AI Education নিয়ে সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে প্রতিনিধিত্ব, সুকান্তর সাফল্যে গর্বিত বালুরঘাটবাসী

AI Education নিয়ে সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে প্রতিনিধিত্ব, সুকান্তর সাফল্যে গর্বিত বালুরঘাটবাসী
শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে এই সম্মেলন 38টি দেশ অংশগ্রহণ করবে । সেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন সুকান্ত মজুমদার ৷
Published : November 25, 2025 at 9:30 PM IST
বালুরঘাট, 25 নভেম্বর: আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ বালুরঘাটের সাংসদের এহেন সাফল্যে গর্ববোধ করছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসী ৷ তাঁকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সুকান্ত মজুমদার ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৷
মূলত, মধ্য ইউরোপের দেশ স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিস্লাভায় অর্গানাইজেশন অফ ইকোনমি কর্পোরেশন অ্য়ান্ড ডেভেলপমেন্ট–এর উদ্যোগে 25 নভেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'Future of AI Education' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন । শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে 38টি দেশ অংশগ্রহণ করবে । এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন কেন্দ্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষামন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ।
এর জন্য নয়াদিল্লি থেকে রবিবার স্লোভাকিয়ার উদ্দেশে উড়ে গিয়েছেন তিনি ৷ স্লোভাকিয়া রওনা দেওয়ার আগে বিমানবন্দরে থেকেই সুকান্ত মজুমদার বলেন, "অর্গানাইজেশন অফ ইকোনমি কর্পোরেশন অ্য়ান্ড ডেভেলপমেন্ট (OECD) পৃথিবীর বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ করেন ৷ তার মধ্যে এডুকেশন একটি । এই অর্গানাইজেশনে 38টি দেশ সদস্য রয়েছে । তাদের একটি সম্মেলন হচ্ছে স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিস্লাভায় ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা এডুকেশনে AI-এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন । আমি সেখানে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করব ৷ ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে AI কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে এবং আগামিদিনে কীভাবে ব্যবহৃত হতে চলেছে, সেই বিষয়ে ভারতবর্ষের দৃষ্টিকোণ রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন । আমার উপর ভরসা করে প্রধানমন্ত্রী এই দায়িত্ব দেওয়ায় আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব ।"
সুকান্ত মজুমদারে সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বিজেপি ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, "এটা জেলার গর্ব । দক্ষিণ দিনাজপুর পিছিয়ে পড়া জেলা । এখানকার সাংসদ তিনি ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছেন এটা গর্বের বিষয় । আমাদের আশা সুকান্ত মজুমদারের হাত ধরে জেলার শিক্ষিত যুবসমাজ নতুন দিশা শিক্ষার আলো খুঁজে পাবে । আমরা গর্বিত তিনি শুধু জেলার নয়, দেশের হয়ে কাজ করছেন । তিনি আরও এগিয়ে চলুন রাজনীতির ঊর্ধ্বে তিনি সকলেরই গৌরব বাড়িয়েছেন ।"
অপরদিকে এই ঘটনায় কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল ৷ বালুরঘাট তৃণমূল টাউন সভাপতি সুভাষ চাকি বলেন, "উনি ছাগলের তৃতীয় বাচ্চা । ওঁর সঙ্গে অমিত শাহের ভালো সম্পর্ক তাই ওঁর নামটা পুট করেছেন । আমরা দেখতে চাই উনি বিদেশে গিয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ভারতবর্ষের জন্য কী নিয়ে আসছেন বা বালুরঘাটের জন্য কী নিয়ে আসছেন । সেটা দেখার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি ।"