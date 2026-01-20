মালদায় প্রথম সিএএ শংসাপত্র পেলেন সত্যরঞ্জন, স্বস্তির নিঃশ্বাস উদ্বাস্তুদের

মালদায় প্রথম সিএএ শংসাপত্র পেলেন সত্যরঞ্জন, স্বস্তির নিঃশ্বাস উদ্বাস্তুদের
তৃণমূল নেতার দাবি, বিজেপি চাপে পড়ে এসব করছে ৷ ভোট এলেই ওরা এসব বলে ৷ আগে তারা সব মানুষকে শংসাপত্র দিক ৷
Published : January 20, 2026 at 4:59 PM IST
মালদা, 20 জানুয়ারি: ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী বামনগোলা ব্লকের সত্যরঞ্জন বাড়ুই মালদা জেলায় প্রথম সিএএ-এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়েছেন ৷ গত 8 জানুয়ারি সেই শংসাপত্র তাঁর হাতে এসে পৌঁছেছে ৷ এই ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ওই গ্রাম তথা জেলার বিভিন্ন জায়গায় বসবাসকারী উদ্বাস্তুরা ৷
সামনে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে রাজনৈতিক দলগুলির অস্ত্র হয়ে উঠেছে এসআইআর ৷ প্রথম থেকেই এসআইআর-এর পদ্ধতি নিয়ে সরব তৃণমূল ৷ সরব কংগ্রেস ও বামফ্রন্টও ৷ এদিকে, শাসকদলের বিরুদ্ধে এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানোর অভিযোগ এনেছে বিজেপি ৷ গেরুয়া শিবির প্রথম থেকেই দাবি করেছে, এসআইআর নিয়ে মানুষের চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ ধর্মীয় কারণে যে সংখ্যাগুরু মানুষজন ভিনদেশ থেকে এদেশে আশ্রয় নিয়েছেন, সিএএ-এর মাধ্যমে তাঁদের সবাইকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ৷ এই সিএএ নিয়েও বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল ৷ সরব হয়েছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ সেই আবহেই চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকা ভুলকিমারি গ্রামের সত্যরঞ্জন সিএএ-র মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলেন ৷
সত্যরঞ্জনবাবু জানাচ্ছেন, "ওপার বাংলায় আমার জন্মভিটে ছিল গোপালগঞ্জ সাবডিভিশনের নারকেলবাড়ি গ্রামে ৷ সেখানে আমাদের উপর অত্যাচার চলছিল ৷ শেষ পর্যন্ত 1988 সালে আমরা ভারতে চলে আসি ৷ এতদিন আমাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব ছিল না ৷ নাগরিকত্ববিহীন হয়েই এখানে ছিলাম ৷ প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায় ভরসা রেখে গত 5 অগস্ট আমি সিএএ ফর্ম ফিল-আপ করে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার আবেদন করি ৷ 25 সেপ্টেম্বর আমার শুনানি হয় ৷ গত 8 জানুয়ারি আমার হাতে ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র এসে পৌঁছেছে ৷ আমাদের গ্রামে আরও অনেক উদ্বাস্তু রয়েছেন ৷ তাঁদের অনেকে ইতিমধ্যে সিএএ ফর্ম ফিল-আপ করেছেন ৷ অনেকে আবার আমাকে দেখে সেই ফর্ম ফিল-আপ করতে শুরু করেছেন ৷ আমি একটাই কথা বলব, কেউ যেন কোনও প্ররোচনায় পা না-দেন ৷ প্রত্যেকেই সিএএ-এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন ৷"
ভুলকিমারি গ্রামের বাসিন্দা মিঠুন বাগচির বক্তব্য, "আমাদের গ্রামের সত্যরঞ্জন বাড়ুই সিএএ-এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়েছেন ৷ সেকথা শুনে আমরা তাঁর শংসাপত্র দেখতে এসেছিলাম ৷ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন, তাঁরা যা গ্যারান্টি দেন তা বাস্তবায়িত করে দেখান ৷ আজ আমরা তার প্রমাণ পেলাম ৷ এই এলাকায় বাংলাদেশ থেকে আসা অনেক শরণার্থী বসবাস করেন ৷ তাঁরাও খুব খুশি ৷ সিএএ আর এসআইআর চালু হওয়ার আগে থেকেই এখানে তৃণমূলের লোকজন আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল ৷ বলছিল, যারা সিএএ ফর্ম ফিল-আপ করবে, তাদের ভোটার আর আধার কার্ড বাতিল হয়ে যাবে ৷ তাঁদের কথা শুনে অনেকে সিএএ ফর্ম ফিল-আপ করতেও ভয় পাচ্ছিল ৷ সত্যরঞ্জনবাবু ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ায় আর সেসব ভয় নেই ৷ সবাইকে বলব, তৃণমূলের লোকজনের কথায় ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ যাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে চান, সবাই সিএএ-এর মাধ্যমে আবেদন করুন ৷"
সত্যরঞ্জন বাড়ুইয়ের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার কথা শুনে তাঁর বাড়িতে যান হবিবপুরের বিজেপি বিধায়ক জয়েল মুর্মু ৷ তিনি সত্যরঞ্জনবাবুর গলায় ফুলের মালাও পরিয়ে দেন ৷ বলেন, "আমি শুনতে পাই, আমার সংসদীয় কেন্দ্র এলাকার একজন সিএএ-এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ তিনি তাঁর শংসাপত্র পেয়েছেন ৷ সেকথা শুনেই আমি সত্যরঞ্জনবাবুর বাড়িতে চলে আসি ৷ তৃণমূল এই মানুষদের ভয় দেখাত, সিএএ আবেদন করলে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত যেতে হবে ৷ সেই ভয় থেকে মানুষ বেরিয়ে এসেছেন ৷ যাঁরা এই আবেদন করেছেন, তাঁরা সবাই ভারতীয় নাগরিকত্বের শংসাপত্র পাবেন ৷ যে ছ’টি ধর্মের মানুষ বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা সবাই সিএএ-এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন ৷ আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার গ্যারান্টার ৷ বিধায়ক হিসাবে আমি সবাইকে বার্তা দিতে চাই, পাকুয়াহাটে বিজেপির তরফে সিএএ সহায়তা শিবির করা হয়েছে ৷ সবাই যেন ওই শিবিরে গিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন করেন ৷"
এনিয়ে তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, "আমরা আগেও বলেছি, এসআইআর-এর বিরুদ্ধে আমরা নই ৷ তৃণমূল কোনওদিনই এসআইআর-এর বিরুদ্ধে ছিল না ৷ কিন্তু দু’বছরের কাজ দু’মাসে করা যায় না ৷ আমরা এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ছিলাম ৷ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শুধু নির্বাচন কমিশন না, বিজেপি নেতাদের গালেও থাপ্পড় পড়েছে ৷ তথ্যগত অসঙ্গতি এবং আগের রেকর্ডের সঙ্গে ভুল থাকা ভোটারদের তালিকা প্রকাশ করার কথাও জানিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড সেখানে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য ৷ শুনানির সময় বাড়ানোরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু বিজেপি নেতারা এসআইআর নিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন ৷ মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "আতঙ্কে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে ৷ বামনগোলায় একজন সিএএ শংসাপত্র পেয়েছে ৷ বিজেপি চাপে পড়ে এসব করছে ৷ আরও করুক ৷ লাখ লাখ মানুষ সিএএ আবেদন করেছে ৷ তারা এখনও শংসাপত্র পায়নি ৷ ভোট এলেই বিজেপি এসব বলে ৷ আগে তারা সব মানুষকে শংসাপত্র দিক ৷ বিজেপি যতই ইডি, সিবিআই, নির্বাচন কমিশন নিয়ে কাজ করুক, মানুষ তাদের সঙ্গে নেই ৷ মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ৷"