেই কারণেই বাংলাদেশের নাগরিকদের শিলিগুড়ির হোটেলে স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে৷

শিলিগুড়ির হোটেলগুলিতে বাংলাদেশিদের জন্য উঠল নিষেধাজ্ঞা (ইটিভি ভারত)

হোটেল মালিকদের সংগঠনের তরফে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসকের কাছে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে৷ সেই চিঠিতে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য হোটেলের দরজা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা তারা জানিয়েছে৷ তবে সাংবাদিক বৈঠকে হোটেল মালিক সংগঠনদের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে ফের ভারত বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেলে আবার নিষেধাজ্ঞার পথে হাঁটবে তারা৷

প্রসঙ্গত, শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। একের পর এক জুলাই আন্দোলনের নেতাদের ভারত বিরোধী মন্তব্য, সেভেন সিস্টার্স দখল করার মতো হুমকি ও বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় ভিসা সেন্টারগুলোতে ক্রমাগত আক্রমণ করা হচ্ছিল। এরপরই ভারত সরকার বাংলাদেশে থাকা সমস্ত ভারতীয় ভিসা সেন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

Ban on Bangladesh Citizens
সাংবাদিক বৈঠকে গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, ভারত বিদ্বেষমূলক আচরণ বাড়তে থাকায় তার আঁচ পড়ে এপার বাংলাতেও। 9 ডিসেম্বর 2024 থেকে শিলিগুড়িতে বাংলাদেশী পর্যটকদের জন্য সমস্ত হোটেলে রুম ও পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করে দেয় হোটেল ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এক মাস পরেই মানবিকতার খাতিরে মেডিক্যাল ভিসা বা স্টুডেন্ট ভিসায় আসা বাংলাদেশী পর্যটকদের জন্য অবশ্য ছাড় দেওয়া হয়।

কিন্তু পরবর্তীতে ফের বাংলাদেশে অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে ফের সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশীদের জন্য পরিষেবা বন্ধ করে দেয় হোটেল মালিকরা। এরপর গত সপ্তাহে বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর কিছুটা শান্তি ফেরায় আবার বাংলাদেশীদের জন্য পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানায় হোটেল মালিকরা।

Ban on Bangladesh Citizens
দার্জিলিংয়ের জেলাশাসককে পাঠানো হোটেল মালিক সংগঠনের চিঠি (নিজস্ব ছবি)

এদিন গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, "বাংলাদেশ অশান্ত হওয়ার পর ভারতের বিরুদ্ধে যেভাবে বিদ্বেষ ছড়িয়েছিল, সেই কারণে আমরা এর আগে আলোচনা করে ও ভোটাভুটির মাধ্যমে বাংলাদেশী পর্যটকদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলাম। তবে 17 ফেব্রুয়ারি ফের নতুন সরকার আশায় ধীরে ধীরে ভারতের সঙ্গে ফের একবার সুসম্পর্ক স্থাপনের আশা মিলছে। সেই কারণে আমরা সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করে এবং একই প্রক্রিয়ায় ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে বাংলাদেশী পর্যটকদের জন্য আমরা সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছি। আমরা আবার বুকিং নেব ও পরিষেবা দেব। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে।"

হোটেল মালিক সংগঠনের সম্পাদক সন্দীপকুমার দাঁ বলেন, "ভোটাভুটির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 75 শতাংশ সদস্যরা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু আগামীতে আবার যদি ভারত বিদ্বেষ আমরা দেখতে পাই, তবে আবার সেই নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আমাদের এই ক’মাসে প্রায় দু'কোটির বেশি ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সবার আগে দেশ। সেকারণে আমরা এই ক্ষতি মানিয়ে নিচ্ছি।"

Ban on Bangladesh Citizens
সাংবাদিক বৈঠকে গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (নিজস্ব ছবি)

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ থেকে প্রতিমাসে প্রায় 35 থেকে 40 হাজার পর্যটকরা ভারতে এসে থাকে। মূলত চিকিৎসা ও উচ্চশিক্ষার জন্য সংখ্যাটা বেশি। তবে অন্তর্বতী সরকারের সময় তা কমে প্রতি মাসে 50 থেকে 60 জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিলিগুড়িতে প্রায় 270টি হোটেল রয়েছে। হোটেলিয়ার্স অ্য়াসোসিয়েশনের অধীনে প্রায় 180টির বেশি হোটেল মালিকরা রয়েছে।

